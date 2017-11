Ultima ora

18:38Totoscommesse: Snai,derby Genova in equilibrio,Roma favorita

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Cinque gol subiti in 10 partite di campionato, una nelle ultime cinque: la Roma è un bunker. Il pronostico Snai della sfida fra Fiorentina e giallorossi è equilibrato: favorita la Roma (2,30), ma l'1 viola non è molto distante (2,95), con il pari a 3,55. L'Under vale 2,40, il No Goal 2,65. Un altro 1-0 della Roma vale 12. Tra gli anticipi di domani spicca Genoa-Samp: il segno '1' rossoblù è 2,85, la vittoria blucerchiata 2,55, il pari 3,20. Il Goal non supera 1,65. Favorita l'Inter a San Siro contro il Toro: l'1 è a 1,50, il pari 4,50, la vittoria granata 6,25. L'ennesimo '2' in lavagna per il Napoli è 1,35; il colpo del Chievo in casa sui partenopei a 8,25, l'X è a 5,00. Talmente basso, da essere ingiocabile, il segno 1 della Juve contro il Benevento: 1,05. Altissimo il pari, a 13, quota record per il '2', a 35. Sulla carta agevole il compito della Lazio (1,25), in casa contro l'Udinese. A 9,75 il '2' friulano. Il Milan va in cerca dei 3 punti contro il Sassuolo. Il 2 a 2,10, vittoria emiliana 3,45.

18:37Birmania: Rohingya, appello 58 ong a Tillerson e Mnuchin

(ANSA) - DACCA, 3 NOV - Un gruppo di 58 fra movimenti e associazioni umanitari, fra cui Human Rights Watch (Hrw), hanno scritto una lettera al segretario di Stato americano, Rex Tillerson, e al segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, in cui chiedono agli Stati Uniti di imporre sanzioni mirate e restrizioni di viaggio per militari birmani implicati in presunti 'crimini contro l'umanità' e altre atrocità ai danni della popolazione della Birmania di etnia Rohingya. Nella lettera, di cui è primo firmatario Human Rights Watch, si sostiene che "il governo americano deve urgentemente agire per rispondere alla grave crisi umanitaria e dei diritti umani prodotta dalla brutale risposta dei militari birmani all'attacco del 25 agosto scorso dell'Esercito di salvezza del Arakan Rohingya (Arsa) a una serie di postazioni governative nello Stato birmano di Rakhine". Fra i 58 firmatari del documento vi sono organizzazioni di diritti umani, di diritti dei lavoratori e religiose.

18:36Trump non esclude di licenziare Sessions

(ANSA) - WASHINGTON, 3 NOV - Donald Trump non esclude di licenziare il suo ministro della Giustizia Jeff Session. "Non lo so", ha detto prima di partire per l'Asia rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe silurato Sessions qualora il dipartimento di Giustizia non rivolgesse la sua attenzione investigativa verso i democratici.

17:50Omicidio stradale: pedone investito da bus, autista indagato

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - E' indagato per omicidio stradale l'autista del bus Ataf della linea 8, che ieri sera ha travolto un pedone a Bagno a Ripoli (Firenze) mentre ripartiva dal capolinea, uccidendolo. La pm titolare delle indagini, Benedetta Foti, ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, un 54enne del posto, e il sequestro del bus. Il conducente, 31 anni, sotto choc per l'accaduto, è risultato negativo all'alcoltest. In queste ore gli agenti della municipale di Bagno a Ripoli stanno ascoltando i numerosi testimoni presenti al momento dell'incidente, avvenuto mentre il bus ripartiva dal capolinea. Secondo una prima ricostruzione effettuata sulla base di alcune delle testimonianze, il 54/enne, che abita davanti alla fermata, sarebbe sceso in strada e avrebbe iniziato a litigare con l'autista, probabilmente perché nel corso della sosta aveva lasciato il motore acceso, circostanza per cui lo avrebbe accusato di fare rumore inutile. L'autista del bus all'orario previsto avrebbe chiuso le porte e sarebbe ripartito.

17:35Alto Adige: Bolzano “depotenzia” il Duce a cavallo

(ANSA) - BOLZANO, 3 NOV - Sarà illuminata domenica pomeriggio l'installazione che storicizza un bassorilievo con il Duce a cavallo e la scritta "Credere, obbedire e combattere", opera dell'artista Hans Piffrader, che sorge davanti al tribunale di Bolzano. Sul fregio, a seguito di un concorso di idee, è stata applicata un'installazione con la citazione della filosofa tedesca Hannah Arendt "Nessuno ha il diritto di obbedire". Come ha ricordato il presidente della Provincia Arno Kompatscher, che sarà presente all'inaugurazione dell'installazione, "l'obbedienza non è un valore assoluto e deve lasciare il passo ai valori più alti dell'umanità, della libertà e della democrazia". Da decenni l'opera è al centro delle polemiche in Alto Adige, come del resto gli altri monumenti disseminati sul territorio e che ricordano l'epoca fascista. Tra questi il Monumento alla Vittoria di Bolzano, che già qualche anno fa è stato "depotenziato" con un percorso museale che ne chiarisce la genesi e le simbologie.

17:23Mattarella promulga legge elettorale

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata dal Parlamento. La legge contiene modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.

17:19Cassazione, boss mafioso non può essere definito escremento

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Anche un boss di mafia come Mariano Agate, capo mandamento di Mazara condannato all'ergastolo per la strage di Capaci, morto il tre aprile 2013 a 73 anni, ha diritto alla "dignità" che il "nostro ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi è appartenuto a una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta (o addirittura la capeggia)" e non può essere paragonato ad un escremento. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni in base alle quali, lo scorso maggio, ha annullato l'assoluzione emessa "perchè il fatto non costituisce reato" del blogger Gaspare Giacalone dall'accusa di aver diffamato la memoria di Agate perchè sul web, richiamando in parte la celebre frase di Giuseppe Impastato sulla mafia come escremento, ne aveva ricordato la storia criminale concludendo che la sua morte aveva tolto alla Sicilia "un gran bel pezzo di m....". E' stato così accolto il ricorso della Procura di Trapani, supportato dai familiari di Agate. Il processo bis si svolgerà a Palermo.