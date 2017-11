Ultima ora

17:35Alto Adige: Bolzano “depotenzia” il Duce a cavallo

(ANSA) - BOLZANO, 3 NOV - Sarà illuminata domenica pomeriggio l'installazione che storicizza un bassorilievo con il Duce a cavallo e la scritta "Credere, obbedire e combattere", opera dell'artista Hans Piffrader, che sorge davanti al tribunale di Bolzano. Sul fregio, a seguito di un concorso di idee, è stata applicata un'installazione con la citazione della filosofa tedesca Hannah Arendt "Nessuno ha il diritto di obbedire". Come ha ricordato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che sarà presente all'inaugurazione dell'installazione, "l'obbedienza non è un valore assoluto e deve lasciare il passo ai valori più alti dell'umanità, della libertà e della democrazia". Da decenni l'opera è al centro delle polemiche in Alto Adige, come del resto gli altri monumenti disseminati sul territorio e che ricordano l'epoca fascista. Tra questi il Monumento alla Vittoria di Bolzano, che già qualche anno fa è stato "depotenziato" con un percorso museale che ne chiarisce la genesi e le simbologie.

17:23Mattarella promulga legge elettorale

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dal Parlamento. La legge contiene modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

17:19Cassazione, boss mafioso non può essere definito escremento

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Anche un boss di mafia come Mariano Agate, capo mandamento di Mazara condannato all'ergastolo per la strage di Capaci, morto il tre aprile 2013 a 73 anni, ha diritto alla "dignità" che il "nostro ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi è appartenuto a una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta (o addirittura la capeggia)" e non può essere paragonato ad un escremento. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni in base alle quali, lo scorso maggio, ha annullato l'assoluzione emessa "perchè il fatto non costituisce reato" del blogger Gaspare Giacalone dall'accusa di aver diffamato la memoria di Agate perchè sul web, richiamando in parte la celebre frase di Giuseppe Impastato sulla mafia come escremento, ne aveva ricordato la storia criminale concludendo che la sua morte aveva tolto alla Sicilia "un gran bel pezzo di m....". E' stato così accolto il ricorso della Procura di Trapani, supportato dai familiari di Agate. Il processo bis si svolgerà a Palermo.

17:09Calcio:Juve,Cuadrado ‘terzino? mi posso abituare facilmente’

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - "Io terzino? Conosco il ruolo, in Colombia giocavo in quella posizione: mi posso abituare facilmente". Juan Cuadrado esprime il suo gradimento per il ruolo di laterale difensivo, soluzione tattica ipotizzata proprio da Allegri: "Non ne abbiamo ancora parlato - ha rivelato il colombiano ai microfoni di Sky -, ma il mister sa che ho ricoperto quel ruolo. Sono sempre a disposizione per dare il meglio per la squadra".

17:07Florence Tattoo Convention al via con 330 tatuatori

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Festeggia le sue prime 10 edizioni la Florence Tattoo Convention (da oggi al 5 novembre alla Fortezza da Basso), la fiera che ha come mission quella di promuovere la cultura artistica e storica del tatuaggio. Sono 330 i tatuatori presenti a questa edizione, con nomi noti del panorama italiano e internazionale; un numero in netta crescita dall'inizio del'avventura: nel 2008 erano 120 e 7.000 visitatori (17.000 l'anno scorso). Così, per festeggiare questa edizione sono in programma show di gruppo e personali. Tra questi c'è la collettiva Han'nya Brigade, con circa 200 dipinti legati a una delle maschere più popolari nell'iconografia giapponese, nonché logo storico dello studio South Ink Tattoo Shop, al suo decimo anno di attività, che ha chiesto ad amici e colleghi di dipingere Hannya nel loro stile. In mostra anche le opere del pluripremiato pittore contemporaneo Alex Folla, il progetto sui 7 peccati capitali di Max White, la collettiva di tavole da skate dello Skate Heart Roma.

17:03Usa: allerta vicino Casa Bianca, sospetto arrestato

(ANSA) - WASHINGTON, 3 NOV - E' stato innalzato il livello di sicurezza nell'area alla Casa Bianca e nell'area circostante dopo l'arresto di un uomo nei paraggi che, secondo fonti, avrebbe affermato di avere esplosivo e di averlo piazzato non lontano dalla residenza. Stando ad altre indicazioni, ancora frammentarie, parte della Casa Bianca e' il 'lockdown'. Il presidente Donald Trump e' da poco decollato per il suo tour in Asia.

17:02Milano: Comune estende lavoro ‘agile’ tra suoi dipendenti

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Anche i dipendenti del Comune di Milano potranno decidere di lavorare da luoghi diversi dall'ufficio, da casa o da spazi di coworking ad esempio. La giunta di Palazzo Marino ha infatti approvato le linee guida per estendere il lavoro agile a tutti i dipendenti comunali. Il provvedimento, come spiega una nota, estende la possibilità del lavoro agile, sperimentato in questi anni dalle direzioni Sport e Avvocatura, a tutte le direzioni dell'amministrazione. Ogni direzione potrà concedere ai dipendenti, sulle base delle necessità organizzative degli uffici, di lavorare in modalità agile per 3/4 giorni al mese con l'obiettivo di arrivare nel giro di tre anni ad avere circa il 10% dei dipendenti coinvolti, come previsto del decreto Madia.