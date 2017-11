Ultima ora

17:39Banche: Commissione d’inchiesta chiude con fine legislatura

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Con la fine della legislatura si interrompe anche l'attività delle commissioni d'inchiesta, compresa quella sulle banche. E' sostanzialmente questa la risposta che i presidenti della Camera e del Senato hanno dato a Pier Ferdinando Casini che chiedeva fino a quando si sarebbero potuti protrarre i lavori della Commissione banche. Grasso in particolare si richiama alla "prassi secondo la quale con lo scioglimento delle Camere si affievoliscono i poteri attribuiti dagli atti istitutivi alle commissioni d'inchiesta".

17:37Maltempo: Toscana, domani codice giallo dalle 6 a mezzanotte

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - E' atteso per domenica 5 novembre il transito in Toscana di un'intensa perturbazione atlantica con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potrebbero risultare localmente forti, con venti forti meridionali e mare molto mosso. Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale, che ha attivato lo stato di vigilanza con criticità di colore giallo per tutta la Toscana, a partire dalle ore 6 fino alla mezzanotte di domenica. Forti temporali sono previsti su tutta la regione, inizialmente sulla costa centro-settentrionale e sul nord-ovest, in estensione al resto della regione tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. I temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, in rapida intensificazione da sud, in particolare sulle sulle zone costiere e sull'Arcipelago.

17:31Vietnam: tifone Damrey si abbatte nel sud, almeno 15 morti

(ANSA) - HANOI, 4 NOV - E' di almeno 15 morti il bilancio ancora provvisorio del passaggio del tifone Damrey che si è abbattuto sulle coste centromeridionali del Vietnam. Quattro persone sono date per disperse, hanno aggiunto fonti ufficiali. La provincia più devastata è quella di Khanh Hoa dove si è registrato il maggior numero di vittime, 14 morti, con abitazioni collassate e trascinate via dalle inondazioni. Il tifone ha distrutto 302 case e spazzato via i tetti di altri 25mila edifici, ha affondato 112 imbarcazioni da trasporto e pesca e causato enormi danni alle coltivazioni di riso. Le autorità locali hanno anche registrato blackout in varie aree e decine di voli cancellati. Oltre 35mila abitanti dei villaggi sono ad alto rischio di evacuazione nella regioni dove ancora non è arrivato il tifone, ha aggiunto la Protezione civile locale. Il mese scorso 75 persone trovarono la morte, 28 i dispersi, sempre per il maltempo.

16:50Calcio: Inter, Spalletti “anelli S.Siro come fedi nuziali”

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Domani gli anelli di San Siro saranno come fedi nuziali, testimoni di un patto d'amore tra noi e i tifosi": così alla vigilia della partita casalinga contro il Torino il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, riferendosi agli oltre 70mila sostenitori nerazzurri attesi a San Siro. "Il Torino - ha detto poi l'allenatore - è una squadra forte, costruita bene. Se l'affronti, giochi contro i muscoli della loro storia. Hanno un tecnico che sa trasferire la sua personalità ai giocatori. Dovremo essere squadra. Giocare all'ora di pranzo non cambia niente, dobbiamo essere pronti a giocare a tutti gli orari ed essere capaci di adattarci a qualsiasi situazione".

16:23Migranti:rimborsi accoglienza usati per assunzione residenti

(ANSA) - VENEZIA, 4 NOV - Il "premio" finanziario riconosciuto dalla legge di stabilità 2016 ai Comuni impegnati nel'accoglienza dei richiedenti asilo a Casier, nel trevigiano, si trasforma in strumenti di incentivo all'assunzione per le aziende locali, con la previsione di chiudere a breve almeno una decina di contratti di lavoro per donne e giovani disoccupati e persone in mobilità sopra i 45 anni. E' la scelta compiuta dall'amministrazione comunale che ha predisposto un bando che assegna 3 mila euro a ciascuna azienda che assumerà a tempo indeterminato persone disoccupate esclusivamente residenti nel comune.

16:13Calcio: Gasperini, nessuna delusione in Europa League

(ANSA) - BERGAMO, 4 NOV - "Abbiamo avuto una grande accoglienza al ritorno venerdì di primo mattino all'aeroporto, non mi piace che la trasferta con l'Apollon venga descritta in termini di grande delusione". Alla vigilia dell'impegno di campionato con la Spal, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ritorna sul tema Europa League: "Il gol alla fine ha dato fastidio, perché ha fatto saltare la matematica, ma questi sono campi tosti e non c'è mai la pretesa di giocare bellissime partite. Non abbiamo messo il punto alla qualificazione, però ci siamo vicini. Se tutto va bene, dopo la sosta per le nazionali la priorità passerà al campionato. Per domenica contro la Spal c'è la conta degli indisponibili o dei giocatori sul filo del rasoio: Ilicic, Gomez e Cornelius sono da valutare tra oggi e domani, devo vedere se sono in grado di giocare".

16:08Calcio: Cagliari, Lopez “col Verona vogliamo i 3 punti”

(ANSA) - CAGLIARI, 4 NOV - "L'atteggiamento deve essere quello mostrato contro il Benevento: sapevamo che dovevamo portare a casa i 3 punti e l'abbiamo fatto. Per domani è la stessa cosa: siamo in grado di fare bene e vincere". Così l'allenatore del Cagliari, Diego Lopez, alla vigilia dello scontro salvezza con il Verona, per il quale chiede l'aiuto dei tifosi: "Sarà importante anche il contributo del pubblico, così come lo è stato contro il Benevento, quando ci ha trascinato alla vittoria. Certo, poi spetta a noi trascinare a nostra volta i tifosi con il nostro comportamento sul campo". Attenzione al Verona: "Affrontiamo una squadra in crescita, che sa lottare e che sinora non ha raccolto per le sue potenzialità e ha uomini di qualità come Pazzini e Cerci. Noi però non possiamo permetterci di guardare chi abbiamo davanti".