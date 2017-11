Ultima ora

21:22Terrorismo,barese a lezione anti-jihad,’capirò errori fatti’

(ANSA) - BARI, 3 NOV - "Mi aspetto che questi incontri possano servire a comprendere gli errori fatti". Il 42enne di Turi Alfredo Santamato, alias Muhammad da quando si è convertito all'islam, ha iniziato oggi il percorso di de-radicalizzazione voluto dalla magistratura barese (prima iniziativa di questo tipo in Italia), come una delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale alla quale è sottoposto da alcuni mesi in quanto sospettato di apologia di terrorismo. Il 42enne, ex camionista è ritenuto pericoloso anche perché il tir di cui disponeva era considerato dal Tribunale "una vera e propria arma". Si è presentato oggi in Questura accompagnato dalla madre e poi, scortato dalla Digos, ha raggiunto l'università dove si è tenuta la prima lezione. "Ci sarà da studiare il diritto - ha detto uscendo dall'aula - e come le religioni interagiscono con le leggi italiane". Le lezioni, con cadenza quindicinale, verteranno su diritti costituzionali, eguaglianza nella diversità culturale e religiosa, e condizione della donna.

20:554 novembre: domani festa Forze Armate, clou ad Altare Patria

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Tricolore protagonista domani per la ricorrenza dell'Unità d'Italia e la Giornata delle Forze Armate. Cuore delle celebrazioni Piazza Venezia: alle 9.30 ci sarà la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti, dalle più alte cariche dello Stato e dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Celebrazioni si svolgeranno ovunque. Dalla deposizione di una corona al Sacrario di Redipuglia ed al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari da parte dei presidenti di Senato e Camera, all'esibizione di Bande e Fanfare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. In 28 città si terranno cerimonie militari e iniziative quali 'Caserme Aperte' e 'Caserme in Piazza' con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.

20:54Carla Nespolo nuova presidente dell’Anpi

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Carla Nespolo è la nuova presidente dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani. E'stata eletta all'unanimità dal Comitato Nazionale dell'Associazione riunitosi oggi, è il primo Presidente nazionale ANPI donna e non partigiano. Carlo Smuraglia è stato nominato all'unanimità Presidente emerito. "Il Comitato Nazionale Anpi, riunitosi oggi, a seguito delle previste dimissioni di Carlo Smuraglia che nel Congresso di Rimini del 2016 accettò il rinnovo dell'incarico seppure a termine, ha proceduto alla elezione del nuovo Presidente Nazionale dell'Anpi. È stata votata all'unanimità Carla Nespolo, prima Presidente dell'Anpi donna e non partigiana. Carlo Smuraglia è stato, sempre all'unanimità, nominato Presidente Emerito "affinché continui una proficua collaborazione con particolare riferimento a specifici temi quali l'attuazione della Costituzione, l'impegno antifascista e la realizzazione del Protocollo Anpi-Miur".

20:53Incendi: Piemonte, emergenza finita ma resta pericolo boschi

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - E' praticamente terminata l'emergenza incendi in Piemonte. Lo conferma la Regione, informando che i roghi che hanno incenerito migliaia di ettari di foreste e pascoli, "sono stati domati, o messi sotto controllo, o in bonifica o estinti completamente. Allo stesso modo anche oltre 150 incendi di minore entità sviluppatisi nelle diverse province piemontesi". Per il definitivo ritorno alla normalità, tuttavia, saranno fondamentali le piogge e nevicate previste dai bollettini meteo. In attesa delle precipitazioni, - precisa una nota della Regione - "resta ancora elevato il livello di pericolo incendi boschivi e ancora attiva la sorveglianza del territorio". Lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi è stato dichiarato il 10 ottobre. Nella fase della'emergenza incendi, sono stati impiegati in media 500 volontari Aib al giorno, con 120 mezzi. Oltre alle squadre a terra, la Regione ha schierato la sua flotta di elicotteri; hanno operato anche gli aerei della Protezione civile.(ANSA).

20:52Vicenza in aiuto a padri separati, Comune offre un alloggio

(ANSA) - VICENZA, 3 NOV - Una casa esclusivamente per padri separati o divorziati, concepita come rifugio "di emergenza", ma anche come spazio per tenere i figli e socializzare con gli altri genitori. Sarà Vicenza ad inaugurare lunedì prossimo una struttura dedicata espressamente dal Comune ai padri che non hanno i mezzi economici per garantirsi un luogo dove vivere dopo la fine della loro storia coniugale. La casa, a meno di un chilometro dal centro storico, è di proprietà dell' amministrazione municipale. L'assegnazione avverrà sulla base di un bando rivolto a italiani ed extracomunitari che siano padri separati o divorziati o componenti di coppia di fatto con almeno un figlio minorenne.

20:52Mattarella, prova Caporetto superata grazie a ideali Nazione

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "La tragica ritirata di Caporetto è stata, spesso, associata all'idea di disfatta" salvo poi sorprendersi, successivamente, "di cosa erano stati capaci i nostri soldati, proprio nel momento più tragico"; ma la nascita dell'Italia "come Nazione risale a tempi ben più lontani. Per quanto fossimo stati a lungo divisi e frammentati in stati e regimi diversi, condividevamo da millenni gli stessi riferimenti di cultura, di storia, di tradizioni. E' stata questa forza interiore che ha animato il nostro Paese, finalmente unito, finalmente consegnato a una Patria comune". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in occasione della consegna delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze armate a cent'anni dalla battaglia di Caporetto, "il momento forse più difficile per il morale e le speranze dei nostri soldati e dopo, quello più alto che raggiungeva l'ideale risorgimentale dell'unità nazionale" a Vittorio Veneto.

20:40Torre piloti: inchiesta bis, chiesto giudizio per 18

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - Chiesto il rinvio a giudizio per i 18 indagati, tra persone fisiche e società, nell'inchiesta bis sulla costruzione della torre piloti, crollata il sette maggio 2013 dopo che la nave Jolly Nero si schiantò contro di essa causando la morte di nove persone. Tra gli indagati i progettisti, i collaudatori e i datori di lavoro delle vittime. L'inchiesta era nata dalla denuncia di Adele Chiello, mamma di Giuseppe Tusa, morto nel crollo. Il pm aveva chiesto l'archiviazione ma il gip aveva ordinato nuove indagini. Secondo l'accusa, la torre piloti di Genova venne "costruita a cavallo della banchina senza tenere conto delle azioni non ordinarie incidenti sulla struttura come ad esempio l'urto delle navi in manovra nello spazio acqueo antistante al manufatto ed in assenza di qualsiasi protezione". Tra gli indagati commissario e dirigenti del Consorzio del porto che redassero il progetto, il presidente e i membri della sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che diedero l'ok, progettista e collaudatore.