14:55Calcio: per l’esonero di Juric manca solo ufficialità

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - Manca solo l'ufficialità all'esonero del tecnico del Genoa, Ivan Juric. Fatale la sconfitta nel derby. Il compito di risollevare le sorti del Genoa sarà affidato con ogni probabilità a Davide Ballardini che per la terza volta guiderà i rossoblù da subentrato. Juric era già stato esonerato il 20 febbraio scorso quando al suo posto venne chiamato Mandorlini. Ma il presidente Preziosi tornò sui suoi passi ad aprile richiamandolo. In questa prima parte di stagione il tecnico di Spalato ha conquistato solo un successo e tre pareggi a fronte di otto sconfitte. Nell'anno solare 2017 sono appena quattro le vittorie raccolte dai rossoblù, una delle quali ottenuta da Mandorlini.

14:48Nuova indagine per ex presidente InnovaPuglia D’ Addario

(ANSA) - BARI, 5 NOV - Una nuova indagine per peculato coinvolge l'ex direttore dell'Amgas di Bari Fabrizio D'Addario ed ex presidente di InnovaPuglia, che, pochi giorni dopo la nomina alla presidenza della società che fa capo alla Regione, nell'agosto scorso si dimise perchè indagato per truffa e peculato in un'inchiesta della Procura di Bari. Quest'ultima inchiesta è stata archiviata, ma ha dato luogo ad un secondo filone nel quale D'Addario sarebbe indagato con altre tre persone perchè avrebbe fatto mettere a disposizione gratuitamente di una impresa edile mezzi e uomini dell'Amiu (municipalizzata barese per la raccolta di rifiuti) per ripulire da rifiuti ingombranti l'area di un cantiere. Per l'accusa, il valore dei lavori forniti gratis a spese dell'Amiu, era di 8.000 euro. IL Cda di InnovaPuglia dovrebbe essere composto da tre persone. Dopo le dimissioni di D'Addario, ne restano due , una delle quali, l'ex sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, è anche lui indagato per abuso d'ufficio, falso ideologico e falso materiale.

14:23F1: McLaren “nel 2018 lotteremo con Mercedes e Ferrari”

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il team McLaren conta di essere tra i protagonisti nella prossima stagione di Formula 1, lottando alla pari con Mercedes, Ferrari e Red Bull. Lo assicurano il direttore esecutivo e sportivo della scuderia di Woking, Zak Brown e Eric Boullier, che hanno molta fiducia nelle prestazioni della power unit Renault, che sostituirà il problematico propulsore Honda, e nelle qualità generali della vettura, emerse nelle ultime prove. Parlando con la rivista specializzata Autosport, Brown ha spiegato che il team "ha lavorato molto in sede durante la stagione per lo sviluppo, ottenendo alla fine un'ottima risposta in pista, Boullier si dice "certo al 100" che la McLaren sarà al livello delle migliori, anche se conscio che le modifiche aerodinamiche che saranno introdotte, dall'halo al divieto delle t-wing, creeranno diversi problemi per l'aerodinamica che tutti dovranno affrontare, con risultati non scontati.

14:16Calcio: Cairo, mai pensato di mandare via Mihajlovic

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Sinisa Mihajlovic era in un momento di difficoltà di risultati ma in realtà noi non abbiamo mai avuto alcun pensiero relativo a una sua sostituzione in panchina. L'abbiamo sempre appoggiato, lo facciamo da sei anni. Mandarlo via sarebbe stata una sciocchezza, non ci ho mai pensato". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, poco prima della partita con l'Inter a San Siro. "L'infortunio di Belotti forse ci ha tolto qualche punto, ma noi dobbiamo pensare da squadra. È vero che lui è fondamentale, fa tanti gol e ne fa fare altrettanti, ma tutti devono dare il massimo. Quanto a Niang, è alla ricerca di continuità: ha bisogno di ancora qualche settimana per trovare la giusta condizione, dopo qualche anno di poca attività. Sono sicuro farà bene".

14:05Maltempo: albero su auto all’Elba, ferite lievi per 2 donne

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 5 NOV - Nella caduta dell'albero su un'auto a Marciana, all'isola d'Elba, avvenuto sulla strada della Civillina, sono rimaste ferite in modo non serio due donne. A bordo dell'auto c'erano infatti una ragazza con la madre: non hanno subito danni seri ma erano bloccate all'interno dell'abitacolo e sono state liberate dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio intervenuta sul posto. La strada è stata interdetta alla circolazione stradale dal sindaco del Comune elbano. Sempre a causa del maltempo intervento dei vigili del fuoco anche a Piombino (Livorno) per una gronda pericolante in via Pisacane mentre una squadra del distaccamento di Cecina è invece intervenuta su un albero caduto sulla sede stradale in via Potenza 29.

14:04Sicilia: Musumeci ha votato, speranza vinca su rassegnazione

(ANSA) - MILITELLO VAL DI CATANIA (CATANIA), 5 NOV - "Spero che sia una bella giornata, che vinca la speranza contro la disperazione e la rassegnazione". Così il candidato del centrodestra a governatore della Sicilia, Nello Musumeci, entrando nell'istituto comprensivo Pietro Carrera di Militello val di Catania, dove ha votato. Mentre depositava la scheda nell'urna Musumeci ha detto 'Viva la Sicilia'. Il candidato del centrodestra a presidente della Regione ha votato nella scuola che ha frequentato da ragazzino nella sua Militello val di Catania, paese dove, tra gli altri sono nati anche Pippo Baudo e anche l'attuale sindaco, Giovanni Burtone, ex deputato del Pd famoso anche per avere salvato la vita a Pier Luigi Castagnetti colto da infarto durante un comizio nel Catanese. Musumeci e Burtone che si sono incontrati e salutati affettuosamente.

13:52Calcio: col Toro Spalletti non cambia,Inter uguale da 5 gare

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, contro il Torino, non cambia e per la quinta partita consecutiva in campionato sceglie la stessa formazione. Confermato l'undici titolare che ha vinto il derby: Nagatomo e D'Ambrosio sugli esterni difensivi al fianco della coppia Skrianiar-Miranda. In mediana Gagliardini e Vecino, poi Borja Valero trequartista con Perisic e Candreva e Icardi unica punta. Nessuna sorpresa per il Torino di Sinisa Mihajlovic che ha conquistato finora undici punti in campionato. Confermato il 4-3-3, in campo Belotti con Iago Falque e Ljajic. Esordio per Burdisso.