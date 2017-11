Ultima ora

21:40Arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani, fratello compagna Fini

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Giancarlo Tulliani, fratello della compagna dell'ex leader di An Gianfranco Fini, è stato arrestato a Dubai dove era latitante, ha reso noto il suo legale Titta Madia. E' destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio in un'inchiesta della Procura di Roma. "L'arresto è legato ad un mandato internazionale disposto dalla magistratura di Roma - dice Madia -. Adesso si avvierà la procedura di estradizione al termine della quale le autorità di Dubai potranno concedere o meno il trasferimento in Italia di Tulliani". A quanto si apprende l'indagato sarebbe stato fermato mentre era all'aeroporto per accompagnare la sua fidanzata. Nessun commento da parte di Fini alla notizia dell'arresto del cognato, con il quale é coinvolto nella vicenda della casa a Montecarlo. Interpellato tramite uno dei suoi legali, l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, l'ex vicepremier e più volte ministro ha fatto sapere che non intende fare alcun commento.

21:32Calcio: Francia, Psg senza rivali, vince 5-0 ad Angers

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Paris St. Germain senza rivali in Ligue 1. Priva dell'infortunato Neymar, la squadra della capitale ha ottenuto oggi la decima vittoria in 12 partite di campionato segnando un pokerissimo (0-5) sul campo dell'Angers. Protagonisti dell'incontro sono stati Cavani (arrivato a quota 101 gol in carriera con la maglia del Psg) e Mbappé, autori di una doppietta a testa, mentre la quinta rete è stata segnata da Draxler. Ora la squadra di Emery ha 32 punti in classifica e comanda con +7 sul Monaco, impegnato in serata contro il Guingamp.

21:31Incidente di caccia nel Brindisino, muore 64enne

(ANSA) - CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI), 4 NOV - Un 64enne di Ceglie Messapica è morto durante un battuta di caccia nelle campagne tra Martina Franca (Taranto) e Cisternino (Brindisi). I fatti si sono verificati attorno alle 18. La vittima è stata raggiunta da una fucilata che sarebbe partita dall'arma di un altro cacciatore. Sembra che l'uomo si sia chinato per raccogliere una preda da terra e che nel movimento si sia azionato accidentalmente il fucile. Il 64enne è morto sul colpo. L'amico si trova in ospedale, per lo choc subito. Le indagini vengono condotte dalla polizia.

21:24Esplosione vicino aeroporto Riad, missile da Yemen

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Una forte esplosione è stata udita nei pressi dell'aeroporto di Riad. Secondo notizie non confermate l'Arabia Saudita ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Lo scrive la Bbc online.

21:16‘Dimissioni Hariri sveglia per il mondo’

(ANSA) - TEL AVIV, 4 NOV - "Le dimissioni di Hariri sono una sveglia per la comunità internazionale di fermare l'aggressione iraniana nella regione". Lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu aggiungendo che "l'aggressione di Teheran mette in pericolo non solo Israele ma chiunque. La comunità internazionale dovrebbe unirsi contro questa aggressione", ha aggiunto il premier israeliano.

21:14Manovra: Anci, è regressiva, autonomie a rischio

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - "La manovra del governo è assolutamente negativa e regressiva per i Comuni, per loro c'è poco o niente. Gli spazi finanziari per le spese correnti sono insufficienti e a questo punto l'articolo 5 della Costituzione è pura teoria visto che prevede delle competenze senza però riconoscere le risorse necessarie". Lo afferma il delegato Anci alla finanza locale Guido Castelli, ricordando che "mancano anche norme opportune per gli stati di predissesto, che stanno aumentando, dopo una cura da cavallo che negli ultimi 5 anni tra patto di stabilità e taglio delle spese correnti ha comportato un taglio di risorse di circa 11 miliardi di euro". Nonostante il Mef negli ultimi anni abbia liberato spazi per gli investimenti, riconosce Castelli, "sull'andamento dei Comuni continua a pesare il blocco del turnover per le assunzioni, altro elemento che zavorra la spesa per investimenti, che non riparte".

21:12Corea Nord: sit-in di solidarietà nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - Un sit-in per manifestare solidarietà al popolo e al governo della Corea del Nord "tra i pochi paesi rimasti, con Cuba e il Venezuela, a contrastare l'imperialismo americano', si è svolto oggi nella centrale via Garibaldi, a Torino. Lo hanno promosso i Carc (Comitati Appoggio Resistenza per il Comunismo) insieme al Fronte Popolare. Tra i partecipanti, anche alcuni rifugiati afghani. "Non siamo qui ovviamente per difendere la bomba atomica di Kim Jong-un - spiega Mario Matteo, coordinatore dei Carc - ma per esprimere solidarietà ad un paese che i media e i vari governi criminalizzano per il solo fatto di contrastare la politica americana. La Corea del Nord ha sviluppato, nella sua complessa storia, una forma di socialismo che contrasta con la politica imperialista americana ed è riuscita ad armarsi. Semplicemente non vuole fare la fine di Siria, Iraq e Libia, attaccati dagli Usa dopo una lunga serie di bugie e scuse. Attaccarono Saddam dopo varie bugie, ora vogliono fare lo stesso con Kim Jong-un".(ANSA).