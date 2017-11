Ultima ora

16:50Calcio: Inter, Spalletti “anelli S.Siro come fedi nuziali”

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Domani gli anelli di San Siro saranno come fedi nuziali, testimoni di un patto d'amore tra noi e i tifosi": così alla vigilia della partita casalinga contro il Torino il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, riferendosi agli oltre 70mila sostenitori nerazzurri attesi a San Siro. "Il Torino - ha detto poi l'allenatore - è una squadra forte, costruita bene. Se l'affronti, giochi contro i muscoli della loro storia. Hanno un tecnico che sa trasferire la sua personalità ai giocatori. Dovremo essere squadra. Giocare all'ora di pranzo non cambia niente, dobbiamo essere pronti a giocare a tutti gli orari ed essere capaci di adattarci a qualsiasi situazione".

16:23Migranti:rimborsi accoglienza usati per assunzione residenti

(ANSA) - VENEZIA, 4 NOV - Il "premio" finanziario riconosciuto dalla legge di stabilità 2016 ai Comuni impegnati nel'accoglienza dei richiedenti asilo a Casier, nel trevigiano, si trasforma in strumenti di incentivo all'assunzione per le aziende locali, con la previsione di chiudere a breve almeno una decina di contratti di lavoro per donne e giovani disoccupati e persone in mobilità sopra i 45 anni. E' la scelta compiuta dall'amministrazione comunale che ha predisposto un bando che assegna 3 mila euro a ciascuna azienda che assumerà a tempo indeterminato persone disoccupate esclusivamente residenti nel comune.

16:13Calcio: Gasperini, nessuna delusione in Europa League

(ANSA) - BERGAMO, 4 NOV - "Abbiamo avuto una grande accoglienza al ritorno venerdì di primo mattino all'aeroporto, non mi piace che la trasferta con l'Apollon venga descritta in termini di grande delusione". Alla vigilia dell'impegno di campionato con la Spal, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ritorna sul tema Europa League: "Il gol alla fine ha dato fastidio, perché ha fatto saltare la matematica, ma questi sono campi tosti e non c'è mai la pretesa di giocare bellissime partite. Non abbiamo messo il punto alla qualificazione, però ci siamo vicini. Se tutto va bene, dopo la sosta per le nazionali la priorità passerà al campionato. Per domenica contro la Spal c'è la conta degli indisponibili o dei giocatori sul filo del rasoio: Ilicic, Gomez e Cornelius sono da valutare tra oggi e domani, devo vedere se sono in grado di giocare".

16:08Calcio: Cagliari, Lopez “col Verona vogliamo i 3 punti”

(ANSA) - CAGLIARI, 4 NOV - "L'atteggiamento deve essere quello mostrato contro il Benevento: sapevamo che dovevamo portare a casa i 3 punti e l'abbiamo fatto. Per domani è la stessa cosa: siamo in grado di fare bene e vincere". Così l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, alla vigilia dello scontro salvezza con il Verona, per il quale chiede l'aiuto dei tifosi: "Sarà importante anche il contributo del pubblico, così come lo è stato contro il Benevento, quando ci ha trascinato alla vittoria. Certo, poi spetta a noi trascinare a nostra volta i tifosi con il nostro comportamento sul campo". Attenzione al Verona: "Affrontiamo una squadra in crescita, che sa lottare e che sinora non ha raccolto per le sue potenzialità e ha uomini di qualità come Pazzini e Cerci. Noi però non possiamo permetterci di guardare chi abbiamo davanti".

16:07Migranti: Papa, studiare reazioni discriminatorie e xenofobe

(ANSA) -CITTA' DEL VATICANO, 4 NOV - Il Papa suggerisce alle università di "avviare ulteriori studi sulle cause remote delle migrazioni forzate, con il proposito di individuare soluzioni praticabili, anche se a lungo termine, perché occorre dapprima assicurare alle persone il diritto a non essere costrette ad emigrare". E aggiunge che "è altrettanto importante riflettere sulle reazioni negative di principio, a volte anche discriminatorie e xenofobe, che l'accoglienza dei migranti sta suscitando in Paesi di antica tradizione cristiana, per proporre itinerari di formazione delle coscienze". Papa Bergoglio lo ha detto nella udienza ai membri della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (Fiuc), a conclusione del Convegno Internazionale dal titolo Rifugiati e Migranti in un mondo globalizzato: responsabilità e risposte delle università, in corso a Roma, dall'1 al 4 novembre, presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha poi invitato ad approfondire le migrazioni come "segno dei tempi".

16:00Calcio: Allegri, “a Dybala manca solo la brillantezza”

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "Alex Sandro e Dybala non sono in crisi: sono entrambi sereni". Allegri getta acqua sul fuoco sulle recenti prestazioni dei due sudamericani, decisamente sottotono rispetto alle consuetudini: "Le prestazioni di Alex Sandro sono al di sotto rispetto a come ci aveva abituato - ha spiegato l'allenatore Juve alla vigilia della partita col Benevento-, ho parlato con lui e mi sembra sereno, mi ha dato risposte convincenti". Allegri non è preoccupato neppure per Dybala: "Martedì a Lisbona .- ha fatto un buon secondo tempo, è forse mancata la brillantezza. Le cause? Ha lavorato poco dal ritorno dalla nazionale, deve ritrovare condizione: gli ho parlato ed è molto sereno. Dopo la pausa potremo lavorare alla ricerca della condizione migliore. Era stato catapultato sulla Luna poi è stato scaraventato a Terra, ma non si deve deprimere: questi momenti fanno parte della carriera di un giocatore".

15:57Calcio: Inzaghi, ‘Immobile? Fiducioso, anche per Nazionale’

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Immobile ieri aveva ancora qualche leggero problemino, valuteremo il da farsi. E' per noi un giocatore estremamente importante e generoso, con me ha saltato solo una volta una partita perché squalificato. C'è fiducia, vedremo se utilizzarlo o meno domani in base a quello che ci dice l'ultimo allenamento". E' quanto si sente di dire il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in merito alle condizioni fisiche di Ciro Immobile, uscito dolorante dopo la sfida di campionato a Benevento e a rischio di saltare la sfida di domani contro l'Udinese. L'allenatore biancoceleste si sente però di scongiurare un rischio forfait per gli spareggi mondiali degli Azzurri: "Immobile ha 27 anni - aggiunge Inzaghi - è un professionista esemplare. Il giocatore conosce il proprio corpo, la speranza di noi italiani è quella di vederlo al centro dell'attacco dell'Italia. Ci stringeremo tutti attorno alla Nazionale perché dobbiamo andare assolutamente al Mondiale".