19:03Carceri: figlia detenuta sta male, salvata da agenti

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Colta dalle convulsioni, una bimba di due anni, figlia di una detenuta della sezione femminile Icam del carcere di Torino, è stata salvata dall'intervento della polizia penitenziaria. Lo rende noto l'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di polizia penitenziaria, che attraverso il suo segretario generale Leo Beneduci chiede un riconoscimento per gli agenti intervenuti. La bimba si trova ora ricoverata, per le cure del caso, in ospedale. "L'amministrazione ha voluto aprire la sezione Icam a tutti i costi, sulla pelle dei poliziotti penitenziari", commenta Beneduci. "Tale è la carenza di organico - aggiunge - che, per sopperire alla mancanza di personale femminile, la vigilanza è affidata al personale maschile del Reparto Semilibertà malgrado sia contrario alle disposizioni. Ma come si suol dire, la legge è uguale per tutti ma per qualcuno è più uguale degli altri tenuto conto che nell'ispezione del Dap al reparto Icam hanno disposto l'accentuazione dei controlli a carico del già oberato personale".(ANSA).

18:47Banche: M5S, Casini si fa dettare agenda da Renzi?

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "Perché Casini incontra Renzi in privato in Toscana? È emerso che i due avrebbero parlato dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle banche e di possibili convergenze elettorali. Già il semplice incrocio dei due temi rasenta lo scandalo". Lo scrivono in una nota i membri M5S dell'organismo bicamerale.

18:43Puigdemont, pronto a collaborare con giustizia belga

(ANSA) - BRUXELLES, 4 NOV - In un tweet in fiammingo, il leader separatista Carles Puigdemont dice di essere "pronto a cooperare pienamente con la giustizia belga sul mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna".

18:43Scandalo molestie in Austria, Pilz si dimette dal parlamento

(ANSA) - BERLIN, 4 NOV - Dilaga in tutta Europa lo scandalo delle molestie sessuali nei palazzi della politica: In Austria si è dimesso - rinunciando dal suo seggio in parlamento - Peter Pilz, leader di una lista (dopo la scissione dai Verdi) che ha conquistato 4 seggi nelle ultime politiche austriache. La decisione dopo le accuse arrivate da una giovane donna che aveva denunciato, al settimanale Falter, di essere stata molestata nel 2013 durante una conferenza di partito. Pilz - ha precisato l'agenzia di stampa austriaca - si è giustificato affermando di non avere memoria dell'incidente ma ha tenuto a precisare che contro le molestie sessuali ha "sempre combattuto per standard rigidi". Ora "questi standard si applicano anche a me", ha aggiunto. Pilz, 63 anni, ha comunque negato le accuse e ha annunciato azioni legali. In rottura con i Verdi ha creato una nuova lista la Pilz list, che intende ancora guidare.

18:41Incendi: brucia bosco nel Cuneese, trovati 5 inneschi

(ANSA) - CUNEO, 4 NOV - Cinque inneschi incendiari e una tanica di benzina sono stati trovati in un bosco del Cuneese dove sono intervenuti Vigili del fuoco e volontari Aib. I carabinieri forestali hanno avviato le indagini. Le fiamme, scoppiate sulla collina di Monserrato, nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), sono state domate in mezz'ora. "E' un fatto deprecabile e molto grave - commenta il sindaco, Gianpaolo Beretta - mi auguro che si possano scoprire i responsabili. Parlerò con le forze dell'ordine per mettere in campo un lavoro di prevenzione". Il Cuneese è, con Torino, la provincia più colpita dagli incendi delle ultime settimane che hanno distrutto oltre 5.000 ettari di pascoli e boschi.

18:22Ipotesi attività con i barconi per arresto di Giulio Lolli

(ANSA) - RIMINI, 4 NOV - Potrebbe essere l'attività di "polizia marittima", per fermare i barconi di migranti diretti verso l'Italia, la ragione dell'arresto a Tripoli, da parte delle autorità libiche, di Giulio Lolli, imprenditore bolognese di 52 anni, ex presidente della Rimini Yacht, fallita con un buco milionario, inseguito da due mandati di cattura internazionale e una richiesta di estradizione emesse dalla Procura di Rimini. Lo riferisce la sua legale Valentina Rossi, che esclude che l'arresto sia legato alle inchieste italiane. Lolli, che in Libia si è rifatto una vita, si è convertito all'Islam e ha sposato una giornalista di 20 anni più giovane di lui, è detenuto in una cella da solo, non con i detenuti comuni, nel carcere di Tripoli. La moglie ha potuto fargli consegnare alcuni oggetti personali, ma non vederlo. Potrebbe rimanere in carcere fino a tre settimane, periodo nel quale la procura generale di Tripoli indagherà sul suo conto e poi o lo accuserà formalmente o ne disporrà il rilascio. (ANSA).

18:03Calcio: Spalletti, scudetto? Ne parlerò a Champions sicura

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - "Scudetto? Non è ancora il momento di parlarne. Dobbiamo arrivare ad essere stabilmente nelle prime posizioni in classifica. E ancora non ci siamo, o perlomeno non si possono fare discorsi guardando così oltre. Ci sono delle insidie. Le posizioni per la Champions League sono quattro, poche per la qualità delle squadre del nostro campionato": il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti - alla vigilia della partita contro il Torino - risponde sul paragone fra l'Inter di Trapattoni, che vinse il titolo dopo una stagione fallimentare, e la sua squadra, seconda a due punti dal Napoli capolista. "Se questa domanda me la rifarete quando saremo sicuri di essere nelle prime quattro - continua l'allenatore nerazzurro - sarà un piacere e un dovere guardare oltre. Si parlava sempre di Mourinho, ora addirittura si parla di Trapattoni...".