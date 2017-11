Ultima ora

13:18Doping: Pellegrini, ‘Inchiesta su Magnini? No comment’

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "L'inchiesta di doping che coinvolge anche Magnini? Non ne voglio parlare". Federica Pellegrini preferisce non commentare l'inchiesta di doping di Nado Italia che riguarda il nuoto e in particolare il suo ex fidanzato Filippo Magnini per un presunto uso di sostanze dopanti. "Non ne parlano loro, non ne voglio parlare neanche io", ha aggiunto la campionessa azzurra a margine dell'evento 'La prevenzione oncologica al femminile', presentato in sala Giunta al Coni.

13:16Milan: Montella, non sono stanco di voci ma battagliero

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Vincenzo Montella assicura di non essere stanco delle voci che lo vogliono in bilico sulla panchina del Milan. "Non lo sono - ha risposto sorridendo alla vigilia della trasferta con il Sassuolo -. Sono concentrato, battagliero, penso solo al lavoro per il Milan con lo staff, so benissimo che nel calcio si passa dalle stelle alle stalle con velocità disarmante ma si può fare il percorso inverso con grande velocità. Mi spiace per chi mi sta vicino perché soffre".

13:14Migranti: a Reggio saluto d’onore a 8 salme su nave Diciotti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - Con saluto d'onore degli ufficiali di bordo e fischio di saluto, quello che riconosce onore e gloria, sono state trasferite sul molo - dalla nave "Diciotti" della Guardia costiera - le salme 5 di donne e 3 uomini facenti parte del gruppo recuperato ieri al largo delle coste libiche. La nave è giunta stamani nel porto di Reggio Calabria. Tutte le salme presentano segni di annegamento, mentre sul corpo di un uomo sono state riscontrate "estese e diffuse asportazioni di tessuto muscolo-cutaneo". Sulla "Diciotti" anche 765 migranti: 555 uomini, 97 donne, 112 minori (63 non accompagnati). Saranno affidati ai Servizi sociali del Comune di Reggio per una temporanea sistemazione in attesa del successivo trasferimento in Sicilia. Medici di frontiera hanno raggiunto ieri con le motovedette la nave Diciotti al largo delle coste siciliane per prelevare alcuni migranti in condizioni precarie: 14 ustionati per contatto con idrocarburi, tre talassemici e una bambina con metrofagia e dolori al petto. (ANSA).

13:04Uccide il padre a coltellate a Brindisi, arrestato 25enne

(ANSA) - BRINDISI, 4 NOV - Un ragazzo di 25 anni ha ucciso il padre a coltellate nella tarda serata di ieri a Brindisi. L' omicidio è avvenuto durante una lite in famiglia, in un condominio in zona Cappuccini. Le indagini vengono condotte dalla Squadra mobile. La vittima si chiamava Franco Tafuro, 50 anni. A colpirlo con una coltellata all'addome il figlio, Antonio. L'uomo è stato soccorso e condotto in ospedale, dove è morto. Il giovane ha confessato e ha detto agli inquirenti di essere intervenuto in difesa del fratello più piccolo contro il quale, secondo la sua versione, il padre stava inveendo per futili motivi. In casa, sprovvista di energia elettrica, al momento del delitto c'erano altri due fratelli e la mamma del presunto omicida.Sarebbe stato utilizzato un coltello da cucina. È stato poi lo stesso Antonio Tafuro a chiamare i soccorsi e a consegnarsi agli uomini della questura che lo hanno ascoltato per alcune ore, alla presenza del suo difensore. L'autopsia sarà eseguita lunedì prossimo.

12:44Migranti: nuovo sbarco di algerini nel sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 4 NOV - Prosegue l'arrivo di migranti dal nord Africa nelle coste del Sulcis Iglesiente. Questa mattina la Guardia costiera di Carloforte ha intercettato un barchino con a bordo 23 algerini, a circa 28 miglia marina dall'isola situata a sud ovest della Sardegna. L'imbarcazione è stata raggiunta e gli algerini trasferiti a Calasetta. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione saranno portati al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari). Durante la giornata di ieri sempre nel Sulcis erano arrivati 38 algerini, alcuni in mattinata, altri sono stati rintracciati nel corso della giornata. In due giorni in Sardegna sono sbarcati oltre 60 migranti. (ANSA).

12:34‘Ndrangheta: sequestrata società riconducibile affiliato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 4 NOV - I finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, hanno sequestrato una società di trasporti, la "Gold Transport Unipersonale Srl" ed il relativo compendio aziendale, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro. La società è formalmente intestata a Costantino Suraci, di 37 anni, ma secondo l'accusa sarebbe nella diretta disponibilità di Domenico Ficara (37), imprenditore reggino operante nel settore del trasporto merci su strada, sottoposto alla sorveglianza speciale di Ps perché ritenuto appartenente alla cosca Ficara-Latella. Domenico Ficara - fratello di Giovanni (52), detenuto e indicato quale esponente di vertice della stessa cosca Ficara-Latella - era stato arrestato nell'operazione "Reggio Sud", condotta dal Gico del Nucleo di polizia tributaria della Finanza in sinergia con il Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria nel corso della quale furono arrestate 33 persone e sequestrati beni per 77 milioni di euro. (ANSA).

12:16Francia: donne Front National denunciano molestie

(ANSA) - PARIGI, 4 NOV - Lo scandalo delle molestie sessuali sulle donne, scatenato negli Usa dal caso Weinstein, dilaga in Francia. Dopo attrici, medici, poliziotte e consulenti finanziarie, tocca ora a diverse donne del Front National, il partito di estrema destra. Secondo Le Monde che sarà in edicola nel pomeriggio, "diverse donne accusano in modo ricorrente di essere vittima di aggressioni, molestie o minacce da parte di membri del Front National". La direzione del partito non ha per il momento reagito.