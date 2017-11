Ultima ora

19:49Putin depone rose a monumento Minin e Pozharski

(ANSA) - MOSCA, 4 NOV - Il presidente russo Vladimir Putin e il patriarca di Mosca Kirill hanno deposto due mazzi di rose rosse sotto il monumento in Piazza Rossa dedicato al principe Dmitri Pozharski e al mercante Kuzma Minin, che nel 1612 guidarono un esercito di volontari per cacciare i polacco-lituani da Mosca. Questo evento storico viene celebrato in Russia oggi, nel Giorno dell'Unità nazionale. La festività è stata istituita nel 2005 per sostituire il Giorno dell'Accordo e della Riconciliazione, che dal 1996 veniva celebrato il 7 novembre al posto del Giorno della Rivoluzione.

19:47Turchia, fermati 310 migranti nell’Egeo

(ANSA) - ISTANBUL, 4 NOV - Le autorità turche hanno reso noto che 310 migranti sono stati fermati mentre erano a bordo di un'imbarcazione nel Mar Egeo con l'obiettivo di raggiungere le coste greche. I guardiacoste turchi hanno precisato che i migranti sono stati fermati a sud dello Stretto di Dardanelli nell'ovest della Turchia e che tra loro figurano 110 siriani, e 179 tra pachistani, afghani, indiani somali, iraniani e dello Sri Lanka. A bordo della barca anche sette turchi e due bielorussi, che si suppone possano essere i trafficanti di uomini. L'Oim stima che oltre 857mila migranti hanno raggiunto la Grecia passando dalla Turchia nel solo 2015. Grazie all'accordo tra l'Ue e Ankara si è drasticamente ridotto il numero di disperati che tentano di raggiungere le coste europee. I siriani che hanno lasciato il loro Paese natale a causa della guerra e poi finiti in Turchia sono più di 3,2 milioni.

19:40Usa: file Jfk, in documenti Fbi Luther King ‘a luci rosse’

(ANSA) - WASHINGTON, 4 NOV - Tra i documenti sull'assassinio di JFK desecretati con il via libera del presidente Donald Trump, spuntano file dell'Fbi riguardanti Martin Luther King che descrivono una vita 'a luci rosse'. Il campione dei diritti civili, secondo questi rapporti ripresi dai media Usa, avrebbe partecipato ad orge, avuto una figlia illegittima ed intrattenuto una relazione intima con la folksinger Joan Baez. Si tratta di documenti del 1968 e non e' chiaro se le informazioni contenute nel dossier siano mai state verificate, cosi' come non e' stato reso noto come mai l'Fbi - i cui tentativi di screditare il reverendo sono noti da anni - tenesse tali documenti associati a quelli relativi all'assassinio del presidente Kennedy. Nelle carte si ipotizzano anche collegamenti di King con organizzazioni comuniste e presunte evasioni fiscali.

19:25Sequestrati beni per un milione a trafficante di droga

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Ammontano a un milione di euro i beni sequestrati dalla divisione Anticrimine di Milano a Ciro Spavone, pregiudicato di 41 anni originario di Napoli che da oltre 20 anni è coinvolto nel traffico di droga. Oltre a due conti correnti, il sequestro ai sensi del codice antimafia proposto dal questore di Milano Marcello Cardona, riguarda una villa con box e giardino a Rozzano (con tanto di dipinto del Vesuvio e del golfo di Napoli), un appartamento con box nello stesso Comune e un bar in zona Navigli (il cui titolare è risultato estraneo a qualunque vicenda criminale). Spavone è ritenuto "soggetto ad alta pericolosità sociale", la sua fedina penale parte dal 1995, quando a 19 anni fu arrestato a Riccione per furto pluriaggravato. Nel 1999 è stato condannato in via definitiva con altre 37 persone per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio. Il terzo arresto per droga è avvenuto da parte degli agenti della Squadra mobile di Pavia per reati commessi tra il 2001 e il 2003.

19:03Carceri: figlia detenuta sta male, salvata da agenti

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Colta dalle convulsioni, una bimba di due anni, figlia di una detenuta della sezione femminile Icam del carcere di Torino, è stata salvata dall'intervento della polizia penitenziaria. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di polizia penitenziaria, che attraverso il suo segretario generale Leo Beneduci chiede un riconoscimento per gli agenti intervenuti. La bimba si trova ora ricoverata, per le cure del caso, in ospedale. "L'amministrazione ha voluto aprire la sezione Icam a tutti i costi, sulla pelle dei poliziotti penitenziari", commenta Beneduci. "Tale è la carenza di organico - aggiunge - che, per sopperire alla mancanza di personale femminile, la vigilanza è affidata al personale maschile del Reparto Semilibertà malgrado sia contrario alle disposizioni. Ma come si suol dire, la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale degli altri tenuto conto che nell'ispezione del Dap al reparto Icam hanno disposto l'accentuazione dei controlli a carico del già oberato personale".(ANSA).

18:47Banche: M5S, Casini si fa dettare agenda da Renzi?

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Perché Casini incontra Renzi in privato in Toscana? È emerso che i due avrebbero parlato dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle banche e di possibili convergenze elettorali. Già il semplice incrocio dei due temi rasenta lo scandalo". Lo scrivono in una nota i membri M5S dell'organismo bicamerale.

18:43Puigdemont, pronto a collaborare con giustizia belga

(ANSA) - BRUXELLES, 4 NOV - In un tweet in fiammingo, il leader separatista Carles Puigdemont dice di essere "pronto a cooperare pienamente con la giustizia belga sul mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna".