Ultima ora

15:30Neonato morto trovato in centro rifiuti nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 5 NOV - Il corpo di un neonato, con tracce ancora di cordone ombelicale, è stato rinvenuto da alcuni operai durante le fasi di lavorazione in un centro raccolta rifiuti a Musile di Piave (Venezia). Il corpicino, in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in in sacchetto. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri e le indagini sono condotte dai carabinieri di San Dona' di Piave e di Mestre. L'autopsia, che sarà disposta dalla procura di Venezia, dovrà stabilire le cause della morte, e se il bimbo è stato abbandonato quando era ancora vivo.

15:28Sicilia: alle 12 lieve calo affluenza voto, 10,8 per cento

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - In Sicilia per le elezioni regionali, alle 12, dopo il riepilogo di tutte le sezioni, ha votato il 10,8% degli elettori (503.537 su 4.661.111) con un lieve calo dello 0,43% rispetto alle regionali del 2012 quando aveva votato l'11,23%. L'unica provincia dove l'affluenza è maggiore è quella di Ragusa: ha votato l'11,24% rispetto al 10,82% del 2012. I dati sono del servizio elettorale della Regione siciliana.

15:27C.sinistra: Martina, serve un nuovo inizio, il Pd è pronto

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Per il centrosinistra serve un nuovo inizio. Il Partito Democratico è pronto a confrontarsi senza veti con tutte le forze progressiste, europeiste, moderate, interessate a costruire unità e non divisione". Lo scrive il vice segretario Pd Maurizio Martina, in un contributo pubblicato sul suo blog, nel quale definisce "essenziale" il contributo del Pd ma aggiunge "riconosciamo che a accanto a noi serve protagonismo positivo di altre forze e altre energie". Per questo Martina propone "un lavoro comune" e chiede che si fermi il "dibattito spesso sterile sulla leadership".

15:27Gay: tomba troppo ‘vistosa’, polemiche in Brianza

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Fa discutere la tomba che il compagno ha voluto dedicare all'amico morto dopo 36 anni di amore, nel cimitero di Mariano Comense (Como). Si tratta di un sepolcro molto particolare: non solo perchè colorato e fosforescente (dal blu elettrico al giallo), ma anche per dimensioni, forma, foto. Al punto che FI avrebbe pronta una mozione. La tomba è quella di Carlo Annoni, infermiere 61/enne morto ad aprile. Da 36 anni faceva coppia con Corrado Spanger. Iscritti all'Arcigay,sono stati pionieri dei diritti gay: quando in Italia era vietato si sposarono a Londra e appena qui è stata approvata la legge hanno celebrato l'unione civile."Carlo e io abbiamo voluto far capire che l'amore gay non ha in sé nulla di male, ma anzi regala una vita a colori", ha detto Corrado che al compagno dedica anche il premio letterario Carlo Annoni, a tematica gay. Sul suo profilo Fb Corrado, per il 2 novembre, ha pubblicato la foto della tomba con il post "Sto pensando che a Carlo farebbe piacere se i suoi amici andassero a trovarlo".

14:55Calcio: per l’esonero di Juric manca solo ufficialità

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - Manca solo l'ufficialità all'esonero del tecnico del Genoa, Ivan Juric. Fatale la sconfitta nel derby. Il compito di risollevare le sorti del Genoa sarà affidato con ogni probabilità a Davide Ballardini che per la terza volta guiderà i rossoblù da subentrato. Juric era già stato esonerato il 20 febbraio scorso quando al suo posto venne chiamato Mandorlini. Ma il presidente Preziosi tornò sui suoi passi ad aprile richiamandolo. In questa prima parte di stagione il tecnico di Spalato ha conquistato solo un successo e tre pareggi a fronte di otto sconfitte. Nell'anno solare 2017 sono appena quattro le vittorie raccolte dai rossoblù, una delle quali ottenuta da Mandorlini.

14:48Nuova indagine per ex presidente InnovaPuglia D’ Addario

(ANSA) - BARI, 5 NOV - Una nuova indagine per peculato coinvolge l'ex direttore dell'Amgas di Bari Fabrizio D'Addario ed ex presidente di InnovaPuglia, che, pochi giorni dopo la nomina alla presidenza della società che fa capo alla Regione, nell'agosto scorso si dimise perchè indagato per truffa e peculato in un'inchiesta della Procura di Bari. Quest'ultima inchiesta è stata archiviata, ma ha dato luogo ad un secondo filone nel quale D'Addario sarebbe indagato con altre tre persone perchè avrebbe fatto mettere a disposizione gratuitamente di una impresa edile mezzi e uomini dell'Amiu (municipalizzata barese per la raccolta di rifiuti) per ripulire da rifiuti ingombranti l'area di un cantiere. Per l'accusa, il valore dei lavori forniti gratis a spese dell'Amiu, era di 8.000 euro. IL Cda di InnovaPuglia dovrebbe essere composto da tre persone. Dopo le dimissioni di D'Addario, ne restano due , una delle quali, l'ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, è anche lui indagato per abuso d'ufficio, falso ideologico e falso materiale.

14:23F1: McLaren “nel 2018 lotteremo con Mercedes e Ferrari”

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il team McLaren conta di essere tra i protagonisti nella prossima stagione di Formula 1, lottando alla pari con Mercedes, Ferrari e Red Bull. Lo assicurano il direttore esecutivo e sportivo della scuderia di Woking, Zak Brown e Eric Boullier, che hanno molta fiducia nelle prestazioni della power unit Renault, che sostituirà il problematico propulsore Honda, e nelle qualità generali della vettura, emerse nelle ultime prove. Parlando con la rivista specializzata Autosport, Brown ha spiegato che il team "ha lavorato molto in sede durante la stagione per lo sviluppo, ottenendo alla fine un'ottima risposta in pista, Boullier si dice "certo al 100" che la McLaren sarà al livello delle migliori, anche se conscio che le modifiche aerodinamiche che saranno introdotte, dall'halo al divieto delle t-wing, creeranno diversi problemi per l'aerodinamica che tutti dovranno affrontare, con risultati non scontati.