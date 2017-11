Ultima ora

17:53Rugby: Mondiali a XIII, Tonga-Samoa, scontri fra tifosi

(ANSA) - AUCKLAND, 5 NOV - La violenza stile hooligans arriva anche nel rugby. Ai Mondiali di 'League', ovvero il rugby a Tredici, violenti scontri fra tifosi hanno preceduto l'inizio del match fra Tonga e Samoa ad Auckland, vinto dai tongani per 32-18. Ci sono stati incidenti e caos anche dopo l'incontro, per le celebrazioni dei supporter tongani per le vie della città , e le provocazioni nei confronti dei rivali. La polizia è intervenuta per riportare l'ordine, poi ha reso noto di aver arrestato 29 persone. Una delle quali, però, è il solitario 'invasore' entrato in campo durante la partita. Molti dei fermati erano in stato di ubriachezza. Ed erano ubriachi anche i tre giocatori della Scozia, fra i quali il capitano Danny Brough, che sono stati cacciati dal ritiro della nazionale per aver molestato alcuni passeggeri del volo che stava portando la squadra da Christchurch a Cairns, sede del loro match. Intanto è scesa in campo anche l'Italia, che a Townsville ha battuto gli Usa per 46-0 in una partita del gruppo D.

17:16Di Battista, siciliani votate, diritti non si regalano

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - "Siciliani coraggio, andate a votare. I diritti non ve li regala nessuno, ve li dovete andare a prendere con coraggio. Andate a votare, votate chi volete chiaramente ma votate liberamente, votate autonomamente. Non dovete niente a nessuno, a parte voi stessi. Buona domenica a tutti". Lo scrive il deputato M5S Alessandro Di Battista su facebook.

16:50Donna trovata morta in fossa biologica, grave il fratello

(ANSA) - BERGAMO, 5 NOV - Il cadavere di una donna di 72 anni, Franca Locatelli, è stato trovato oggi attorno alle 12,30 all'interno di una fossa biologica fuori dalla sua abitazione di via Cantacucco, a Filago. Stando ai primi rilievi la donna, che mancava da casa da ieri sera, sarebbe stata uccisa. Il fratello è stato trovato gravemente ferito alla testa e ora è ricoverato ospedale. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: le ricerche della donna erano iniziate già ieri pomeriggio. Sul posto i carabinieri. Le indagini sarebbero concentrate sui parenti della vittima.

16:49Arabia Saudita: agli arresti 11 principi

(ANSA) - RIAD, 5 NOV - Undici principi e un totale di 38 tra ex ministri, ex vice ministri e uomini d'affari sono stati arrestati in Arabia Saudita nell'ambito dell'operazione anticorruzione voluta dal re Mohammed Salman e sono detenuti in queste ore in alberghi a cinque stelle di Riad. Lo ha reso noto un funzionario del governo saudita vicino ai servizi di sicurezza. Come è noto, tra i principi arrestati c'è anche il miliardario Alwaleed bin Talal. Secondo fonti dei media, alcuni dei detenuti si trovano all'hotel Ritz-Carlton della capitale.

16:44Mo: Arafat sarà ricordato a Gaza in 13/0 anniversario morte

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 NOV - Il prossimo sabato Yasser Arafat sarà commemorato ufficialmente a Gaza nel tredicesimo anniversario della sua morte avvenuta a Parigi l'11 novembre 20014. Lo ha annunciato, citato dalla Wafa, il membro della Commissione centrale di Fatah Ahmed Hilles in quello che è visto come un ulteriore frutto del recente accordo di riconciliazione con Hamas che negli ultimi anni ha sempre vietato cerimonie di questo tipo nella Striscia. Helles ha spiegato che i preparativi per la commemorazione di 'Abu Ammar', nome di battaglia del rais palestinese, "procedono regolarmente". Secondo Helles è stato nominato un comitato con il compito di supervisionare e organizzare l'evento con l'obiettivo di raccontare la storia di Arafat "che ha piantato i semi della identità nazionale nella terra del popolo palestinese".

16:43Gay: tomba troppo ‘vistosa’, polemiche in Brianza

(ANSA) - MILANO, 5 NOV - Fa discutere la tomba che il compagno ha voluto dedicare all'amico morto dopo 36 anni di amore, nel cimitero di Mariano Comense (Como). Si tratta di un sepolcro molto particolare: non solo perchè colorato e fosforescente (dal blu elettrico al giallo), ma anche per dimensioni, forma, foto. Al punto che FI avrebbe pronta una mozione. La tomba è quella di Carlo Annoni, infermiere 61/enne morto ad aprile. Da 36 anni faceva coppia con Corrado Spanger. Iscritti all'Arcigay,sono stati pionieri dei diritti gay: quando in Italia era vietato si sposarono a Londra e appena qui è stata approvata la legge hanno celebrato l'unione civile."Carlo e io abbiamo voluto far capire che l'amore gay non ha in sé nulla di male, ma anzi regala una vita a colori", ha detto Corrado che al compagno dedica anche il premio letterario Carlo Annoni, a tematica gay. Sul suo profilo Fb Corrado, per il 2 novembre, ha pubblicato la foto della tomba con il post "Sto pensando che a Carlo farebbe piacere se i suoi amici andassero a trovarlo".

16:41Inter: Spalletti “Pareggio lascia un po’ amaro in bocca”

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Il pareggio ci lascia un po' di amaro in bocca" a Luciano Spalletti. "Abbiamo anche sbagliato qualcosa dal punto di vista del palleggio - dice il tecnico dell'Inter a Premium - con errori che abbiamo commesso in uscita e con palle facili che ci hanno fatto un po' subire il loro di palleggio. Ma siamo riusciti a mettere a posto la partita in un momento difficile e potevamo anche portarla a casa: purtroppo capita che certe volte non riesci ad esprimerti, ma complessivamente è un buon punto contro una buona squadra. Icardi^ ha giocato bene: gli sono capitati un paio di palloni sui quali solitamente si avventa con più ferocia, ma ha anche preso una botta a inizio partita che ne ha condizionato un filo il rendimento. Vecino? Ha fatto la sua partita ed è stato sfortunato con quel tiro da fuori".