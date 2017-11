Ultima ora

06:59Netflix, Kevin Spacey non piu’ parte di House of Cards

WASHINGTON - "Netflix non sara' piu' coinvolta con altre produzioni di 'House of Cards' che includano Kevin Spacey". E' quanto si legge in un comunicato di Netflix, che taglia cosi' i legami con l'attore protagonista della serie dopo le accise di molestie sessuali. Netflix fa sapere quindi che lavorera' con la societa' che produce la serie, Mrc, per valutare se continuare senza Spacey.

06:55Cina: Xi a vertice Apec, poi visita Stato in Vietnam e Laos

PECHINO - Sono Vietnam e Laos le destinazioni della prima visita all'estero del presidente cinese Xi Jinping, confermato segretario generale dal 19/mo congresso del Pcc. Dal 10 all'11 novembre, dopo il summit a Pechino con Donald Trump, Xi volerà a Da Nang per il 25/mo vertice Apec su invito del presidente vietnamita Tran Dai Quang. Dal 12 al 14 novembre, sarà poi in visita di Stato in Vietnam e Laos, rispettivamente, su invito di Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito comunista vietnamita, e di Bounnhang Vorachit, capo del People's Revolutionary Party e presidente del Laos.

06:11Las Vegas: autore strage aveva perso al gioco, era depresso

WASHINGTON - Stephen Paddock, l'autore della strage del mese scorso a Las Vegas in cui sono morte 58 persone, era stato depresso dopo aver perso al gioco una significativa somma di denaro negli ultimi due anni. Un elemento quest'ultimo che potrebbe essere stato un "fattore determinante" all'origine della peggiore sparatoria nella storia degli Usa. Lo ha sottolineato lo sceriffo locale Joe Lombardo.

05:56Usa: nuovi file Jfk, ‘infondati’ legami Oswald con Cia

WASHINGTON - Nei nuovi documenti sull'assassinio del presidente John F. Kennedy resi pubblici in queste e mai diffusi prima, vengono indicati come "totalmente infondati" i legami di Lee Harvey Oswald con la Cia. Ad indicarlo è proprio un memo dell'agenzia di intelligence americana del 1975.

05:51Usa: Trump fa sosta alle Hawaii, diretto in Asia

WASHINGTON - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunto alle Hawaii, dove fa sosta nel viaggio di andata che dà il via al suo primo tour dell'Asia. Ripartira' nelle prossime ore per il Giappone, primo dei cinque paesi che Trump visiterà nei 12 giorni che lo terranno lontano da Washington.

00:26Calcio: Serie B, Pescara-Palermo 2-2

(ANSA) - PESCARA, 3 NOV - E' terminato 2-2 l'anticipo della tredicesima giornata del campionato di serie B tra Palermo e Pescara, dopo novanta minuti combattuti ex equilibrati. Per i biancazzurri arriva un punto in classifica che non può soddisfare, mentre per i siciliani, privi di nove titolari, il segno X ha un peso specifico diverso. Questa la successione delle reti: 10' pt Capone, 15' pt Chochev, 32' pt Nestorowski, 1' st Brugman. Nel primo tempo dalla curva nord cori di contestazione, da parte dei tifosi biancazzurri nei confronti del presidente Sebastiani, ma anche del tecnico Zdenek Zeman.

00:22Doping: positivo Guerrero,Fifa ferma peruviano per 30 giorni

(ANSA) - LIMA, 3 NOV - La Fifa ha sospeso precauzionalmente per 30 giorni Paolo Guerrero, attaccante del Perù, dopo che il giocatore è risultato positivo ad un test antidoping svolto il 5 ottobre, in occasione del match contro l'Argentina, valido per le qualificazioni al Mondiale del prossimo anno. Ne ha dato notizia la Federcalcio peruviana, senza chiarire quale sostanza vietata è emersa dal test. Secondo i media sudamericani dovrebbe trattarsi di una "droga sociale", ovvero cannabis. Se la decisione sarà confermata il Perù dovrà fare a meno del suo attaccante più forte in entrambe la partite dei playoff contro la Nuova Zelanda, che mettono in palio un posto al Mondiale di calcio in Russia. Perù e Nuova Zelanda si affronteranno l'11 ed il 16 novembre.