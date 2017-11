Ultima ora

00:56Calcio: Real Madrid allontana la crisi, 3-0 al Las Palmas

(ANSA) - MADRID, 5 NOV - Il Real Madrid allontana la crisi e, al Santiago Bernabeu, ottiene un netto successo, per 3-0, sul Las Palmas, portandosi al terzo posto in classifica a -8 dal Barcellona capolista (31 punti contro 23). Rimangono a secco Cristiano Ronaldo e Benzema (fischiato dal pubblico), e a segno vanno Casemiro, Asensio con un autentico 'missile' e Isco, sempre più beniamino della tifoseria. Una curiosità: per la prima volta negli ultimi 35 anni nella formazione del Real c'è uno spagnolo non proveniente dal vivaio. Si tratta del centrale difensivo Vallejo, ex capitano del Saragozza, acquistato due anni fa, prestato all'Eintracht Francoforte e rientrato alla base la scorsa estate: Zidane lo ha schierato in coppia con Sergio Ramos.

00:46Calcio: Suso, situazione delicata, era importante vincere

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Era molto importante vincere per la situazione che c'era: abbiamo fatto una buona partita, conquistando i tre punti e ora siamo tutti un po' più tranquilli. Sia per Montella che per noi era un momento delicato". Così suso, intervistato al termine di Sassuolo-Milan. "Ora ci riposiamo e poi cominciamo a preparare il match contro il Napoli - continua lo spagnolo -. Io mi sento bene, con il tecnico ho un rapporto splendido e mi fa piacere mettermi a disposizione della squadra, al di là dei gol che faccio o non faccio". Intanto però gli attaccanti non segnano più: "Kalinic, André Silva e Cutrone devono stare tranquilli - commenta Suso -: arriveranno anche i loro di gol".

00:21Basket: serie A, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Risultati della 6/a giornata del campionato di serie A di basket: Flexx Pistoia - Red October Cantù 82-93 (ieri) Openjobmetis Varese - Dolomiti Trentino 93-66 (ieri) Germani Brescia - Grissin Bon Reggio E. 79-68 Betaland Capo d'Orlando - VL Pesaro 73-56 Happy Casa Brindisi - Sidigas Avellino 92-88 Vanoli Cremona - Banco Sardegna Sassari 96-81 Umana Venezia - Fiat Torino 91-96 EA7 Armani Milano - Segafredo Bologna 72-64 - Classifica: Brescia 12; Torino, Milano e Venezia 10; Avellino 8; Bologna, Varese, Cremona, Sassari e Cantù 6; Pistoia, Trentino e Capo d'Orlando 4; Brindisi e Pesaro 2; Reggio Emilia 0. (ANSA).

00:19Calcio: Sassuolo-Milan 0-2

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 5 NOV - Il Milan vince per 2-0 sul campo del Sassuolo, il Mapei Stadium di Reggio Emilia, con reti di Romagnoli e Suso nel secondo posticipo della 12/a giornata di serie A. Per il tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella è un successo prezioso, che gli 'salva' la panchina, anche se nel prepartita il d.s. Mirabelli aveva assicurato che la permanenza del tecnico non era mai stata in discussione. Dopo questa vittoria il Milan è settimo in classifica, alle spalle della Sampdoria. Il Sassuolo rimane al quartultimo posto dietro alla Spal, e davanti a Verona, Genoa e Benevento.

23:40Rugby:verso Italia-Fiji,a Catania parte ‘campagna autunnale’

(ANSA) - CATANIA, 5 NOV - - La campagna autunnale di Italrugby ha preso il via questa sera all'NH Hotel di Catania, dove i 31 azzurri convocati dal CT Conor O'Shea si sono radunati in vista del test match di sabato 11 contro le Fiji. Da domani gli uomini di O'Shea cominceranno a preparare il test contro il XV isolano con una seduta pomeridiana, aperta al pubblico, presso gli impianti del Cus Catania: dopo gli impegni del week-end, un modo sia per smaltire le fatiche delle gare di campionato sia per prendere da subito contatto col pubblico siciliano che attende da 23 anni il ritorno dell'Italrugbye sull'isola. Il trittico di incontri autunnali - dopo Catania l'Italia è attesa il 18 a Firenze dall'Argentina e il 25 a Padova dal Sudafrica - vede al via un gruppo giovane sia per età media (inferiore ai 26 anni) sia per esperienza internazionale (17 presenze di media) dove spiccano capitan Parisse con 126 apparizioni e Leonardo Ghiraldini con 86 presenze. L'annuncio del XV titolare per il test contro Fiji è previsto per giovedì 9.(ANSA).

23:32Pallavolo: serie A/1 donne, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Risultati della 4/a giornata del campionato di serie A/1 di pallavolo donne (Samsung Galaxy Cup): Imoco Conegliano - Sab Legnano 3-0 (25-20, 25-20, 25-22) Pom' Casalmaggiore - Saugella Monza 1-3 (19-25, 25-20, 21-25, 13-25) Igor Novara - Lardini Filottrano 3-1 (19-25, 25-15, 25-22, 25-19) Unet Busto Arsizio - Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-14, 31-33, 25-11, 25-16) Il Bisonte Firenze - Savino Scandicci 0-3 (14-25, 16-25, 14-25) Mycicero Pesaro - Liu Jo Modena 2-3 (25-27, 25-20, 22-25, 25-23, 12-15) - Classifica: Scandicci e Conegliano 12; Novara 11; Busto Arsizio 9; Monza e Modena 6; Pesaro 4; Legnano, Casalmaggiore, Filottrano e Firenze 3; Bergamo 0.

23:20Calcio: Vicenza-Sambenedettese, incidenti, due feriti

(ANSA) - VICENZA, 5 NOV - Due tifosi feriti, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, sono il bilancio degli incidenti avvenuti durante e al termine della sfida Vicenza-Sambenedettese, partita di serie C giocata oggi allo stadio Menti. Il primo episodio in ordine di tempo è avvenuto durante il secondo tempo nella gradinata sud occupata dagli ultrà di casa: il parapiglia sarebbe nato dopo che alcuni tifosi non hanno "rispettato lo sciopero del tifo" e nel diverbio che si è acceso uno di loro è stato colpito in maniera violenta. E' stato soccorso da un'ambulanza che l'ha poi trasportato in ospedale. Momenti di maggiore tensione al termine del match: da un pullmino di supporter ospiti sono scesi alcuni tifosi per affrontare un gruppetto di vicentini radunato davanti a un locale. La polizia è intervenuta evitando il contatto tra le tifoserie, ma nel parapiglia un tifoso marchigiano è scivolato a terra battendo la testa e riportando una ferita al capo, tale da richiedere l'intervento di un'ambulanza.