Ultima ora

21:53Calcio: Bologna-Crotone 2-3

(ANSA) - BOLOGNA, 4 NOV - Quarta sconfitta consecutiva per il Bologna, battuto in casa dal Crotone, 2-3, nel primo degli anticipi di oggi della 12/a giornata di serie A. Per la squadra calabrese è invece la seconda vittoria di seguito dopo quella con la Fiorentina. Questa la successione delle reti: nel pt 38' Verdi, 42' Budimir, 45' Verdi; nel st 21' Trotta su rigore, 25' Budimir, Da sottolineare la doppia prodezza del bolognese Verdi, che ha trasformato due calci di punizione, prima con il sinistro e poi con il destro, e l'episodio nella ripresa quando, in occasione di un 'mani' in ara del rossoblù Krafht, si è continuato a giocare per quasi due minuti prima che l'arbitro addetto al Var, Mazzoleni, intervenisse. Poi, dopo aver visto l'azione al video, il direttore di gara Pasqua ha concesso il penalty, trasformato da Trotta.

21:52Pd: Unicredit vanta credito, pignorate sedi partito vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 NOV - Al Pd di Vibo Valentia è stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare di tutte le sedi. E' l'effetto dell'azione giudiziaria intrapresa in vari Tribunali italiani - compreso quello di Vibo Valentia - da Unicredit Spa (la società bancaria aderente al fondo di tutela dei depositi e a quello nazionale di Garanzia) e per questa, quale mandataria, da DoBank Spa che risulta creditrice nei confronti dei DS (Direzione nazionale) di quasi 30 milioni di euro oltre agli interessi. Il pignoramento è stato preso in forza dell'atto di precetto notificato il 5 giugno scorso, a seguito del decreto ingiuntivo del 2011, dal Tribunale civile di Roma. In buona sostanza, il pignoramento è rivolto contro i Democratici di Sinistra, ora Pd, o meglio, contro quelle che erano le loro proprietà, comprese quelle vibonesi. Oltre a quella di Vibo, il pignoramento riguarda anche le sedi di San Costantino Calabro, Sant'Onofrio e Arena. Il pignoramento è già esecutivo anche se per ora, il pd ha la disponibilità dei locali

21:46Scherma: Cdm fioretto, Alice Volpi seconda in Francia

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Alice Volpi bissa a Saint Maur il secondo posto della gara d'esordio stagionale a Cancun. Nella seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile, svoltasi sulle pedane francesi di Saint Maur, l'azzurra sale sul secondo gradino del podio al termine di una gara eccellente che la conferma tra le protagoniste assolute della specialità. Dopo l'argento ai Mondiali di Lipsia2017 e il secondo posto a Cancun nella prima gara stagionale, l'azzurra continua a subire le stoccate decisive nell'assalto finale. Stavolta a batterla per 15-13 è stata la sudcoreana Hyo Jin Hong, vera e propria sorpresa della gara. Alice Volpi era entrata in finale grazie al successo in semifinale per 15-14 contro la russa Svetlana Tripapina, arrivato dopo quello nei quarti, per 15-13, sulla statunitense Nicole Ross.

21:40Arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani, fratello compagna Fini

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Giancarlo Tulliani, fratello della compagna dell'ex leader di An Gianfranco Fini, è stato arrestato a Dubai dove era latitante, ha reso noto il suo legale Titta Madia. E' destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio in un'inchiesta della Procura di Roma. "L'arresto è legato ad un mandato internazionale disposto dalla magistratura di Roma - dice Madia -. Adesso si avvierà la procedura di estradizione al termine della quale le autorità di Dubai potranno concedere o meno il trasferimento in Italia di Tulliani". A quanto si apprende l'indagato sarebbe stato fermato mentre era all'aeroporto per accompagnare la sua fidanzata. Nessun commento da parte di Fini alla notizia dell'arresto del cognato, con il quale é coinvolto nella vicenda della casa a Montecarlo. Interpellato tramite uno dei suoi legali, l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, l'ex vicepremier e più volte ministro ha fatto sapere che non intende fare alcun commento.

21:32Calcio: Francia, Psg senza rivali, vince 5-0 ad Angers

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Paris St. Germain senza rivali in Ligue 1. Priva dell'infortunato Neymar, la squadra della capitale ha ottenuto oggi la decima vittoria in 12 partite di campionato segnando un pokerissimo (0-5) sul campo dell'Angers. Protagonisti dell'incontro sono stati Cavani (arrivato a quota 101 gol in carriera con la maglia del Psg) e Mbappé, autori di una doppietta a testa, mentre la quinta rete è stata segnata da Draxler. Ora la squadra di Emery ha 32 punti in classifica e comanda con +7 sul Monaco, impegnato in serata contro il Guingamp.

21:31Incidente di caccia nel Brindisino, muore 64enne

(ANSA) - CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI), 4 NOV - Un 64enne di Ceglie Messapica è morto durante un battuta di caccia nelle campagne tra Martina Franca (Taranto) e Cisternino (Brindisi). I fatti si sono verificati attorno alle 18. La vittima è stata raggiunta da una fucilata che sarebbe partita dall'arma di un altro cacciatore. Sembra che l'uomo si sia chinato per raccogliere una preda da terra e che nel movimento si sia azionato accidentalmente il fucile. Il 64enne è morto sul colpo. L'amico si trova in ospedale, per lo choc subito. Le indagini vengono condotte dalla polizia.

21:24Esplosione vicino aeroporto Riad, missile da Yemen

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Una forte esplosione è stata udita nei pressi dell'aeroporto di Riad. Secondo notizie non confermate l'Arabia Saudita ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen. Lo scrive la Bbc online.