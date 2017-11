Ultima ora

14:52Maltempo: Liguria allerta gialla da domani per temporali

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso una allerta meteo 'gialla' idrogeologica per temporali (la più bassa delle due previste), diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti meteo, a partire dalle 18.00 di domani pomeriggio, sabato 4 novembre, fino alla mezzanotte. Riguarda tutte le aree costiere e dell'entroterra ad eccezione del ponente ligure. Per domenica, già dalle ore della notte, è atteso un ulteriore peggioramento i cui effetti verranno valutati alla luce dei nuovi aggiornamenti modellistici, nella prima parte della giornata di domani, sabato.

14:51Evade dall’ospedale, ripreso in stazione armato di coltello

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - Un detenuto tunisino di 28 anni è evaso ieri sera dall'ospedale Galliera dove era piantonato. L' uomo è stato rintracciato questa mattina mentre cercava di salire su un treno a Santa Margherita. L'evaso era armato di coltello e ritenuto pericoloso. Secondo quanto accertato dalla squadra mobile, l'uomo era stato fermato ieri pomeriggio per un controllo. Portato in questura aveva dato in escandescenze e si era provocato lesioni. Per questo era stato portato in ospedale da dove era emerso che aveva ingerito alcuni ovuli di droga. Mentre era piantonato ha lanciato una sedia a rotelle contro gli agenti buttandosi dopo dalla finestra con un volo di quattro metri. Resta da chiarire come l'uomo sia arrivato da Genova a S. Margherita, che dista una trentina di chilometri.

14:43Calcio:frode fiscale,Mourinho in Tribunale Madrid’ho pagato’

(ANSA -AP) - MADRID, 3 NOV - "Ho pagato, ho firmato, non ho contestato nulla, ma non ne sapevo nulla. Ora il caso è chiuso" Queste le prime parole dell'allenatore del Manchester United, Josè Mourinho, che, accusato di frode fiscale ai tempi in cui allenava il Real (2010-2013), si è presentato questa mattina al palazzo di giustizia di Pozuelo de Alarcon a Madrid. L'accusa si riferiva a 3,3 milioni di euro di tasse non pagate dal 2011 al 2012 per diritti di immagine e non per stipendi da parte del club merengues. I cronisti lo hanno letteralmente circondato e all'uscita dal tribunale spagnolo il tecnico portoghese ha rilasciato una dichiarazione: ''Mi avevano avvertito che era stata aperta una indagine e che dovevo regolarizzare la mia situazione. Ho dovuto pagare una certa cifra. Non mi sono lamentato, né ho fatto appello. Ho pagato, ho firmato ed ho chiuso la questione. Per questo motivo - ha concluso l'ex allenatore di Real Madrid e Inter - sono stato solo cinque minuti per dire le stesse cose che sto dicendo a voi''.

14:41Calcio: insulti razzisti, 16enne squalificato 10 giornate

(ANSA) - SAVONA, 3 NOV - Un giovane calciatore di 16 anni è stato squalificato per 10 giornate dopo aver lanciato un insulto razzista ad un avversario. E' accaduto durante una partita del campionato Allievi tra Albissola e Sestrese giocata la scorsa settimana. Come riportato dalle cronache locali del Secolo XIX e della Stampa, il giudice sportivo ha deciso di infliggere al ragazzo, che milita nelle file dell'Albissola, 10 giornate di squalifica per aver apostrofato un giocatore avversario con una offesa di stampo razzista. "Una frase non giustificabile - ammette il responsabile del settore giovanile, Ivo Romasi - ma non accetto che la nostra società sia considerata razzista. Abbiamo molti ragazzi stranieri perfettamente integrati, anche tra gli Allievi. Il nostro giocatore ha sbagliato, ma è stato provocato per tutta la partita con un atteggiamento antisportivo che solo l'arbitro non ha visto".

14:35Appendino, torinesi vogliono verità su piazza San Carlo

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - "Dico quello che ho già detto in questi mesi: ho piena fiducia nella magistratura". La sindaca di Torino Chiara Appendino commenta così le indiscrezioni di stampa sull'imminente conclusione dell'indagine sugli incidenti di piazza San Carlo. "Sappiamo che i torinesi vogliono la verità, come è giusto che sia", aggiunge a margine della presentazione dei nuovi treni regionali di Trenitalia. "La magistratura sta facendo il suo lavoro. Se dovessi ricevere un avviso di garanzia ne darò informazione a tutti", aggiunge la prima cittadina. "Se l'ho già ricevuto? Assolutamente no...", risponde ai giornalisti.

14:28Sisma L’Aquila: Grazia per dirigente convitto che crollò

(ANSA) - UDINE, 3 NOV - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia sulla pena accessoria al dirigente scolastico friulano Livio Bearzi. Il provvedimento ha condonato l'interdizione dai pubblici uffici che gli era stata applicata a seguito della condanna per il crollo del Convitto scolastico de L'Aquila, in cui morirono alcuni studenti durante il terremoto del 2009. Lo ha riferito all'ANSA il suo avvocato, Stefano Buonocore, esprimendo "grande soddisfazione".

14:21Principio di incendio su nave Tirrenia, nessun ferito

(ANSA) - SASSARI, 3 NOV - Un principio di incendio si è sviluppato intorno alle 3 sulla nave Sharden della Tirrenia, in navigazione da Genova a Porto Torres. Le fiamme sono partite da un autocarro imbarcato nel garage, al ponte 3, generate da un probabile guasto meccanico del compressore elettro-frigo dello stesso mezzo, segnalato dai sistemi di rilevamento antincendio di bordo e prontamente domato dai membri dell'equipaggio intervenuti sul posto con le idonee attrezzature portatili. Nessuno è rimasto ferito: i passeggeri - fa sapere la compagnia - non hanno subito alcun tipo di disagio in quanto prontamente tranquillizzati dal personale di bordo, così come alcun danno è stato arrecato a tutti gli altri autoveicoli presenti nel garage. (ANSA).