Ultima ora

22:48Calcio: Donadoni, abbiamo perso una partita incredibile

(ANSA) - BOLOGNA, 4 NOV - La partita persa dal Bologna "ha dell'incredibile". Uno sconsolato Roberto Donadoni sintetizza così il 3-2 subito in casa contro il Crotone: "nessuno ci regala niente, oggi c'è stato l'esempio pratico. Se siamo bravi a capire questo si riparte, altrimenti saremo sempre qui a raccontarci delle storielle", ha detto l'allenatore degli emiliani. "Dobbiamo riflettere - ha aggiunto - capire e imparare. Bisogna essere più bravi a sfruttare certe situazioni, essere più tranquilli e incidere di più. Non sempre Verdi può inventarsi due punizioni così, a volte i gol arrivano anche alla fine di azioni sporche". Nel processo di crescita della squadra il tecnico vorrebbe "più malizia e lucidità: il calcio è fatto di cose essenziali". Chi invece è uscito applaudito dal pubblico avversario è Davide Nicola, tecnico del Crotone: "siccome si parla sempre di cose poco piacevoli, mi piace sottolineare la sportività dello stadio. Sono felice: non avevo mai vinto a Bologna, finalmente il mio Crotone ha trovato la forza mentale".

22:43Calcio: Premier, ancora super Salah, segna 2 gol al West Ham

(ANSA) - LONDRA, 4 NOV - L'ex romanista 'Momo' Salah continua ad essere protagonista in Premier League. Infatti, segnando una doppietta, ha trascinato il Liverpool (in cui rientrava Manè dopo cinque turni d'assenza) al successo per 4-1 sul campo del West Ham. Di Matip e Oxalde-Chamberlain le altre reti dei Reds di Klopp. Fra le altre partite giocate oggi, ben quattro sono finite per 1-0: tra queste quello del Burnley sul campo del Southampton (Gabbiadini titolare e sostituito), a conferma che la squadra di Dyche è la sorpresa della stagione. Bene anche la neopromossa Brighton che vince a Swansea con un gol di Murray, mentre l'Huddersfield mette nei guai il West Bromwich Albion. Male il Newcastle di Rafa Benitez, battuto in casa dal Bournemouth.

22:24Calcio: sindaco Amatrice ospite al derby di Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 NOV - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, ospite speciale al 115/mo derby della Lanterna di Genova. Il primo cittadino della località laziale distrutta dal terremoto del 2016 ha ricambiato la visita di fine ottobre fatta dal governatore Giovanni Toti e dall'assessore Giacomo Giampedrone che avevano consegnato 50 mila euro raccolti dai liguri per la ricostruzione. "Sono qui a Genova anche perché sono legato per motivi personali ala città - ha detto Pirozzi - ma in primo luogo per ringraziare per il sostegno dato dalla Liguria e da Genova alla mia comunità". Pirozzi, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla sua città era un allenatore di calcio e guidava il Trastevere in serie D, ha regalato al governatore Toti e al sindaco Marco Bucci una felpa con la scritta 'Amatrice'.

22:20Scherma: Cdm Sciabola, Berrè è secondo ad Algeri

(ANSA) - ALGERI - Il tricolore sale sul podio nella gara d'esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il merito è di Enrico Berrè che, sulle pedane di Algeri, sale sul secondo gradino del podio. Dopo aver vinto la semifinale contro il russo Kamil Ibragimov per 15-6, l'azzurro è stato superato 15-9 nell'assalto conclusivo dallo statunitense Eli Dershwitz. Lo sciabolatore dei Castelli Romani, aveva iniziato la sua giornata col successo contro l'ucraino Oleksiy Statsenko per 15-8, proseguendo poi con le vittorie in sequenza sul romeno Alin Badea per 15-14 e agli ottavi sull'altro azzurro Riccardo Nuccio per 15-11. Ai quarti è stato poi il francese Bolade Apithy a fermarsi sotto i colpi del finanziere romano, impostosi per 15-12. Si ferma ai piedi del podio il veneto Alberto Pellegrini, battuto 15-8 nei quarti da quell'Ibragimov che poi in semifinale si è arreso a Berrè.

21:53Calcio: Bologna-Crotone 2-3

(ANSA) - BOLOGNA, 4 NOV - Quarta sconfitta consecutiva per il Bologna, battuto in casa dal Crotone, 2-3, nel primo degli anticipi di oggi della 12/a giornata di serie A. Per la squadra calabrese è invece la seconda vittoria di seguito dopo quella con la Fiorentina. Questa la successione delle reti: nel pt 38' Verdi, 42' Budimir, 45' Verdi; nel st 21' Trotta su rigore, 25' Budimir, Da sottolineare la doppia prodezza del bolognese Verdi, che ha trasformato due calci di punizione, prima con il sinistro e poi con il destro, e l'episodio nella ripresa quando, in occasione di un 'mani' in ara del rossoblù Krafht, si è continuato a giocare per quasi due minuti prima che l'arbitro addetto al Var, Mazzoleni, intervenisse. Poi, dopo aver visto l'azione al video, il direttore di gara Pasqua ha concesso il penalty, trasformato da Trotta.

21:52Pd: Unicredit vanta credito, pignorate sedi partito vibonese

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 4 NOV - Al Pd di Vibo Valentia è stato notificato l'atto di pignoramento immobiliare di tutte le sedi. E' l'effetto dell'azione giudiziaria intrapresa in vari Tribunali italiani - compreso quello di Vibo Valentia - da Unicredit Spa (la società bancaria aderente al fondo di tutela dei depositi e a quello nazionale di Garanzia) e per questa, quale mandataria, da DoBank Spa che risulta creditrice nei confronti dei DS (Direzione nazionale) di quasi 30 milioni di euro oltre agli interessi. Il pignoramento è stato preso in forza dell'atto di precetto notificato il 5 giugno scorso, a seguito del decreto ingiuntivo del 2011, dal Tribunale civile di Roma. In buona sostanza, il pignoramento è rivolto contro i Democratici di Sinistra, ora Pd, o meglio, contro quelle che erano le loro proprietà, comprese quelle vibonesi. Oltre a quella di Vibo, il pignoramento riguarda anche le sedi di San Costantino Calabro, Sant'Onofrio e Arena. Il pignoramento è già esecutivo anche se per ora, il pd ha la disponibilità dei locali

21:46Scherma: Cdm fioretto, Alice Volpi seconda in Francia

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Alice Volpi bissa a Saint Maur il secondo posto della gara d'esordio stagionale a Cancun. Nella seconda tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile, svoltasi sulle pedane francesi di Saint Maur, l'azzurra sale sul secondo gradino del podio al termine di una gara eccellente che la conferma tra le protagoniste assolute della specialità. Dopo l'argento ai Mondiali di Lipsia2017 e il secondo posto a Cancun nella prima gara stagionale, l'azzurra continua a subire le stoccate decisive nell'assalto finale. Stavolta a batterla per 15-13 è stata la sudcoreana Hyo Jin Hong, vera e propria sorpresa della gara. Alice Volpi era entrata in finale grazie al successo in semifinale per 15-14 contro la russa Svetlana Tripapina, arrivato dopo quello nei quarti, per 15-13, sulla statunitense Nicole Ross.