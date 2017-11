Ultima ora

15:15Calcio: Di Francesco,scudetto? Pensiamo a battere Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Il ds Monchi ha detto che abbiamo il dovere di provare a vincere lo scudetto? Più avanti faremo le valutazioni, ora è troppo presto per dirlo. Dobbiamo recuperare il terreno perso, non siamo favoriti. Stiamo rincorrendo il desiderio di rimanere attaccati alle squadre che ci stanno davanti. E per farlo anche domani dobbiamo portare a casa la vittoria". Così l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della trasferta sul campo della Fiorentina. "L'entusiasmo che c'è ora non deve portare a presunzione o abbassamento di tensione. Domani voglio che la squadra interpreti la gara con grande determinazione, come fatto col Chelsea - aggiunge l'allenatore giallorosso -. Sono soddisfatto ma non mi accontento, manca una partita e aspetto domani per dire come è andato questo ciclo di partite, a Firenze sarà molto delicata".

15:08Insulti antisemiti: Spalletti, perdonaci Anna Frank…

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Perdonaci Anna se non stiamo facendo abbastanza...". Secondo l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, sulla lotta all'antisemitismo non si sta facendo tutto il necessario ed è per questo, che sul suo profilo Instagram, chiude con questa frase il brano del Diario di Anna Frank che è stato negli stadi di Serie A, B e Lega Pro, dopo gli episodi di antisemitismo da parte di alcuni tifosi della Lazio. Spalletti è voluto tornare sull'argomento, proprio per rimarcare l'importanza di un tema che non andrebbe mai dimenticato e che merita di essere tenuto vivo anche a giorni di distanza. "Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto - il brano letto negli stadi e ricordato oggi da Spalletti - odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà anche noi, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità".

15:03F1: Massa si ritira, ‘tifosi continuate a sostenermi’

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Due Gran Premi nel finale di stagione, e Felipe Massa dirà addio alla Formula Uno. L'annuncio arriva dallo stesso pilota brasiliano, attraverso un video sul suo profilo twitter. "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sempre sostenuto con grande affetto, famiglia tifosi e sponsor - dice l'ex ferrarista -. Continuate a seguirmi e sostenermi, in altre categorie, in altri campionati". Massa, 36 anni, l'esordio in Formula 1 nel 2002, con un messaggio in brasiliano e uno in inglese ricorda che gia' lo scorso anno aveva detto addio, "ma su richiesta della Williams ho proseguito per un'altra stagione: ora Interlagos ed Abu Dhabi saranno le mie ultime due gare in Formula 1".

14:57Gb: molestie, sospeso deputato Tory, nuove ombre su Fallon

(ANSA) - LONDRA, 4 NOV - Si allarga ancora lo scandalo sulle molestie sessuali nella politica britannica. L'ultimo nome a venire a galla è quello del deputato conservatore Charlie Elphicke, 46 anni, sospeso dal partito sulla base di "accuse gravi": talmente gravi da coinvolgere per la prima volta, a dispetto delle smentite dell'interessato, la stessa polizia, a cui la denuncia è stata già trasmessa. Il partito di Theresa May deve fare i conti anche con nuove rivelazioni sull'ex ministro della Difesa, Michael Fallon, la prima testa a cadere in seguito allo scandalo. Stando al Times, Fallon si sarebbe dimesso non solo per vecchi episodi di presunte molestie, ma anche per un'accusa di "aggressione sessuale" vera e propria - che egli nega - arrivata sul tavolo della May poche ore prima del passo indietro. Intanto, spuntano ombre pure sul Labour: dopo la sospensione del deputato Kelvin Hopkins, un'attivista ha accusato Clive Lewis, ex ministro ombra della Difesa, d'averla "palpeggiata". Lui smentisce, ma il partito indaga.

14:49Torino:M5s,’vicino sindaca assediata,media alimentano paura’

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "È triste notare che molti organi di stampa si sono sostituiti alla procura, inscenando processi mediatici e pensando di fare i magistrati. Da due giorni si parla di 'avvisi di garanzia in arrivo', di 'vertici della Città indagati a tutti i livelli' ma, fino ad ora, nessun atto è stato notificato dalla procura che non ha neanche rilasciato alcuna dichiarazione". Così, in una nota, il gruppo consiliare M5S di Torino sulle indiscrezioni di stampa relative all'imminente chiusura delle indagini sugli incidenti di piazza San Carlo. "Stiamo assistendo a un giornalismo che non può definirsi di inchiesta - aggiungono i pentastellati - ma che sta solo alimentando un clima di paura e di sospetto e, speriamo, non perché siamo alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale in Sicilia. Come abbiamo dichiarato dal primo giorno abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo vicini alla sindaca assediata e aggredita da un giornalismo che mai avremmo pensato di vedere in un Paese democratico".

14:43Banche: incontro tra Renzi e Casini a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Il segretario del Pd Matteo Renzi sta incontrando il presidente della Commissione di inchiesta bicamerale sul sistema bancario e finanziario Pierferdinando Casini, nella sede del consiglio regionale della Toscana. L'incontro è in corso ed è a porte chiuse nella stanza della presidenza dell'assemblea toscana.

14:43Terremoto: agricoltori da Castelluccio tornano a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 NOV - Gli agricoltori di Castelluccio sono pronti a lasciare il Pian Grande, dove erano saliti in aprile con i loro trattori per la semina della lenticchia, per tornare con i propri trattori a Norcia. Intanto la vendita del prezioso legume procede in linea con quella delle stagioni scorse. Fa il punto della situazione, a pochi giorni dalla nuova chiusura della strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio (per lavori, dal 9 novembre al 28 febbraio prossimo) Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori del borgo distrutto dal terremoto. "Lunedì trasferiremo i mezzi a valle - annuncia all'ANSA - anche se il lavoro di preparazione dei terreni per la prossima semina della lenticchia non è ancora del tutto completato, ma vorrà dire che lo termineremo a marzo". Scendendo a valle gli agricoltori lavoreranno sui terreni attorno a Norcia. "Qui - conferma Coccia - semineremo, come sempre, tutti gli altri legumi, come la roveia, la cicerchia, il farro e altri prodotti che si vanno ad accompagnare alla nostra lenticchia". Già da settimane le lenticchie di Castelluccio sono sugli scaffali dei negozi di tutta Italia e in alcuni supermercati esteri: "Le vendite - racconta l'agricoltore della Cooperativa della lenticchia di Castelluccio - proseguono con la stessa tendenza degli anni precedenti al sisma". (ANSA).