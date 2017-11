Ultima ora

07:58Trump in Giappone: Melania e Akie in negozio perle

TOKYO - Mentre i rispettivi mariti giocano a golf nel distretto a nord di Kawagoe a nord di Tokyo, le due first ladies Melania Trump e Akie Abe, rispettivamente mogli del presidente Usa Donald Trump e del premier giapponese Shinzo Abe, si sono incontrate nel negozio di Mikimoto, famoso per le perle, nel quartier del lusso di Ginza al centro di Tokyo. Per le due coppie e' prevista questa sera una cena ufficiale.

07:52Trump in Giappone: subito sul campo di golf con premier Abe

TOKYO - E' stato il campo di golf di Kasumigaseki, a nord di Tokyo, la prima tappa della visita del presidente Usa Donald Trump, per una partita con il premier nipponico Shinzo Abe e il campione professionista Hideki Matsuyama. "E' uno dei golfisti piu' forti in circolazione e sicuramente il piu' conosciuto nella storia del Giappone", aveva anticipato ai giornalisti il tycoon nel corso del viaggio sull'Air Force One. I due capi di stato, entrambi appassionati golfisti, avevano gia' giocato assieme in occasione del viaggio ufficiale in Florida di Abe lo scorso febbraio, e il premier giapponese aveva regalato una mazza da golf di alto livello a Trump subito dopo l'elezione in novembre.

07:20Trump in Giappone, Tokyo avrebbe dovuto colpire missili Nord

TOKYO - Il presidente Donald Trump si lamento' col Giappone per "non aver abbattuto" i missili nordcoreani che quest'anno hanno sorvolato il Paese per poi finire nel Pacifico: lo riporta l'agenzia Kyodo, citando fonti diplomatiche anonime, nel giorno dell'arrivo del tycoon in Giappone. Trump, secondo la ricostruzione, chiese spiegazioni a Tokyo sulla mancata azione in base a quello che disse quando incontro' o parlo' al telefono coi leader del Sudest asiatico sulle misure da prendere contro la minaccia di Pyongyang. Il tycoon, in particolare, non si capacitava sul perche' "un Paese di guerrieri samurai" non avesse intercettato i missili.

07:16Trump in Giappone, previsto incontro Putin durante tour Asia

TOKYO - Durante il tour asiatico Donald Trump incontrera' con ogni probabilita' il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto ai giornalisti lo stesso Trump, a bordo dell'Air Force One, in viaggio per il Giappone. "Vogliamo l'aiuto di Putin per la risoluzione della crisi geopolitica con la Corea del Nord", ha detto il presidente Usa, preludendo a un colloquio bilaterale con ogni eventualita' in Vietnam o nelle Filippine, quando i due leaders parteciperanno al vertice della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica (Apec).

07:09Vietnam: 27 morti e 22 dispersi per tifone Damrey

HANOI - E' salito a 27 morti e 22 dispersi il bilancio dell'arrivo del tifone Damrey nel Vietnam, con la costa centro-meridionale del paese che ha riportato gravi danni. Tra i dispersi 17 componenti dell'equipaggio di navi cargo che sono affondate al largo della costa della provincia di Binh Dinh, nel centro del paese.

07:05Trump in Giappone, Tokyo alleato cruciale degli Usa

TOKYO - Il presidente Usa Donald Trump ha definito il Giappone 'un alleato cruciale e molto stimato dagli Stati Uniti' nel discorso che ha tenuto alla base militare di Yokota, appena arrivato a Tokyo. Trump ha inoltre ringraziato le autorita' per il benvenuto e per 'i decenni di amicizia tra le due nazioni'.

07:02Trump in Giappone: nessun dittatore sottovaluti Usa

TOKYO - "Nessun dittatore deve sottovalutare la determinazione e la risolutezza degli Stati Uniti". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, riferendosi alla situazione geopolitica nella penisola coreana, durante il suo discorso alle truppe militari della base aerea di Yokota, a ovest di Tokyo. Trump si fermera' nella capitale nipponica fino a martedi'.