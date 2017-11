Ultima ora

20:29Torino: piazza San Carlo, attesa per sviluppi inchiesta

(ANSA) - TORINO, 5 NOV - C'è grande attesa per gli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria sui fatti di piazza San Carlo a Torino, dove il 3 giugno scorso ondate di panico provocarono il fuggi-fuggi tra migliaia di persone ammassate per vedere sul maxi-schermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Una donna di 38 anni morì, dopo 12 giorni di agonia in ospedale, e oltre 1.500 persone rimasero ferite, alcune in modo grave. Nei prossimi giorni dovrebbe essere chiusa la prima fase delle indagini coordinate dal procuratore Armando Spataro, con l'aggiunto Vincenzo Pacileo e il sostituto Antonio Rinaudo ed è attesa la notifica degli avvisi di garanzia che dovrebbero riguardare una ventina rappresentanti di enti e istituzioni coinvolti nell'organizzazione dell'evento. Nei giorni scorsi la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ribadito di essere "serena" e di "avere fiducia nella magistratura", incassando il sostegno del movimento 5 stelle a livello locale.

20:18Papa:chi ha autorità sia coerente,e lasci crescere gli altri

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 5 NOV - Il Papa critica il "cattivo esercizio dell'autorità". "Un difetto frequente delle autorità civili sia ecclesiastiche - ha detto prima di recitare l'Angelus - è quello di esigere dagli altri cose, anche giuste, che però loro non mettono in pratica in prima persona. Questo atteggiamento - ha osservato - è un cattivo esercizio dell' autorità, che invece dovrebbe avere la sua prima forza proprio dal buon esempio. L'autorità è un aiuto, ma se viene esercitata male, diventa oppressiva, non lascia crescere le persone e crea un clima di sfiducia e di ostilità, e anche porta alla corruzione". Francesco ha poi ricordato che ieri in India "è stata proclamata Beata Regina Maria Vattalil, religiosa della Congregazione delle Suore Clarisse Francescane, uccisa per la sua fede cristiana nel 1995. Suor Vattalil ha dato testimonianza a Cristo nell'amore e nella mitezza, e si unisce alla lunga schiera dei martiri del nostro tempo. Il suo sacrificio sia seme di fede e di pace, specialmente in terra indiana".

20:09In arrivo piogge a Sud, allerta rossa Veneto-Basilicata

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Proseguono gli effetti della perturbazione in corso ieri sulle regioni del Centro-Nord, che nelle prossime si sposterà verso Sud: lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso una nuova allerta di condizioni meteo avverse a partire da questa sera, con allerta rossa per la Basilicata, che viene confermata ancora per il Veneto. Allerta arancione su buona parte del Friuli Venezia Giulia, della Campania e della Basilicata tirrenica. L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Sicilia. Da domattina, lunedì 6 novembre, i fenomeni si estenderanno anche a Calabria e Puglia. I temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. sempre dalle prime ore di domani sono previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, sulla Sicilia e dai quadranti meridionali su Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

19:53Duce a cavallo coperto da scritta di Arendt a neon a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 5 NOV - Il bassorilievo col Duce a cavallo, nell'atto del saluto romano, col motto fascista "Credere obbedire combattere" da stasera è coperto dalla scritta luminosa "Nessuno ha il diritto di obbedire". È così che il monumento, in piazza Tribunale a Bolzano, è stato "depotenziato" sovrapponendo al bassorilievo del sudtirolese Hans Piffrader in onore del regime fascista una scritta al neon con una frase attribuita a Hannah Arendt, che dice appunto: "Nessuno ha il diritto di obbedire". L'accensione, alle 17 sotto una pioggia battente, ha visto la piazza raccolta in un minuto di silenzio, poi l' orchestra Haydn suonare l'Adagio per archi di Samuel Barber, che fu eseguito per la prima volta da Arturo Toscanini. Una cerimonia solenne, ma senza discorsi ufficiali, come preannunciato, presenti comunque le autorità locali, a partire dal presidente della Provincia autonoma, Arno Kompatscher, e dal sindaco, Renzo Caramaschi. (ANSA).

19:50Calcio: Verona conferma Pecchia,’cambio non e’ la soluzione’

(ANSA) - CAGLIARI, 5 NOV - L'allenatore del Verona Pecchia rimane al suo posto. Lo conferma il direttore sportivo Filippo Fusco al termine della sfida con il Cagliari persa per due a uno. "La soluzione - ha detto in sala stampa - non è il cambio del tecnico. Certo, è necessario ora più che mai cercare di invertire la situazione. Ma l'allenatore resta". Scampato pericolo per il tecnico che ventidue anni fa trascinò il Napoli alla vittoria a Cagliari con un gol decisivo. "Siamo partiti bene - ha spiegato Pecchia - ma non abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare". Qualche rammarico? "Questa sconfitta arriva dopo delle buone prestazioni- ha continuato- potevamo gestire meglio dopo il gol del vantaggio. Avevamo preparato la gara in un altro modo. Questo passo indietro ci dispiace".

19:49Migranti: Boldrini, cinico pensare soluzioni in Nord Africa

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "È illusorio o cinico pensare che l'Europa possa risolvere il problema degli sbarchi delegandone la soluzione ai paesi nordafricani. Il flusso non si arresterà fin quando il problema non sarà risolto all'origine, creando condizioni di vita dignitose e sicure nei paesi dai quali si continua a fuggire". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini commentando la tragedia di migranti a Salerno.

19:49Turista morto S.Croce: riapre basilica, coda di turisti

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Coda di turisti e fiorentini per l'ingresso nella basilica di Santa Croce a Firenze alla riapertura oggi pomeriggio del complesso monumentale rimasto chiuso dopo la morte di Daniel Testor Schnell, il turista spagnolo di 52 anni deceduto lo scorso 19 ottobre. L'uomo venne colpito da un peduccio in pietra serena staccatosi da un'altezza di 30 metri nella navata destra della basilica. Il complesso è rimasto aperto dalle 14 fino alle 17, mentre alle 18 la basilica ha accolto la prima messa dopo la riapertura. La chiusura si era imposta per compiere un'ampia verifica delle condizioni di sicurezza degli spazi, affidata dall'Opera di Santa Croce a professionisti specializzati.