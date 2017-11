Ultima ora

18:14FdI Genova porta fiori a partigiano dopo ricordo morti Rsi

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Un fiore sulla tomba del partigiano Ferruccio "Maurizio" Parri al cimitero genovese di Staglieno è stato deposto da una delegazione di Fratelli d'Italia che ha reso omaggio anche a Giuseppe Mazzini. E' avvenuto questa mattina. L'occasione è stata la cerimonia per ricordare i caduti della Repubblica sociale di Salò. Il sindaco di Genova, Marco Bucci (centrodestra), ha delegato a rappresentarlo Sergio Gambino, consigliere con delega alla Protezione civile, esponente di Fratelli d'Italia. Dopo aver deposto una corona ai caduti della Rsi, Gambino e altri due consiglieri comunali di FdI hanno portato un fiore al partigiano Parri, uno dei capi della lotta partigiana genovese, morto nel 1981. "E' stata una iniziativa che ho condiviso con il presidente del partito Giorgia Meloni e con il Sindaco", ha detto Gambino. "E' il momento di andare oltre quegli anni di guerra civile in cui morirono persone che credevano di combattere ognuno dalla parte giusta. Dopo anni di odio è ora di dare segnali di distensione". Il sindaco Bucci aveva reso omaggio ai caduti della Resistenza il giorno dei Santi, dopo che la sua scelta di non aderire alla manifestazione antifascista contro il ricordo della Marcia su Roma proclamata da Forza Nuova era stata criticata dall'Anpi. (ANSA).

17:53Rugby: Mondiali a XIII, Tonga-Samoa, scontri fra tifosi

(ANSA) - AUCKLAND, 5 NOV - La violenza stile hooligans arriva anche nel rugby. Ai Mondiali di 'League', ovvero il rugby a Tredici, violenti scontri fra tifosi hanno preceduto l'inizio del match fra Tonga e Samoa ad Auckland, vinto dai tongani per 32-18. Ci sono stati incidenti e caos anche dopo l'incontro, per le celebrazioni dei supporter tongani per le vie della città , e le provocazioni nei confronti dei rivali. La polizia è intervenuta per riportare l'ordine, poi ha reso noto di aver arrestato 29 persone. Una delle quali, però, è il solitario 'invasore' entrato in campo durante la partita. Molti dei fermati erano in stato di ubriachezza. Ed erano ubriachi anche i tre giocatori della Scozia, fra i quali il capitano Danny Brough, che sono stati cacciati dal ritiro della nazionale per aver molestato alcuni passeggeri del volo che stava portando la squadra da Christchurch a Cairns, sede del loro match. Intanto è scesa in campo anche l'Italia, che a Townsville ha battuto gli Usa per 46-0 in una partita del gruppo D.

17:16Di Battista, siciliani votate, diritti non si regalano

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - "Siciliani coraggio, andate a votare. I diritti non ve li regala nessuno, ve li dovete andare a prendere con coraggio. Andate a votare, votate chi volete chiaramente ma votate liberamente, votate autonomamente. Non dovete niente a nessuno, a parte voi stessi. Buona domenica a tutti". Lo scrive il deputato M5S Alessandro Di Battista su facebook.

16:50Donna trovata morta in fossa biologica, grave il fratello

(ANSA) - BERGAMO, 5 NOV - Il cadavere di una donna di 72 anni, Franca Locatelli, è stato trovato oggi attorno alle 12,30 all'interno di una fossa biologica fuori dalla sua abitazione di via Cantacucco, a Filago. Stando ai primi rilievi la donna, che mancava da casa da ieri sera, sarebbe stata uccisa. Il fratello è stato trovato gravemente ferito alla testa e ora è ricoverato ospedale. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: le ricerche della donna erano iniziate già ieri pomeriggio. Sul posto i carabinieri. Le indagini sarebbero concentrate sui parenti della vittima.

16:49Arabia Saudita: agli arresti 11 principi

(ANSA) - RIAD, 5 NOV - Undici principi e un totale di 38 tra ex ministri, ex vice ministri e uomini d'affari sono stati arrestati in Arabia Saudita nell'ambito dell'operazione anticorruzione voluta dal re Mohammed Salman e sono detenuti in queste ore in alberghi a cinque stelle di Riad. Lo ha reso noto un funzionario del governo saudita vicino ai servizi di sicurezza. Come è noto, tra i principi arrestati c'è anche il miliardario Alwaleed bin Talal. Secondo fonti dei media, alcuni dei detenuti si trovano all'hotel Ritz-Carlton della capitale.

16:44Mo: Arafat sarà ricordato a Gaza in 13/0 anniversario morte

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 NOV - Il prossimo sabato Yasser Arafat sarà commemorato ufficialmente a Gaza nel tredicesimo anniversario della sua morte avvenuta a Parigi l'11 novembre 20014. Lo ha annunciato, citato dalla Wafa, il membro della Commissione centrale di Fatah Ahmed Hilles in quello che è visto come un ulteriore frutto del recente accordo di riconciliazione con Hamas che negli ultimi anni ha sempre vietato cerimonie di questo tipo nella Striscia. Helles ha spiegato che i preparativi per la commemorazione di 'Abu Ammar', nome di battaglia del rais palestinese, "procedono regolarmente". Secondo Helles è stato nominato un comitato con il compito di supervisionare e organizzare l'evento con l'obiettivo di raccontare la storia di Arafat "che ha piantato i semi della identità nazionale nella terra del popolo palestinese".

16:43Gay: tomba troppo ‘vistosa’, polemiche in Brianza

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Fa discutere la tomba che il compagno ha voluto dedicare all'amico morto dopo 36 anni di amore, nel cimitero di Mariano Comense (Como). Si tratta di un sepolcro molto particolare: non solo perchè colorato e fosforescente (dal blu elettrico al giallo), ma anche per dimensioni, forma, foto. Al punto che FI avrebbe pronta una mozione. La tomba è quella di Carlo Annoni, infermiere 61/enne morto ad aprile. Da 36 anni faceva coppia con Corrado Spanger. Iscritti all'Arcigay,sono stati pionieri dei diritti gay: quando in Italia era vietato si sposarono a Londra e appena qui è stata approvata la legge hanno celebrato l'unione civile."Carlo e io abbiamo voluto far capire che l'amore gay non ha in sé nulla di male, ma anzi regala una vita a colori", ha detto Corrado che al compagno dedica anche il premio letterario Carlo Annoni, a tematica gay. Sul suo profilo Fb Corrado, per il 2 novembre, ha pubblicato la foto della tomba con il post "Sto pensando che a Carlo farebbe piacere se i suoi amici andassero a trovarlo".