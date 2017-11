Ultima ora

23:32Migranti: naufragio gommone diretto in Italia,23 morti

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - I cadaveri di 23 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo centrale, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sessantaquattro persone che erano a bordo dello stesso gommone e che erano finite in acqua sono state tratte in salvo dall'equipaggio una nave del dispositivo Eunavformed. Il gommone semiaffondato era stato avvistato dall'equipaggio di un elicottero Ab 212 imbarcato sulla nave militare spagnola Cantabria. Avviati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, la nave spagnola ha raggiunto l'area del naufragio: sono stati così presi a bordo i sopravvissuti e recuperati i cadaveri. Si teme che altre persone siano disperse. In totale nella giornata di oggi sono stati compiuti nel Mediterraneo centrale, ad alcune miglia dalle coste libiche, sei operazioni di soccorso, tutte coordinate dalla Guardia Costiera italiana: sono state tratte in salvo complessivamente circa 700 persone.

22:31Lega: Bossi, mai dare in mano Ferrari a chi non sa guidarla

(ANSA) - ROVIGO, 3 NOV - "Mi dispiace per la Lega, ma non bisogna mai dare in mano una Ferrari a chi non sa guidarla. Beato lui che pensa di fare il premier. Noi intanto dobbiamo fare passare le richieste del Veneto e della Lombardia". Così Umberto Bossi ha espresso il suo pensiero, pur senza nominarlo espressamente, su Matteo Salvini e la gestione del Carroccio. Tra i tormenti del Senatur anche quello del possibile cambio di nome del partito: "fino ad adesso ci ha salvato la fede e il bisogno di libertà dei nostri popoli. Se togliamo la parola Nord dalla Lega c'è già chi pensa al Grande Nord, i vuoti si riempiono facilmente".

22:02Calcio: Juric, “voglio un Genoa più cattivo”

(ANSA) - GENOVA, 3 NOV - "Voglio un Genoa più cattivo davanti alla porta e nella nostra area di rigore. Questa partita può cambiare la storia del nostro campionato. La squadra può farcela con determinazione e concentrazione". Così il tecnico del Genoa Ivan Juric parla del derby. "Il ritiro? Ci serviva per stare più tempo insieme, abbiamo lavorato bene e sono contento di questa settimana". Parlando della stracittadina il tecnico ha detto: "E' una gara unica in cui la classifica non conta molto, è una partita a se' come una finale di Champions. Quando a questo punto della stagione ti trovi ad avere solo sei punti è meglio stare zitti e lavorare tanto".

21:28Catalogna: decine migliaia in piazza, ‘Llibertat!’

(ANSA) - BARCELLONA, 3 NOV - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza anche questa sera gridando "Llibertat!" in tutte le città della Catalogna per denunciare l'arresto ieri a Madrid di otto ministri del Govern di Carles Puigdemont e esigere la liberazione immediata dei "detenuti politici". Le due organizzazioni della società civile Anc e Omnium hanno convocato una grande manifestazione a Barcellona l'11 novembre.

21:22Terrorismo,barese a lezione anti-jihad,’capirò errori fatti’

(ANSA) - BARI, 3 NOV - "Mi aspetto che questi incontri possano servire a comprendere gli errori fatti". Il 42enne di Turi Alfredo Santamato, alias Muhammad da quando si è convertito all'islam, ha iniziato oggi il percorso di de-radicalizzazione voluto dalla magistratura barese (prima iniziativa di questo tipo in Italia), come una delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale alla quale è sottoposto da alcuni mesi in quanto sospettato di apologia di terrorismo. Il 42enne, ex camionista è ritenuto pericoloso anche perché il tir di cui disponeva era considerato dal Tribunale "una vera e propria arma". Si è presentato oggi in Questura accompagnato dalla madre e poi, scortato dalla Digos, ha raggiunto l'università dove si è tenuta la prima lezione. "Ci sarà da studiare il diritto - ha detto uscendo dall'aula - e come le religioni interagiscono con le leggi italiane". Le lezioni, con cadenza quindicinale, verteranno su diritti costituzionali, eguaglianza nella diversità culturale e religiosa, e condizione della donna.

20:554 novembre: domani festa Forze Armate, clou ad Altare Patria

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Tricolore protagonista domani per la ricorrenza dell'Unità d'Italia e la Giornata delle Forze Armate. Cuore delle celebrazioni Piazza Venezia: alle 9.30 ci sarà la deposizione di una corona d'alloro al sacello del Milite Ignoto all'Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dal ministro della Difesa, Roberta Pinotti, dalle più alte cariche dello Stato e dal capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Celebrazioni si svolgeranno ovunque. Dalla deposizione di una corona al Sacrario di Redipuglia ed al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari da parte dei presidenti di Senato e Camera, all'esibizione di Bande e Fanfare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. In 28 città si terranno cerimonie militari e iniziative quali 'Caserme Aperte' e 'Caserme in Piazza' con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali.

20:54Carla Nespolo nuova presidente dell’Anpi

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - Carla Nespolo è la nuova presidente dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani. E'stata eletta all'unanimità dal Comitato Nazionale dell'Associazione riunitosi oggi, è il primo Presidente nazionale ANPI donna e non partigiano. Carlo Smuraglia è stato nominato all'unanimità Presidente emerito. "Il Comitato Nazionale Anpi, riunitosi oggi, a seguito delle previste dimissioni di Carlo Smuraglia che nel Congresso di Rimini del 2016 accettò il rinnovo dell'incarico seppure a termine, ha proceduto alla elezione del nuovo Presidente Nazionale dell'Anpi. È stata votata all'unanimità Carla Nespolo, prima Presidente dell'Anpi donna e non partigiana. Carlo Smuraglia è stato, sempre all'unanimità, nominato Presidente Emerito "affinché continui una proficua collaborazione con particolare riferimento a specifici temi quali l'attuazione della Costituzione, l'impegno antifascista e la realizzazione del Protocollo Anpi-Miur".