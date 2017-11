Ultima ora

00:26Calcio: Serie B, Pescara-Palermo 2-2

(ANSA) - PESCARA, 3 NOV - E' terminato 2-2 l'anticipo della tredicesima giornata del campionato di serie B tra Palermo e Pescara, dopo novanta minuti combattuti ex equilibrati. Per i biancazzurri arriva un punto in classifica che non può soddisfare, mentre per i siciliani, privi di nove titolari, il segno X ha un peso specifico diverso. Questa la successione delle reti: 10' pt Capone, 15' pt Chochev, 32' pt Nestorowski, 1' st Brugman. Nel primo tempo dalla curva nord cori di contestazione, da parte dei tifosi biancazzurri nei confronti del presidente Sebastiani, ma anche del tecnico Zdenek Zeman.

00:22Doping: positivo Guerrero,Fifa ferma peruviano per 30 giorni

(ANSA) - LIMA, 3 NOV - La Fifa ha sospeso precauzionalmente per 30 giorni Paolo Guerrero, attaccante del Perù, dopo che il giocatore è risultato positivo ad un test antidoping svolto il 5 ottobre, in occasione del match contro l'Argentina, valido per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. Ne ha dato notizia la Federcalcio peruviana, senza chiarire quale sostanza vietata è emersa dal test. Secondo i media sudamericani dovrebbe trattarsi di una "droga sociale", ovvero cannabis. Se la decisione sarà confermata il Perù dovrà fare a meno del suo attaccante più forte in entrambe la partite dei playoff contro la Nuova Zelanda, che mettono in palio un posto al Mondiale di calcio in Russia. Perù e Nuova Zelanda si affronteranno l'11 ed il 16 novembre.

00:19Giudice firma mandato arresto europeo per Puigdemont

(ANSA) - MADRID, 3 NOV - La giudice spagnola Carmen Lamela ha firmato il mandato di arresto europeo contro il President catalano Carles Puigdemont e i quattro ministri che lo accompagnano a Bruxelles, riferisce Efe. La procura belga dovrebbe rispondere al mandato di cattura spagnolo individuando i cinque dirigenti catalani, che poi compariranno davanti a un magistrato. Possono essere fermati. Spetterà poi al giudice decidere se lasciarli in libertà fino alla decisione finale. Se gli accusati si opporranno all'estradizione, la giustizia belga dovrà pronunciarsi sulla richiesta spagnola. Sono previsti tre gradi di giudizio. Una decisione finale deve intervenire entro due mesi. La procedura potrebbe svolgersi in parallelo con la campagna per le elezioni catalane del 21 dicembre.

00:17Weinstein: polizia Ny, indizi sufficienti per arresto

(ANSA) - NEW YORK, 3 NOV - La polizia di New York ha raccolto abbastanza indizi per arrestare Harvey Weinstein per stupro. "Sulla base dei miei colloqui con Paz de la Huerta penso che, dal punto di vista della polizia, abbiamo abbastanza elementi per fare un arresto", ha detto il detective Nicholas DiGaudio, a cui è stata affidata l'inchiesta Weinstein a New York. De la Huerta, la protagonista di "Boardwalk Empire", ha sostenuto che Weinstein l'ha violentata due volte nel 2010. La polizia ritiene "credibile" il racconto dell'attrice e ha confermato parte della sua storia, ha detto il capo dei detective Robert Boyce. De la Huerta ha detto che Weinstein l'ha stuprata due volte sette anni fa nel suo appartamento di Manhattan. Durante un briefing della polizia, Boyce ha detto che se Weinstein si trovasse oggi a New York e se le accuse di stupro fossero recenti i suoi agenti "andrebbero a prelevarlo con mandato di arresto. Non c'è dubbio". Ma il produttore si trova in un altro Stato, gli investigatori devono raccogliere ulteriori prove.

00:13Usa: governo pubblica altri documenti su assassinio Jfk

(ANSA) - WASHINGTON, 3 NOV - Il governo americano ha diffuso altri documenti relativi all'assassinio del presidente John F. Kennedy. Si tratta di 676 documenti resi pubblici oggi, che vanno ad aggiungersi a quelli che il presidente Donald Trump ha indicato di desecretare la scorsa settimana. Trump ha tra l'altro acconsentito a tenere riservati un numero consistente di documenti, su sollecitazione delle agenzie di intelligence. Ha tuttavia disposto un termine di sei mesi per una nuova revisione e ha indicato che nel frattempo ulteriori documenti vengano resi pubblici gradualmente. La tranche di oggi proviene dalla Cia e sono documenti mai diffusi prima. Un numero decisamente inferiore a quelli resi pubblici la scorsa settimana, ma con una proporzione maggiore di documenti svelati per la prima volta. (ANSA).

23:32Migranti: naufragio gommone diretto in Italia,23 morti

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - I cadaveri di 23 migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo centrale, dove è affondato un gommone diretto verso l'Italia. Sessantaquattro persone che erano a bordo dello stesso gommone e che erano finite in acqua sono state tratte in salvo dall'equipaggio una nave del dispositivo Eunavformed. Il gommone semiaffondato era stato avvistato dall'equipaggio di un elicottero Ab 212 imbarcato sulla nave militare spagnola Cantabria. Avviati i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera, la nave spagnola ha raggiunto l'area del naufragio: sono stati così presi a bordo i sopravvissuti e recuperati i cadaveri. Si teme che altre persone siano disperse. In totale nella giornata di oggi sono stati compiuti nel Mediterraneo centrale, ad alcune miglia dalle coste libiche, sei operazioni di soccorso, tutte coordinate dalla Guardia Costiera italiana: sono state tratte in salvo complessivamente circa 700 persone.

22:31Lega: Bossi, mai dare in mano Ferrari a chi non sa guidarla

(ANSA) - ROVIGO, 3 NOV - "Mi dispiace per la Lega, ma non bisogna mai dare in mano una Ferrari a chi non sa guidarla. Beato lui che pensa di fare il premier. Noi intanto dobbiamo fare passare le richieste del Veneto e della Lombardia". Così Umberto Bossi ha espresso il suo pensiero, pur senza nominarlo espressamente, su Matteo Salvini e la gestione del Carroccio. Tra i tormenti del Senatur anche quello del possibile cambio di nome del partito: "fino ad adesso ci ha salvato la fede e il bisogno di libertà dei nostri popoli. Se togliamo la parola Nord dalla Lega c'è già chi pensa al Grande Nord, i vuoti si riempiono facilmente".