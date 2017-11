Ultima ora

20:22Bersani, Grasso figura perfetta per sinistra di governo

(ANSA) - PALERMO, 3 NOV - "Io ho in testa una sinistra di governo, della legalità e del civismo. Una figura come Piero Grasso questo concetto lo interpreta alla grande". Così il leader di Mdp, Pierluigi Bersani, rispondendo ai cronisti, a Palermo, su un eventuale impegno del presidente del Senato con la sinistra. "Perché non sperare che le sue riflessioni abbiamo un esito positivo per il progetto che abbiamo in mente, che è di allargare il nostro messaggio anche al civismo? - aggiunge -. Con questo dico, nessuno tiri per la giacchetta Grasso".

20:22Somalia: primi due raid aerei Usa contro l’Isis nel nordest

(ANSA) - MOGADISCIO, 3 NOV - I militari Usa hanno reso noto di avere condotto per la prima volta due raid aerei contro l'Isis nel nord-est della Somalia, affermando di aver ucciso vari terroristi. Il primo è stato effettuato a mezzanotte scorsa, mentre il secondo in mattinata. Secondo fonti della sicurezza somala almeno sei missili sono stati lanciati sul villaggio di Buqa, a circa 60 km a nord di Qandala nella regione semi autonoma del Puntland. Oltre all'Isis presente nel nord del Paese la Somalia è minacciata anche dagli Al Shabaab legati ad Al Qaida.

20:14Calcio: calvario Cazorla, otto operazioni ma a gennaio torna

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - 'Marca' ha raccontato la sua storia mettendo in copertina la foto della caviglia destra martoriata da 8 interventi. Il titolo strilla il "calvario" di Santi Cazorla, giocatore spagnolo della Nazionale e dell'Arsenal. Che ora, a distanza di oltre quattro anni dall'infortunio in un'amichevole contro il Cile, spera di essere vicino al rientro definitivo. Nonostante i medici inglesi gli avessero detto "ritieniti soddisfatto se riuscirai di nuovo a camminare nel giardino con tuo figlio", a causa di quella ferita che continuava ad aprirsi e si era infettata, tanto da far temere che fosse necessario amputare l'arto. Il calvario è terminato lo scorso 29 maggio quando a Cazorla è stato ricostruito il tendine d'Achille, chiudendo la ferita con un pezzo di pelle del braccio. Ora Cazorla, che ha un contratto con l'Arsenal fino al 2018 e non gioca dall'ottobre del 2016, sogna di tornare in campo a gennaio.

20:12Calcio: Lyanco recupero lampo, “pronto per l’Inter”

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Si temeva uno stop molto più lungo, invece Lyanco, il giovane difensore brasiliano del Torino, ha già pienamente recuperato e si candida per un posto da titolare contro l'Inter. "Domenica posso giocare - ha detto a Toro Channel - i medici pensavano che dovessi stare fuori per un mese, un mese e mezzo, ma sono guarito più rapidamente". Lyanco si era fatto male in allenamento il 13 ottobre: gli esami clinici avevano accertato una lesione parziale del legamento deltoideo del piede destro. Lyanco potrebbe formare la coppia di centrali con N'Koulou o Moretti. "Con entrambi - dice il difensore brasiliano - mi trovo benissimo, e anche con Burdisso. Tutti mi danno consigli importanti in campo e fuori".

20:08Zimbabwe: accusata di insultare Mugabe, arrestata americana

(ANSA) - HARARE, 3 NOV - Le autorità giudiziarie dello Zimbabwe hanno arrestato una donna americana di 25 anni Martha O'Donovan con l'accusa di sovvertire il governo di Harare. Un reato che prevede fino a 20 anni di carcere. Lo ha reso noto il suo avvocato precisando che la sua assistita è anche accusata di avere insultato il presidente Robert Mugabe. La donna ha definito le accuse "prove di fondamento e calunniose". O'Donovan, secondo le accuse, avrebbe postato su Twitter questo messaggio: "Siamo guidati da un uomo egoista e malato".

20:03Calcio: da luglio senza stipendio, sciopero giocatori Modena

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - L'Assocalciatori ha indetto formalmente lo sciopero dei giocatori del Modena per i giorni di sabato 4 e domenica 5 novembre 2017. "Nulla è cambiato, di fatto, dal giorno di proclamazione dello stato d'agitazione: la società non ha ancora corrisposto alcunché - si legge, in una nota dell'Aic - e, anche i soggetti interessati all'acquisto delle quote, confermano la volontà della società di non pagare gli stipendi; i calciatori, da luglio 2017, non hanno percepito alcuna mensilità sulle quattro maturate, né hanno certezze sul proseguimento dell'attività sportiva. Come ormai più volte ripetuto, la misura è colma e l'Aic è costretta a indire lo sciopero affinché l'anomala situazione che i calciatori, loro malgrado, sono costretti a subire, cessi quanto prima".

20:00Mattarella, solo unità Europa garantisce pace

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Dopo la seconda guerra mondiale "la prevalenza delle forze di libertà ha consentito di guardare con nuova fiducia alla storia d'Europa e la risposta è stata, ed è, quella di unirsi, di mettere insieme il futuro degli europei, l'unica scelta in grado davvero di pacificare il continente". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle decorazioni dell' ordine militare d'Italia in occasione della giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.