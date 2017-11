Ultima ora

23:20Calcio: Vicenza-Sambenedettese, incidenti, due feriti

(ANSA) - VICENZA, 5 NOV - Due tifosi feriti, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, sono il bilancio degli incidenti avvenuti durante e al termine della sfida Vicenza-Sambenedettese, partita di serie C giocata oggi allo stadio Menti. Il primo episodio in ordine di tempo è avvenuto durante il secondo tempo nella gradinata sud occupata dagli ultrà di casa: il parapiglia sarebbe nato dopo che alcuni tifosi non hanno "rispettato lo sciopero del tifo" e nel diverbio che si è acceso uno di loro è stato colpito in maniera violenta. E' stato soccorso da un'ambulanza che l'ha poi trasportato in ospedale. Momenti di maggiore tensione al termine del match: da un pullmino di supporter ospiti sono scesi alcuni tifosi per affrontare un gruppetto di vicentini radunato davanti a un locale. La polizia è intervenuta evitando il contatto tra le tifoserie, ma nel parapiglia un tifoso marchigiano è scivolato a terra battendo la testa e riportando una ferita al capo, tale da richiedere l'intervento di un'ambulanza.

23:18Pallavolo: Superlega, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Risultati della sesta giornata della Superlega di pallavolo: Diatec Trentino - Calzedonia Verona 1-3 (21-25 21-25 25-17 22-25) Azimut Modena - Lube Civitanova 1-3 (25-21 19-25 23-25 21-25) Wixo Piacenza - Revivre Milano 3-1 (25-23 18-25 27-25 32-30) Gi Group Monza - BCC Castellana 3-0 (25-20 25-21 26-24) Callipo Vibo Valentia - Taiwan Latina 3-2 (25-17 19-25 23-25 25-22 15-13) Bunge Ravenna - Kioene Padova 3-1 (23-25 25-13 25-21 25-19) Biosì Sora - Sir Safety Perugia 1-3 (20-25 26-28 25-21 21-25). - Classifica: Perugia 18; Modena 15; Ravenna 13; Civitanova 12; Piacenza 9; Latina e Vibo Valentia 8; Verona, Padova e Trentino 7; Monza 6; Milano 5; Castellana Grotte 4; Sora 1.

23:11Calcio: Entella ha esonerato Castorina

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 5 NOV - L'Entella ha esonerato l'allenatore Gianpaolo Castorina. Lo ha comunicato il club di Chiavari. fatale al tecnico il pari casalingo con il Cesena. Castorina nelle ultime quattro partite ha totalizzato solo due punti. La squadra ha 14 punti, appena uno sopra la zona retrocessione. Castorina, che negli ultimi anni ha lavorato con la Primavera dell'Entella, valorizzando diversi giovani, nella passata stagione era subentrato a Breda a tre giornata dalle fine, totalizzando tre pareggi con la squadra che finì a metà classifica. Per sostituire Castorina, la prima scelta è Alfredo Aglietti, che ha già allenato l'Entella prima della stagione in cui sedava in panchina Breda. "Resta un grande rammarico - spiega il presidente Antonio Gozzi - per la stima nei confronti dell'uomo e l'apprezzamento per il professionista capace di portare in alto, in questi anni, il nome del nostro club e valorizzare tanti giovani. È stata una decisione sofferta. L'Entella, se lui lo verrà, rimarrà la sua casa".(ANSA).

22:55Sparatoria in chiesa Texas, 27 morti e 24 feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 5 NOV - Sono almeno 27 i morti nella sparatoria in una chiesa a Sutherland Spring, in Texas, 24 i feriti. Lo riferisce la Cnn citando le autorità locali che hanno anche confermato che è stato ucciso l'autore della strage. "Dio sia con la gente di Sutherland Springs, Texas. L'Fbi e le forze di sicurezza sono sul posto. Io monitoro la situazione dal Giappone". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump reagendo alle notizie della sparatoria nella chiesa in Texas.

21:55Russia: fonti teatro, ‘falso’ allarme bomba al Bolshoi

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - L'allerta bomba al Bolshoi a Mosca si è rivelata essere "falsa". Lo ha reso noto lo stesso teatro precisando che "tutto adesso è tornato alla normalità". I servizi di emergenza non hanno infatti trovato alcun oggetto sospetto, scrive l'agenzia Tass. Tre squadre di agenti con cani antiesplosivo hanno ispezionato l'edificio dopo che erano state evacuate oltre 3500 persone per l'allerta scattata nel tardo pomeriggio, dove si sarebbe dovuto tenere un concerto dedicato al 100esimo anniversario della rivoluzione russa.

21:44Usa: spari in chiesa in Texas, diversi feriti

(ANSA) - WASHINGTON, 5 NOV - Diverse persone sarebbero rimaste ferite da colpi di arma da fuoco esplosi in una chiesa in Texas. Lo riferiscono media locali citando testimoni. Si tratta della First Baptist Church a Sutherland Springs, a est di San Antonio, presso la quale sarebbero giunti diversi veicoli delle forze dell'ordine e ambulanze. L'Fbi si trova nel luogo della sparatoria. Secondo testimoni sarebbero stati esplosi una ventina di colpi a breve distanza tra loro, mentre era in corso la messa.

21:42Panama Papers: coinvolti Bono e Madonna

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Bono, Madonna, Rania di Giordania, il finanziere George Soros, un ministro di Donald Trump sono alcuni dei personaggi famosi che compaiono nella nuova lista 'nera' dei paradisi off-shore. Oltre 13,4 milioni di documenti riservati ottenuti dal tedesco Suddeutsche Zeitung che li ha condivisi con l'International Consortium of Investigative Journalists e i suoi partner tra i quali il Guardian, la Bbc, il New York Times e l'Espresso pubblica in esclusiva per l'Italia insieme con Report, la trasmissione d'inchiesta di Raitre.