01:27Sicilia: Musumeci avanti, alle urne il 46,7% degli elettori

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il risultato e' virtuale fino alle 8 di domani mattina quando comincerà lo spoglio ma la posta in gioco a livello regionale e anche nazionale e' reale. Secondo gli exit poll, il candidato di centrodestra Nello Musumeci vince con una forbice tra il 36 e il 40%, seguito dal 5 stelle Giancarlo Cancelleri con il 33,5-37%. Chiarissima e pesante e' la sconfitta di Fabrizio Micari, candidato del Pd e di Ap, che sta tra il 16 e il 20 mentre la neonata sinistra unita si conta per la prima volta con Claudio Fava e raggiunge un risultato tra il 6 e l'10. A vincere però è anche il partito del 'non voto. Solo il 46,76% ha votato per l'elezione del presidente della Regione e dell'Assemblea, mentre il 53,23% ha disertato le urne. Rispetto al 2012 quando aveva votato il 47,41%, il dato dell'affluenza e' in calo dello 0,65%.

01:25Calcio:Montella,contento per risultato,in parte prestazione

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Siamo partiti con grande impegno, provando a pressare alto. Poi, dopo un'occasione concessa al Sassuolo, abbiamo perso sicurezza: in quel frangente non mi è piaciuta la squadra, ma col passare del tempo abbiamo ricominciato a giocare e penso che alla fine la vittoria sia meritata". E' un Vincenzo Montella rasserenato quello che commenta il successo del Milan sul Sassuolo. "Per quanto riguarda la fase difensiva - dice ancora -, abbiamo concesso davvero poco, e questo mi fa piacere: diciamo che sono contento del risultato e, in parte, anche della prestazione". Poi il tecnico dei rossoneri sottolinea che "abbiamo il record di tiri in porta in serie A, e questo è sintomo che qualcosa di buono facciamo. Anche se dobbiamo ancora migliorare molto per avvicinarci alle squadre che ci precedono: dal punto di vista del gioco negli scontri diretti con le big non si è vista tanta differenza, ma abbiamo perso quindi significa che sotto alcuni aspetti dobbiamo ancora crescere. E sono convinto che lo faremo".

01:09Calcio: Sassuolo, Bucchi, mi sento in discussione? sempre

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Se mi sento messo in discussione dopo questa sconfitta? Io mi sento sempre in discussione, lo faccio quotidianamente perché sono un allenatore: la società mi conosce, sa come lavoro, ma deciderà in autonomia. Sono il responsabile della squadra. La classifica in questo momento non è degna di questa squadra, di questa società". E' un Christian Bucchi fatalista quello che parla del rischio di essere esonerato dal Sassuolo, che oggi ha perso in casa 2-0 con il Milan e rimane al quart'ultimo posto in classifica. "Tante volte non abbiamo fatto le cose che in settimana sappiamo fare - dice ancora Bucchi -. Abbiamo una sorta di blocco, la squadra non è serena. Ci mettiamo tanto del nostro, commettiamo delle ingenuità che non ci appartengono ma che in questa categoria paghi. Ma io questi ragazzi li vedo lavorare tutta la settimana e so che possono uscire da questo momento delicato. Quest'anno la squadra è cambiata tanto, e io ho cercato di portare le mie idee senza stravolgere quelle di chi mi ha preceduto".

01:07Calcio: verso Svezia-Italia, cominciato ritiro azzurro

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - E' cominciato il ritiro della nazionale del ct Ventura in vista del doppio spareggio per l'ammissione ai Mondiali, contro la Svezia (venerdì 10 e lunedì 13). I primi ad arrivare nel centro tecnico federale di Coverciano sono stati ovviamente il viola Astori e i giocatori della Roma che avevano giocato poche ore prima al Franchi. Poi è toccato a quelli della Lazio, successivamente alla spicciolata sono arrivati gli altri. Domani è previsto il primo allenamento.

01:04Usa: sondaggio, Trump presidente più impopolare in 70 anni

(ANSA) - WASHINGTON, 5 NOV - A un anno dalle elezioni che hanno portato Donald Trump alla Casa Bianca, il 'tycoon' risulta secondo un sondaggio il presidente americano più impopolare degli ultimi 70 anni. Stando al rilevamento Washington Post-Abc News, il livello di approvazione del presidente Trump è al 37% - ovvero meno di quattro americani su 10 apprezza il suo operato - il livello più basso registrato da qualsiasi presidente a questo punto del suo mandato, in sette decenni di sondaggi.

00:56Calcio: Real Madrid allontana la crisi, 3-0 al Las Palmas

(ANSA) - MADRID, 5 NOV - Il Real Madrid allontana la crisi e, al Santiago Bernabeu, ottiene un netto successo, per 3-0, sul Las Palmas, portandosi al terzo posto in classifica a -8 dal Barcellona capolista (31 punti contro 23). Rimangono a secco Cristiano Ronaldo e Benzema (fischiato dal pubblico), e a segno vanno Casemiro, Asensio con un autentico 'missile' e Isco, sempre più beniamino della tifoseria. Una curiosità: per la prima volta negli ultimi 35 anni nella formazione del Real c'è uno spagnolo non proveniente dal vivaio. Si tratta del centrale difensivo Vallejo, ex capitano del Saragozza, acquistato due anni fa, prestato all'Eintracht Francoforte e rientrato alla base la scorsa estate: Zidane lo ha schierato in coppia con Sergio Ramos.

00:46Calcio: Suso, situazione delicata, era importante vincere

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Era molto importante vincere per la situazione che c'era: abbiamo fatto una buona partita, conquistando i tre punti e ora siamo tutti un po' più tranquilli. Sia per Montella che per noi era un momento delicato". Così suso, intervistato al termine di Sassuolo-Milan. "Ora ci riposiamo e poi cominciamo a preparare il match contro il Napoli - continua lo spagnolo -. Io mi sento bene, con il tecnico ho un rapporto splendido e mi fa piacere mettermi a disposizione della squadra, al di là dei gol che faccio o non faccio". Intanto però gli attaccanti non segnano più: "Kalinic, André Silva e Cutrone devono stare tranquilli - commenta Suso -: arriveranno anche i loro di gol".