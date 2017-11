Ultima ora

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 5 NOV - E' stato un evento meteorologico di breve ma intensa durata quello che ha interessato, con forte vento e pioggia, le zone di Marciana e Portoferraio all'Isola d'Elba (Livorno). I vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio sono stati chiamati ad intervenire per un tetto scoperchiato e un albero caduto su una autovettura in zona Marciana. Intanto dalla capitaneria di Portoferraio confermano che i traghetti, al momento, sono regolari. Interrotto solo il collegamento veloce con Piombino dell'aliscafo Acapulco. Era invece ripartito da Livorno alle 2.50 il traghetto Janas, che ieri sera era stato costretto ad invertire la rotta intrapresa per Olbia e fare rientro in porto a causa di un'avaria a un circuito idraulico. Un ulteriore ritardo è stato accumulato a causa dell'improvviso malore di una passeggera anziana, per la quale è stato necessario ricorrere alle cure del 118 con il successivo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.

(ANSA) - BRATISLAVA, 5 NOV - Le elezioni regionali in Slovacchia sono state vinte dall'opposizione di centro destra. I candidati di Liberta' e Solidarietà (Sas), dei cristiano democratici (Kdh) e del partito 'Gente ordinaria e indipendenti' (Olano) hanno conquistato cinque regioni su otto. I socialdemocratici dello Smer del premier Robert Fico avranno il governatore in due regioni. Nella regione di Banska Bystrica (Slovacchia centrale) ha vinto il candidato indipendente Jan Lunter sul rappresentante dell'estrema destra neonazista del 'Partito popolare Nostra Slovacchia' Marian Kotleba, che era presidente regionale da quattro anni. I militanti della sua formazione sono ammiratori del regime-fantoccio creato dai nazisti nel paese durante la Seconda guerra mondiale, usano il saluto nazista e considerano la Nato un'organizzazione terroristica. L'affluenza è stata inferiore al 30%.

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Terza sconfitta in quattro gare per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, battuti allo Staples Centre dai Memphis Grizzlies per 113-104 in uno degli incontri della scorsa notte in Nba. L'azzurro ha contribuito con 10 punti al bottino dei padroni di casa che però, nonostante i 30 portati da Blake Griffin, si sono arresi alla squadra di Marc Gasol (21 punti per lui), quasi sempre avanti nel corso della partita e con ben otto giocatori a chiudere in doppia cifra. Prosegue invece la marcia vittoriosa dei Golden State Warriors. I campioni Nba in carica, grazie ai 22 punti di Stephen Curry e ai 25 di Kevin Durant si sono imposti 127-108 sui Denver Nuggets, conquistando il sesto successo nelle ultime sette gare.

(ANSA) - ISLAMABAD, 5 NOV - La tradizionale pratica stagionale degli agricoltori indiani di bruciare le stoppie ha prodotto una densa coltre di fumo su una vasta regione dell'India settentrionale, estendendosi anche nella provincia pachistana del Punjab. Lo riferisce l'agenzia di stampa indiana Ians. Responsabili del Dipartimento della Protezione ambientale del Punjab hanno detto che il fumo sta causando un'emergenza respiratoria soprattutto per bambini, anziani e persone con patologie polmonari. La direttrice del Dipartimento Zakia Shah Nawaz Khan, ha precisato che "il fumo è penetrato nella provincia due settimane fa e che i suoi effetti dureranno ancora per almeno un'altra settimana". L'Indice della qualità dell'aria a Lahore, capoluogo della provincia, ha raggiunto ieri quota 357, allorché il limite massimo accettabile non dovrebbe essere superiore a 100, mentre il fenomeno ha investito in pieno la capitale New Delhi e le aree circostanti portando a "molto grave" il livello di rischio respiratorio per la popolazione.

(ANSA) - SALERNO, 5 NOV - Ennesimo sbarco di migranti a Salerno, ma stavolta a bordo della nave spagnola Cantabria giunta al molo 3 gennaio ci sono ben 26 cadaveri di donne. "Una tragedia dell'umanità - dice il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi - credo che la procura si attiverà da subito per valutare se possa trattarsi di altrettanti omicidi". Sulla nave viaggiano circa 400 migranti. Il pm Masini salirà sulla nave con i medici legali per valutare se far effettuare autopsie sui cadaveri.

(ANSA) - RIAD, 5 NOV - Il principe miliardario saudita Alwaleed bin Talal è stato arrestato nell'ambito dell'operazione anti-corruzione voluta dal re Mohammed Salman che ha al momento portato all'arresto 11 principi e 38 ex ministri del Regno. Con un patrimonio stimato attorno ai 20 miliardi di dollari, il principe Alwaleed è uno degli uomini più ricchi e influenti al mondo. I suoi investimenti spaziano dal social network Twitter alla Apple, dalla News Corporation di Rupert Murdoch al colosso bancario Citigroup, dalla catena di hotel Four Seasons al servizio di taxi Lyft. Inoltre, il principe è azionista di maggioranza dei canali in lingua araba che fanno capo al gruppo Rotana. E pur non avendo una posizione ufficiale nel governo saudita, il reale ha sempre detto la sua nelle questioni che riguardano la vita del regno, come ha fatto l'anno scorso con il suo appello a favore delle donne al volante. I principi e gli ex ministri sarebbero agli arresti in hotel di lusso, secondo un funzionario governativo.

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - Alle 8 in Sicilia si sono aperti i seggi per le elezioni regionali; chiuderanno alle 22. Lo scrutinio inizierà domattina alle 8. Sono circa quattro milioni e mezzo i votanti chiamati alle urne. Cinque i candidati alla presidenza: Giancarlo Cancelleri del M5S, Claudio Fava della sinistra, Roberto La Rosa dei Siciliani liberi, Fabrizio Micari del centrosinistra e Nello Musumeci del centrodestra. Settanta i parlamentari da eleggere all'Assemblea regionale, dopo che una legge costituzionale approvata nel 2013 ha ridotto il numero che dalle prime elezioni regionali, il 20 aprile '47, era di 90.