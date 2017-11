Ultima ora

14:49Torino:M5s,’vicino sindaca assediata,media alimentano paura’

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "È triste notare che molti organi di stampa si sono sostituiti alla procura, inscenando processi mediatici e pensando di fare i magistrati. Da due giorni si parla di 'avvisi di garanzia in arrivo', di 'vertici della Città indagati a tutti i livelli' ma, fino ad ora, nessun atto è stato notificato dalla procura che non ha neanche rilasciato alcuna dichiarazione". Così, in una nota, il gruppo consiliare M5S di Torino sulle indiscrezioni di stampa relative all'imminente chiusura delle indagini sugli incidenti di piazza San Carlo. "Stiamo assistendo a un giornalismo che non può definirsi di inchiesta - aggiungono i pentastellati - ma che sta solo alimentando un clima di paura e di sospetto e, speriamo, non perché siamo alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale in Sicilia. Come abbiamo dichiarato dal primo giorno abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo vicini alla sindaca assediata e aggredita da un giornalismo che mai avremmo pensato di vedere in un Paese democratico".

14:43Banche: incontro tra Renzi e Casini a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Il segretario del Pd Matteo Renzi sta incontrando il presidente della Commissione di inchiesta bicamerale sul sistema bancario e finanziario Pierferdinando Casini, nella sede del consiglio regionale della Toscana. L'incontro è in corso ed è a porte chiuse nella stanza della presidenza dell'assemblea toscana.

14:43Terremoto: agricoltori da Castelluccio tornano a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 NOV - Gli agricoltori di Castelluccio sono pronti a lasciare il Pian Grande, dove erano saliti in aprile con i loro trattori per la semina della lenticchia, per tornare con i propri trattori a Norcia. Intanto la vendita del prezioso legume procede in linea con quella delle stagioni scorse. Fa il punto della situazione, a pochi giorni dalla nuova chiusura della strada provinciale 477 che collega Norcia a Castelluccio (per lavori, dal 9 novembre al 28 febbraio prossimo) Gianni Coccia, portavoce degli agricoltori del borgo distrutto dal terremoto. "Lunedì trasferiremo i mezzi a valle - annuncia all'ANSA - anche se il lavoro di preparazione dei terreni per la prossima semina della lenticchia non è ancora del tutto completato, ma vorrà dire che lo termineremo a marzo". Scendendo a valle gli agricoltori lavoreranno sui terreni attorno a Norcia. "Qui - conferma Coccia - semineremo, come sempre, tutti gli altri legumi, come la roveia, la cicerchia, il farro e altri prodotti che si vanno ad accompagnare alla nostra lenticchia". Già da settimane le lenticchie di Castelluccio sono sugli scaffali dei negozi di tutta Italia e in alcuni supermercati esteri: "Le vendite - racconta l'agricoltore della Cooperativa della lenticchia di Castelluccio - proseguono con la stessa tendenza degli anni precedenti al sisma". (ANSA).

14:39Corea Nord: esclusi negoziati con Usa su nucleare

(ANSA) - PECHINO, 4 NOV - La Corea del Nord non ha interesse ad avviare negoziati di denuclearizzazione con gli Usa essendo il possesso di armi atomiche "irreversibile" e "inevitabile" per rafforzare la sua "guerra di deterrenza". A pochi giorni dalla visita a Seul del presidente americano Donald Trump, un commento dell'agenzia Kcna chiarisce che Washington deve rinunciare al "pensiero selvaggio che la Corea del Nord possa rispondere alle sue pretese da gangster e non dovrebbe pensare più a negoziati sulla denuclearizzazione, in particolare". "Per la Corea del Nord si tratta di un'opzione strategica irreversibile e inevitabile rinforzare la potente guerra di deterrenza a difesa del Paese", si legge ancora nel commento, in cui si accenna ai giudizi espressi a Seul a metà ottobre dal vice segretario di Stato Usa John Sullivan secondo cui l'obiettivo è premere sul Nord per arrivare a negoziati senza precondizioni.

14:38Martedì confronto Renzi Di Maio da Floris

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Noi avremmo preferito confrontarci in una delle trasmissioni del servizio pubblico. Ma Di Maio ha scelto di sfidarci e ha scelto il luogo del confronto, Floris: fine della telenovela, noi accettiamo la sfida. Martedì sera Renzi sarà alle 21.30 in studio da Floris". Lo annuncia su fb il portavoce di Renzi Marco Agnoletti.

14:29C. sinistra: Speranza, se la destra è forte è colpa del Pd

(ANSA) - PIACENZA, 4 NOV - "Se il Pd è la 'buona scuola', il jobs act, viva le trivelle, politiche fiscali che aiutano chi sta meglio e non chi sta peggio, è chiaro che non c'è alcun terreno di accordo. Contano le politiche e la destra oggi è forte per colpa delle politiche sbagliate del Pd". Lo ha detto Roberto Speranza che ha inaugurato la sede di Piacenza di Mdp-Articolo Uno, in via Roma, nel quartiere multi-etnico della città, a meno di cento metri dalla sede del Partito Democratico. "E' difficile ricompattare la sinistra - ha aggiunto - perché in questi anni il pensiero di sinistra è stato tradito: quando togli diritti ai lavoratori, quando fai la riforma della scuola contro insegnanti e studenti, quando anziché puntare sulle energie rinnovabili punti sulle trivelle, sul carbone, sul petrolio sul fossile, è chiaro che neghi i valori della sinistra. Per questo io dico: partiamo da lì".

14:28Sicilia:Grillo,andate a votare, M5S potrà essere riferimento

(ANSA) - PALERMO, 4 NOV - "Se ci riusciremo non lo so, voglio essere onesto. Però so una cosa. So che domani, specialmente i giovani, non quelli della mia età che oramai non hanno più voglia e si celano dietro alibi come "tanto siete tutti uguali, non cambierà niente, ecc. ecc.. I giovani, su facciamoli tornare. Dove c'è un siciliano c'è la Sicilia. Serve una politica sobria, divertente, non piena di amoralità com'è oggi. C'è una cascata di amoralità che è pazzesca. Non abbiamo più punti di riferimento. Noi potremmo diventare un punto di riferimento. E ce la metteremo tutta. Andate a votare. Abbiamo questa occasione. Col cuore vi chiedo di non perderla". Lo scrive Beppe Grillo in un post sul blog in cui fa appello al voto alle Regionali. "Sappiate che questo è un referendum tra un mondo e un altro. Tra un mondo che si sta estinguendo, e quindi capiamo benissimo le reazioni nei nostri confronti,segnano il territorio come i cani. E noi che guardiamo l'orizzonte. Guardiamo di là", afferma Grillo.