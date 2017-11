Ultima ora

14:28Sisma L’Aquila: Grazia per dirigente convitto che crollò

(ANSA) - UDINE, 3 NOV - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi. Il provvedimento ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata a seguito della condanna per il crollo del Convitto scolastico de L'Aquila, in cui morirono alcuni studenti durante il terremoto del 2009. Lo ha riferito all'ANSA il suo avvocato, Stefano Buonocore, esprimendo "grande soddisfazione".

14:21Principio di incendio su nave Tirrenia, nessun ferito

(ANSA) - SASSARI, 3 NOV - Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 3 sulla nave Sharden della Tirrenia, in navigazione da Genova a Porto Torres. Le fiamme sono partite da un autocarro imbarcato nel garage, al ponte 3, generate da un probabile guasto meccanico del compressore elettro-frigo dello stesso mezzo, segnalato dai sistemi di rilevamento antincendio di bordo e prontamente domato dai membri dell'equipaggio intervenuti sul posto con le idonee attrezzature portatili. Nessuno è rimasto ferito: i passeggeri - fa sapere la compagnia - non hanno subito alcun tipo di disagio in quanto prontamente tranquillizzati dal personale di bordo, così come alcun danno è stato arrecato a tutti gli altri autoveicoli presenti nel garage. (ANSA).

14:10Pittrice scomparsa ad Ancona: indagati marito e figlio

(ANSA) - ANCONA, 3 NOV - Sono indagati per concorso in omicidio Giuseppe e Simone Santoleri, il marito separato e figlio di Renata Rapposelli, la pittrice abruzzese di 64 anni scomparsa il 9 ottobre scorso da Ancona, dove si era trasferita da anni. Gli avvisi di garanzia, hanno confermato stamani il procuratore della Repubblica di Ancona Elisabetta Melotti e il pm Andrea Laurino, sono stati consegnati dopo gli interrogatori dei due, sentiti per ore la notte scorsa dal pubblico ministero presso la Caserma della Compagnia dei Carabinieri di Ancona. L'iscrizione nel registro degli indagati è anche un atto di garanzia nell'ambito degli accertamenti irripetibili affidati dalla Procura al Ris di Roma: e cioè rilievi scientifici ed esami nell'abitazione e nell'auto di Santoleri, poste sotto sequestro.

14:01Gb: William contro sovrappopolazione, catastrofe per pianeta

(ANSA) - LONDRA, 3 NOV - Il principe William lancia il suo 'anatema' contro la sovrappopolazione mondiale definendola una "catastrofe per il pianeta" perchè mette a rischio gli habitat naturali e le specie animali. L'appello è stato lanciato nel corso di una serata di gala in favore di una organizzazione ambientalista, il Tusk Trust, che ha il patrocinio del duca di Cambridge. "E' previsto che la popolazione dell'Africa più che raddoppi entro il 2050, con uno sconcertante incremento di tre milioni e mezzo di persone al mese", ha sottolineato William. Se il principe ha raccolto gli applausi degli invitati al gala su internet i commenti degli utenti sono stati molto negativi. C'è chi ha sottolineato che il duca non dovrebbe certo criticare la sovrappopolazione quando sta per avere il terzo figlio.

13:55Sudafrica: il caso Pistorius torna in tribunale

(ANSA-AP) - SOMERSET WEST (SUDAFRICA), 3 NOV - Il caso Oscar Pistorius torna in tribunale, con i procuratori alla ricerca di una condanna più severa per l'ex campione paralimpico giudicato colpevole dell'uccisione della sua fidanzata Reeva Steenkamp. I procuratori hanno deciso di rivolgersi all'Alta Corte d'Appello per poter rivedere la condanna a sei anni di prigione inflitta a Pistorius, che giudicano troppo lieve, e ritengono che dovrebbe essergli inflitta una condanna ad almeno 15 anni di prigione. E' la seconda volta che i procuratori si rivolgono alla Corte per sfidare la sentenza emessa dal giudice Thokozile Masipa

13:52Ius soli: Bersani, non credo che diventerà legge ora

(ANSA) - PADOVA, 3 NOV - "Non so se arriveremo all' approvazione della legge sul 'fine vita' o sullo Ius soli. Purtroppo in questa tempesta di fine legislatura ha prevalso il tatticismo politico cominciando dalla legge elettorale e da una finanziaria di continuità". A dirlo Pierluigi Bersani, intervenuto a un Congresso organizzato dall'Università di Padova. "Inoltre una legge da sola non ci arriva - ha aggiunto - qui c'è un grande fatto culturale, bisogna combattere la rimozione del problema, nella nostra testa prima di tutto".

13:48Germania: cocaina in libri di favole provenienti da Uruguay

(ANSA) - BERLINO, 3 NOV - In due voluminosi libri di favole era nascosta della cocaina: è questa la scoperta fatta alla dogana dell'aeroporto di Francoforte, in un pacchetto proveniente dall'Uruguay. Gli inquirenti hanno trovato quattrocento grammi di droga, per un valore di 30 mila euro. Dalla prova ai raggi X sul pacchetto sono state notate delle ombre inconsuete, ha spiegato Isabell Gillmann, portavoce della dogana, e una volta aperto il plico è risultata la presenza della polvere bianca.