Ultima ora

10:12Mosca vieta l’ingresso a decine di cittadini canadesi

(ANSA) - MOSCA, 4 NOV - Mosca ha deciso di vietare l'ingresso in Russia a decine di cittadini canadesi in risposta alle nuove sanzioni di Ottawa: lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. "E' stata presa la decisione di vietare l'ingresso nella Federazione russa a un certo numero di personaggi pubblici canadesi sulla base del principio di reciprocità. La lista è lunga. Si tratta di cittadini canadesi russofobi, che hanno lavorato sistematicamente per la distruzione dei rapporti bilaterali". Il Canada ha annunciato ieri di aver imposto sanzioni a 30 russi.

10:06India: piogge monsoniche, 12 morti

(ANSA) - NEW DELHI, 4 NOV - Almeno 12 persone sono morte e altre migliaia costrette ad abbandonare le loro case a causa delle piogge monsoniche che si stanno abbattendo sul sud dell'India. Le scuole a Chennai, capitale dello Stato Tamil Nadu, e in altre città sulla cosa sono rimaste chiuse per un'allerta meteo che durerà tutto il fine settimana. Negli ultimi tre giorni sono caduti già oltre 30 centimetri di pioggia e il timore delle autorità è che possa ripetersi la catastrofe del 2005 quando a Chennai morirono 150 persone.

08:30Trump ha fatto visita solenne a Pearl Harbor

BASE CONGIUNTA PEARL HARBOR-HICKAM - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto una visita solenne a Pearl Harbor e al memoriale della USS Arizona, la nave da battaglia della Marina statunitense colpita da una bomba durante l'attacco giapponese del 7 dicembre 1941, prima di imbarcarsi per il suo primo viaggio ufficiale in Asia.

06:59Netflix, Kevin Spacey non piu’ parte di House of Cards

WASHINGTON - "Netflix non sara' piu' coinvolta con altre produzioni di 'House of Cards' che includano Kevin Spacey". E' quanto si legge in un comunicato di Netflix, che taglia cosi' i legami con l'attore protagonista della serie dopo le accise di molestie sessuali. Netflix fa sapere quindi che lavorera' con la societa' che produce la serie, Mrc, per valutare se continuare senza Spacey.

06:55Cina: Xi a vertice Apec, poi visita Stato in Vietnam e Laos

PECHINO - Sono Vietnam e Laos le destinazioni della prima visita all'estero del presidente cinese Xi Jinping, confermato segretario generale dal 19/mo congresso del Pcc. Dal 10 all'11 novembre, dopo il summit a Pechino con Donald Trump, Xi volerà a Da Nang per il 25/mo vertice Apec su invito del presidente vietnamita Tran Dai Quang. Dal 12 al 14 novembre, sarà poi in visita di Stato in Vietnam e Laos, rispettivamente, su invito di Nguyen Phu Trong, segretario generale del Partito comunista vietnamita, e di Bounnhang Vorachit, capo del People's Revolutionary Party e presidente del Laos.

06:11Las Vegas: autore strage aveva perso al gioco, era depresso

WASHINGTON - Stephen Paddock, l'autore della strage del mese scorso a Las Vegas in cui sono morte 58 persone, era stato depresso dopo aver perso al gioco una significativa somma di denaro negli ultimi due anni. Un elemento quest'ultimo che potrebbe essere stato un "fattore determinante" all'origine della peggiore sparatoria nella storia degli Usa. Lo ha sottolineato lo sceriffo locale Joe Lombardo.

05:56Usa: nuovi file Jfk, ‘infondati’ legami Oswald con Cia

WASHINGTON - Nei nuovi documenti sull'assassinio del presidente John F. Kennedy resi pubblici in queste e mai diffusi prima, vengono indicati come "totalmente infondati" i legami di Lee Harvey Oswald con la Cia. Ad indicarlo è proprio un memo dell'agenzia di intelligence americana del 1975.