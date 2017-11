Ultima ora

11:19Tennis: Atp Finals a Milano, al via qualificazioni Next Gen

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Scatta a mezzogiorno la prima edizione delle qualificazioni per le Next Gen Atp Finals di Milano. Tutti vicini al trofeo che verrà consegnato sabato 11 novembre, quello su cui vogliono mettere le mani Rublev, Shapovalov e tutte le altre star Next Gen. Loro, gli otto migliori azzurri nella Race to Milan, cominciano invece già oggi il loro percorso verso il padiglione 1 del polo fieristico di Milano-Rho e lo fanno dallo Sporting Milano 3, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato sorteggiato il tabellone. I verdetti dell'urna? Berrettini-Baldi, Pellegrino-Moroni, Caruana-Carli e Quinzi-Balzerani. Berrettini, favorito della vigilia e n.1 del seeding, affronta il lombardo Filippo Baldi, autore di un ottimo autunno nel quale ha collezionato i primi titoli Futures della sua carriera. Il vincitore incrocia lo scalino di tabellone della sfida tra il pugliese Andrea Pellegrino e il romano Gian Marco Moroni.

11:15Migranti: naufraga barcone nell’Egeo, almeno una vittima

(ANSA) - ISTANBUL, 3 NOV - Almeno una donna è annegata e diverse altre persone risultano disperse nel naufragio di un barcone di migranti avvenuto la scorsa notte nel mar Egeo, al largo dell'isola greca di Kalimnos. Lo riferiscono le autorità di Atene, secondo cui il natante in legno era partito dalle vicine coste turche. Almeno 13 persone che si trovavano a bordo sono state salvate. Proseguono le operazioni di soccorso.

11:13Usa: Trump ‘sparisce’ da Twitter per 11 minuti, sabotaggio

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - L'account Twitter del presidente americano Donald Trump é sparito dal social network ieri sera per 11 minuti: non si é trattato di un "errore umano", come ha inizialmente sostenuto la società, ma dell'azione di un dipendente nel suo ultimo giorno di lavoro. Per 11 lunghi minuti, poco prima delle 23:00 di giovedì ora locale (le 4:00 in Italia), una ricerca dell'account '@realDonaldTrump' dava il messaggio 'sorry that page does not exist' ('scusa quella pagina non esiste') su uno sfondo blu, riporta Sky News. In un primo momento molti hanno pensato all'intervento di un hacker e qualcuno non ha escluso che l'account potesse essere stato sospeso dallo stesso social network. Ipotesi, queste, subito scartate quando Twitter ha spiegato che si era trattato di un "errore umano". Tuttavia, nel giro di pochi minuti é seguito un altro tweet in cui la società spiegava che l'account era stato disattivato "da un dipendente di Twitter addetto al servizio clienti che ha agito nel suo ultimo giorno di lavoro".

11:11Siria:conquistata Dayr Zor,ultimo bastione urbano Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 NOV - L'esercito governativo siriano ha preso il controllo di Dayr az Zor, ultimo bastione urbano dell'Isis nella Siria orientale. Lo riferisce la tv di Stato siriana. Dal canto suo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria aveva in precedenza riferito che gran parte dei quartieri della città siriana sull'Eufrate erano stati conquistati dalle forze governative ma che rimanevano ancora alcune sacche di resistenza degli ultimi miliziani dello 'Stato islamico'.

10:55Sequestrata ‘droga combattente’ Isis a Gioia Tauro

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 3 NOV - Oltre 24 milioni di compresse della cosiddetta "droga del combattente" sono state sequestrate dalla Guardia di finanza e dall'Ufficio antifrode della Dogana nel porto di Gioia Tauro. Le compresse di tramandolo, sostanza oppiacea sintetica, provenivano dall'India ed erano dirette in Libia. Secondo informazioni condivise con fonti investigative estere, il traffico di tramadolo sarebbe gestito direttamente dall'Isis per finanziare attività terroristiche. La vendita in nord Africa e medio oriente avrebbe fruttato 50 milioni. L'operazione è stata coordinata dalla Sezione antiterrorismo della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria a conclusione di indagini svolte dai finanzieri del Comando provinciale reggino in collaborazione con l'Ufficio Antifrode della Dogana di Gioia Tauro. L'input investigativo è partito dal II Gruppo della Guardia di finanza di Genova che a maggio aveva proceduto ad un analogo sequestro nel porto del capoluogo ligure. Ogni pasticca viene venduta a circa 2 euro.

10:33Arrestato in Liba il ‘pirata’ delle truffe di Rimini Yacht

(ANSA) - RIMINI, 3 NOV - Giulio Lolli, imprenditore bolognese da 7 anni latitante in Libia, ricercato dalla giustizia italiana per le truffe della Rimini Yacht, con due mandati di cattura internazionale, emessi dalla Procura di Rimini, è stato arrestato dalle forze speciali di deterrenza 'Rada', militari che dipendono dal Ministero dell'Interno libico. L'ex imprenditore nautico era già finito nelle carceri di Gheddafi da cui era stato liberato dalle milizie ribelli alle quali si era unito per qualche tempo. L'arresto è avvenuto lo scorso 29 ottobre ma la notizia si è appresa solo oggi ed è stata confermata dall'autorità giudiziaria libica. Lolli si trova nel carcere di Tripoli. A Rimini Giulio Lolli è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e estorsione.

10:09Ivanka Trump, basta penalizzare donne sul luogo di lavoro

(ANSA) - TOKYO, 3 NOV - "Gli Stati Uniti e il Giappone devono sconfiggere la tradizionale e rigida cultura nel mondo degli affari che penalizza le donne in modo sproporzionato sul lavoro". A dirlo è Ivanka Trump, figlia e consigliera del presidente Usa Donald Trump, nel corso del quarto simposio della durata di 3 giorni 'World Assembly for Women' organizzato a Tokyo sul ruolo delle donne. Ivanka ha anche detto che malgrado il numero delle donne in attività lavorativa sia incrementata significativamente, le aspettative su una loro progressione a livello manageriale sono rimaste statiche. "I governi degli Stati Uniti e Giappone - ha proseguito Ivanka Trump nel suo discorso - non possono permettersi di assecondare tali pratiche, ma devono proseguire su un percorso di rinnovamento tramite nuove riforme, consentendo alle donne il giusto riconoscimento anche nelle economie sottosviluppate".