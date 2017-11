Ultima ora

21:24Esplosione vicino aeroporto Riad, missile da Yemen

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Una forte esplosione è stata udita nei pressi dell'aeroporto di Riad. Secondo notizie non confermate l'Arabia Saudita ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Lo scrive la Bbc online.

21:16‘Dimissioni Hariri sveglia per il mondo’

(ANSA) - TEL AVIV, 4 NOV - "Le dimissioni di Hariri sono una sveglia per la comunità internazionale di fermare l'aggressione iraniana nella regione". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu aggiungendo che "l'aggressione di Teheran mette in pericolo non solo Israele ma chiunque. La comunità internazionale dovrebbe unirsi contro questa aggressione", ha aggiunto il premier israeliano.

21:14Manovra: Anci, è regressiva, autonomie a rischio

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "La manovra del governo è assolutamente negativa e regressiva per i Comuni, per loro c'è poco o niente. Gli spazi finanziari per le spese correnti sono insufficienti e a questo punto l'articolo 5 della Costituzione è pura teoria visto che prevede delle competenze senza però riconoscere le risorse necessarie". Lo afferma il delegato Anci alla finanza locale Guido Castelli, ricordando che "mancano anche norme opportune per gli stati di predissesto, che stanno aumentando, dopo una cura da cavallo che negli ultimi 5 anni tra patto di stabilità e taglio delle spese correnti ha comportato un taglio di risorse di circa 11 miliardi di euro". Nonostante il Mef negli ultimi anni abbia liberato spazi per gli investimenti, riconosce Castelli, "sull'andamento dei Comuni continua a pesare il blocco del turnover per le assunzioni, altro elemento che zavorra la spesa per investimenti, che non riparte".

21:12Corea Nord: sit-in di solidarietà nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Un sit-in per manifestare solidarietà al popolo e al governo della Corea del Nord "tra i pochi paesi rimasti, con Cuba e il Venezuela, a contrastare l'imperialismo americano', si è svolto oggi nella centrale via Garibaldi, a Torino. Lo hanno promosso i Carc (Comitati Appoggio Resistenza per il Comunismo) insieme al Fronte Popolare. Tra i partecipanti, anche alcuni rifugiati afghani. "Non siamo qui ovviamente per difendere la bomba atomica di Kim Jong-un - spiega Mario Matteo, coordinatore dei Carc - ma per esprimere solidarietà ad un paese che i media e i vari governi criminalizzano per il solo fatto di contrastare la politica americana. La Corea del Nord ha sviluppato, nella sua complessa storia, una forma di socialismo che contrasta con la politica imperialista americana ed è riuscita ad armarsi. Semplicemente non vuole fare la fine di Siria, Iraq e Libia, attaccati dagli Usa dopo una lunga serie di bugie e scuse. Attaccarono Saddam dopo varie bugie, ora vogliono fare lo stesso con Kim Jong-un".(ANSA).

21:02Ragazzina ferita in incidente, aggredito personale 118

(ANSA) - TARANTO, 04 NOV - Un autista del 118 di Taranto è stato aggredito con violenza durante un intervento di soccorso in via Machiavelli, dove una ragazzina di 13 anni era rimasta ferita a seguito di un incidente stradale. L'uomo era intervenuto a bordo di un'automedica con una dottoressa e una infermiera dopo aver avuto una segnalazione dalla centrale operativa. Il personale del 118 è stato minacciato e insultato mentre prestava le prime cure alla minore. Mentre cercava di riportare la calma l'autista è stato scaraventato per terra e poi preso a calci e pugni. Gli autori dell'aggressione avrebbero voluto che la ragazzina fosse subito trasportata in ospedale, come poi è avvenuto. L'operatore del 118 ha dovuto a sua volta fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri. Solidarietà all'operatore è stata espressa dalla Asl.

20:58Fratricidio per contesa villa: arrestato, ‘tragica fatalità’

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 4 NOV - "E' stata una drammatica fatalità": così si è difeso Marco Casonato, in carcere con l'accusa di omicidio per aver intenzionalmente investito il fratello Piero, provocandone la morte, nel parco della storica villa Massoni a Massa che i due fratelli avevano ereditato. A riferirlo è l'avvocato difensore di Casonato, Valter Matarocci, al termine del interrogatorio di convalida dell'arresto avvenuto stamani in carcere a Massa davanti al gip Alessandro Trinci. L'interrogatorio si è protratto dalle 10.30 fino alle 15.30 del pomeriggio. Marco Casonato ha più volte dovuto interrompere il racconto preso da attacchi di pianto e sconforto. "Amavo profondamente mio fratello", avrebbe più volte ripetuto.

20:37Calcio: Mihajlovic, chiamata Ventura dà morale a Belotti

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - "Belotti sta meglio rispetto alla settimana scorsa e questa convocazione della Nazionale gli dà morale". Così Mihajlovic sul 'Gallo' Belotti, tornato titolare domenica con il Cagliari e convocato da Ventura per i playoff per i Mondiali: "Ha avuto modo e tempo di allenarsi - ha spiegato l'allenatore del Torino -, tornare a vestire la maglia azzurra gli dà fiducia, mi aspetto che faccia quello che tutti conosciamo mettendo spirito, voglia e serenità. E che questa volta segni se dovesse capitargli qualche occasione da gol".