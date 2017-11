Ultima ora

12:44Migranti: nuovo sbarco di algerini nel sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 4 NOV - Prosegue l'arrivo di migranti dal nord Africa nelle coste del Sulcis Iglesiente. Questa mattina la Guardia costiera di Carloforte ha intercettato un barchino con a bordo 23 algerini, a circa 28 miglia marina dall'isola situata a sud ovest della Sardegna. L'imbarcazione è stata raggiunta e gli algerini trasferiti a Calasetta. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione saranno portati al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). Durante la giornata di ieri sempre nel Sulcis erano arrivati 38 algerini, alcuni in mattinata, altri sono stati rintracciati nel corso della giornata. In due giorni in Sardegna sono sbarcati oltre 60 migranti. (ANSA).

12:34‘Ndrangheta: sequestrata società riconducibile affiliato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, hanno sequestrato una società di trasporti, la "Gold Transport Unipersonale Srl" ed il relativo compendio aziendale, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro. La società è formalmente intestata a Costantino Suraci, di 37 anni, ma secondo l'accusa sarebbe nella diretta disponibilità di Domenico Ficara (37), imprenditore reggino operante nel settore del trasporto merci su strada, sottoposto alla sorveglianza speciale di Ps perché ritenuto appartenente alla cosca Ficara-Latella. Domenico Ficara - fratello di Giovanni (52), detenuto e indicato quale esponente di vertice della stessa cosca Ficara-Latella - era stato arrestato nell'operazione "Reggio Sud", condotta dal Gico del Nucleo di polizia tributaria della Finanza in sinergia con il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria nel corso della quale furono arrestate 33 persone e sequestrati beni per 77 milioni di euro. (ANSA).

12:16Francia: donne Front National denunciano molestie

(ANSA) - PARIGI, 4 NOV - Lo scandalo delle molestie sessuali sulle donne, scatenato negli Usa dal caso Weinstein, dilaga in Francia. Dopo attrici, medici, poliziotte e consulenti finanziarie, tocca ora a diverse donne del Front National, il partito di estrema destra. Secondo Le Monde che sarà in edicola nel pomeriggio, "diverse donne accusano in modo ricorrente di essere vittima di aggressioni, molestie o minacce da parte di membri del Front National". La direzione del partito non ha per il momento reagito.

12:124 Novembre: Mattarella depone corona all’Altare della Patria

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona d'alloro all'Altare della Patria in occasione della celebrazione del 4 Novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Mattarella era accompagnato dal premier Paolo Gentiloni e dal ministro della Difesa Roberta Pinotti. Presenti le più alte cariche dello Stato e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Tremila militari, di tutte le forze armate e della Guardia di Finanza, hanno assistito alla cerimonia. Al termine, è stato suonato l'Inno d'Italia e sono volati sulla piazza e su il centro di Roma le Frecce Tricolori che hanno colorato i cieli di verde, bianco e rosso. Il ministro Pinotti, in un messaggio agli uomini e alle donne della Difesa, ha ricordato per l'occasione "l'insopprimibile valore della pace, anelito di ogni società civile".

12:01Nba: super LeBron ne fa 57, Cleveland sorride

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Con un ''one man show'' da 57 punti, la sua seconda prestazione in carriera, l'asso della Nba LeBron James ha spezzato la serie negativa dei Cleveland Cavaliers, che durava da quattro giornate, scolpendo il suo nome nel 130-122 inflitto ai Washington Wizards in uno degli incontri della notte in Nba. Solo una volta il gigante di Akron aveva fatto meglio, quando nel marzo del 2014 segno' 61 punti per i Miami Heat contro gli Charlotte Hornets. Per raggiungere il nuovo bottino, James ha tirato ben 34 volte, centrando il canestro in 23 occasioni - record personale -, oltre a mettere a segno tutti i nove tiri liberi avuti a disposizione. Oltre a ciò, ha conquistato 11 rimbalzi e messo a segno sette assist e due stoppate. A contribuire a questo risultato deve essere stata senz'altro la rabbia di vedere la sua squadra, quella che da tre anni si gioca la finale per l'anello, ingabbiata in un tunnel di mediocrità.

11:49Fisco: evasione da 26 mln, denunciati manager multinazionali

(ANSA) - LECCE, 4 NOV - Una multinazionale tedesca che commercializza fibre tessili e una società slovena di e-commerce che operano in modo occulto in Salento avrebbero evaso totalmente il fisco italiano per oltre 26 milioni di euro tra imposte sui redditi, Iva ed Irap. E' quanto ritiene di aver accertato la Guardia di Finanza di Lecce che ha denunciato alla magistratura gli amministratori delle due società per violazione delle norme fiscali, per infedele dichiarazione dei redditi, omessa dichiarazione ed occultamento e distruzione di scritture contabili. I militari hanno anche proposto all'Agenzia delle Entrate l'applicazione delle misure cautelari in materia fiscale (il congelamento dei beni); alla magistratura è stato chiesto il sequestro per equivalente di beni finalizzato alla confisca, anche in territorio estero. (ANSA).

11:47Nba: Atlanta e Belinelli ottavo di fila

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Ottava sconfitta di fila per Atlanta e per Marco Belinelli, stavolta in casa contro Houston per 104-119. Gli Hawks non hanno piu' trovato il successo dopo la vittoria alla prima giornata sul campo dei Dallas Mavericks. Decisamente non buona la prestazione dell'ala italiana, con uno 0 su 5 al tiro da due e nessun punto iscritto a referto. Per i Rockets, che guidano la Southwest Division con 7 vittorie e 3 sconfitte, sempre protagonista James Harden con 29 punti, 21 dei quali nel primo tempo. Quindicesimo e ultimo posto in classifica invece per Atlanta nella East Division.