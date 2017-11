Ultima ora

21:02Ragazzina ferita in incidente, aggredito personale 118

(ANSA) - TARANTO, 04 NOV - Un autista del 118 di Taranto è stato aggredito con violenza durante un intervento di soccorso in via Machiavelli, dove una ragazzina di 13 anni era rimasta ferita a seguito di un incidente stradale. L'uomo era intervenuto a bordo di un'automedica con una dottoressa e una infermiera dopo aver avuto una segnalazione dalla centrale operativa. Il personale del 118 è stato minacciato e insultato mentre prestava le prime cure alla minore. Mentre cercava di riportare la calma l'autista è stato scaraventato per terra e poi preso a calci e pugni. Gli autori dell'aggressione avrebbero voluto che la ragazzina fosse subito trasportata in ospedale, come poi è avvenuto. L'operatore del 118 ha dovuto a sua volta fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri. Solidarietà all'operatore è stata espressa dalla Asl.

20:58Fratricidio per contesa villa: arrestato, ‘tragica fatalità’

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 4 NOV - "E' stata una drammatica fatalità": così si è difeso Marco Casonato, in carcere con l'accusa di omicidio per aver intenzionalmente investito il fratello Piero, provocandone la morte, nel parco della storica villa Massoni a Massa che i due fratelli avevano ereditato. A riferirlo è l'avvocato difensore di Casonato, Valter Matarocci, al termine del interrogatorio di convalida dell'arresto avvenuto stamani in carcere a Massa davanti al gip Alessandro Trinci. L'interrogatorio si è protratto dalle 10.30 fino alle 15.30 del pomeriggio. Marco Casonato ha più volte dovuto interrompere il racconto preso da attacchi di pianto e sconforto. "Amavo profondamente mio fratello", avrebbe più volte ripetuto.

20:37Calcio: Mihajlovic, chiamata Ventura dà morale a Belotti

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "Belotti sta meglio rispetto alla settimana scorsa e questa convocazione della Nazionale gli dà morale". Così Mihajlovic sul 'Gallo' Belotti, tornato titolare domenica con il Cagliari e convocato da Ventura per i playoff per i Mondiali: "Ha avuto modo e tempo di allenarsi - ha spiegato l'allenatore del Torino -, tornare a vestire la maglia azzurra gli dà fiducia, mi aspetto che faccia quello che tutti conosciamo mettendo spirito, voglia e serenità. E che questa volta segni se dovesse capitargli qualche occasione da gol".

20:37Banche: Casini a M5S, sereni, ho visto Renzi in pubblico

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "I 5 stelle stiano sereni: se ci fosse stato qualcosa di riservato non avrei visto Renzi davanti a centinaia di persone". E' quanto afferma il presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche Pierferdinando Casini in merito all'incontro che ha avuto oggi a Firenze con il segretario Pd Matteo Renzi proprio sul tema delle banche e delle "future alleanze politiche".

20:35Calcio: Fiorentina, Pioli, l’esame Roma? siamo ben preparati

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - "E' come quando hai un esame e sei consapevole di aver studiato tanto e bene, la gara con la Roma è un esame difficile, dobbiamo presentarci convinti di esserci preparati al meglio". Stefano Pioli sfodera fiducia in attesa del primo big match della stagione al Franchi nonostante la sua Fiorentina uscita ko da Crotone. "Premesso che se mi dicessero che nelle prossime quattro partite ne vinciamo tre e perdiamo una non mi dispiacerebbe - dice -, siamo tutti rimasti delusi per la sconfitta di domenica, ora bisogna dimostrare di aver imparato la lezione perché nel calcio o si vince o si impara. E la sfida con la Roma è l'occasione per mettere in campo la nostra voglia e la nostra qualità. Oltretutto giochiamo davanti al nostro pubblico e questo deve darci una carica in più. I giallorossi sono forti, solidi, completi, con un terminale quale Dzeko che permette più soluzioni e tanti centrocampisti abili a inserirsi. Ma nel calcio nessuna squadra è imbattibile, nessuna gara è impossibile. Quindi molto dipende da noi".

20:32Calcio: derby Genova, Toti, ‘Decisione giocare è condivisa’

(ANSA) - GENOVA, 4 NOV - "Non c'erano le condizione per rinviare il derby. La scelta di giocare è stata condivisa". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. Rispetto alla situazione del settembre scorso, quando venne rinviata Sampdoria-Roma, ci sono situazioni diverse: allora l'allerta era arancione tendente al rosso e questa volta è gialla tendente all'arancione e i bacini sono in secca. Toti ha anticipato che "alla fine della partita lo speaker del Ferraris farà un appello agli spettatori affinché defluiscano in modo veloce dallo stadio". Il Governatore ha fatto anche un invito ai cittadini per rimanere a casa e limitare gli spostamenti, evitando i luoghi a rischio esondazione. Il sindaco Marco Bucci ha spiegato: "Abbiamo potenziato il personale di polizia municipale e protezione civile per facilitare il deflusso dallo stadio e predisposto il rinforzo dei mezzi di Amt in caso di necessità. La decisione di giocare è stata presa da tutte le componenti del Comitato operativo comunale".

20:12Unesco:inviato Usa, nostro addio ‘non deciso con leggerezza’

(ANSA) - PARIGI, 4 NOV - Il principale inviato Usa all'Unesco Chris Hegadorn ha affermato che il pregiudizio anti-Israele e la burocrazia opaca stanno minando l'Organizzazione delle Nazioni Unite e ha chiesto anche profonde riforme. Hegadorn ha lanciato l'appello oggi alla sede centrale dell'organizzazione a Parigi, precisando che la decisione Usa di ritirarsi dall'Unesco - che entrerà in vigore il 31 dicembre 2018 - "non è stata presa con leggerezza", ma si è resa necessaria sia per ragioni di bilancio, sia per l'inclusione della Palestina come membro sia per quei Paesi che utilizzano l'agenzia per fare avanzare i loro programmi politici. Hegadorn ha poi invitato l'Unesco a fare di più per prevenire l'estremismo violento attraverso l'istruzione, in particolare sui social media e che gli Usa continueranno a "sostenere gli ideali su cui è stata fondata" l'organizzazione.