Ultima ora

09:58Ostia:dati definitivi. M5S al 30,21%, centrodestra al 26,68%

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Ora è ufficiale: saranno Movimento 5 Stelle e centrodestra a contendersi il posto di presidente del X Municipio di Roma, il primo nella storia della Capitale ad essere stato commissariato due anni per mafia, nel ballottaggio del 19 novembre. Con il 100% delle sezioni scrutinate (a nove ore dalla chiusura dei seggi), la candidata pentastellata Giuliana Di Pillo risulta la più votata con il 30,21% delle preferenze, davanti a Monica Picca, responsabile locale di Fratelli d'Italia che corre con una coalizione con Lega e Forza Italia, che ha ottenuto il 26,68% dei voti. Il Partito Democratico, con Athos De Luca, raggiunge il 13,61%, davanti al candidato di Casapound Luca Marsella che chiude con un 9,08%. Bene anche l'ex viceparroco Franco De Donno con l'8,61% finale. Seguono Andrea Bozzi, leader delle liste civiche per l'autonomia, al 5,54%; l'ex consigliere municipale di Sel Eugenio Bellomo al 3,61%; il candidato del Popolo della Famiglia Giovanni Fiori con l'1,34% e l'avvocato Marco Lombardi con l'1,32%.

09:52Sicilia: iniziato scrutinio schede, urne chiuse ieri

(ANSA) - PALERMO, 6 NOV - E' iniziato, in Sicilia, lo spoglio delle schede per l'elezione del presidente della Regione e dei 70 deputati regionali. Si è votato nell'Isola ieri dalle 8 alle 22. In totale, secondo il dato definitivo, si sono recati alle urne 2.179.474 elettori su 4.661.111, il 46,76% degli aventi diritto, mentre cinque anni fa avevano votato 2.203.165 persone. Solo in tre province su nove la percentuale è più alta rispetto al 2012: a Messina ha votato il 51,69% (51,24%), a Catania il 51,58% (51,09%) e a Palermo il 46,4 (46,28%).

09:30Corea Nord: Trump, ‘era pazienza strategica è finita’

(ANSA) - TOKYO, 6 NOV - "L'era della pazienza strategica con la Corea del Nord è finita": lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, in conferenza stampa con il premier nipponico Shinzo Abe.

08:06Catalogna, Puigdemont non può lasciare il Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 6 NOV - Puigdemont non potrà lasciare il Belgio, secondo fonti di stampa. Rilasciato ieri sera dopo essere stato interrogato a Bruxelles, l'ex presidente catalano dovrà comunicare il proprio domicilio e restare a disposizione del giudice. Le stesse misure cautelari valgono anche per 4 dei suoi ex ministri, presentatisi spontaneamente ieri in commissariato.

07:52Strage in chiesa Texas, killer era ex militare Usaf

(ANSA) - WASHINGTON, 6 NOV - Fonti militari hanno confermato che il killer della sparatoria nella chiesa in Texas, dove sono morte 26 persone tra i 5 e i 72 anni, aveva fatto parte dell'Aeronautica militare americana. Dalla Us Air Force hanno inoltre riferito che il 26enne e' stato deferito alla corte marziale nel 2012 e congedato due anni dopo per cattiva condotta. L'accusa era di maltrattamenti verso la moglie e il figlio. Dal 2010 al momento del congedo aveva prestato servizio in una base in New Mexico.

01:27Sicilia: Musumeci avanti, alle urne il 46,7% degli elettori

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Il risultato e' virtuale fino alle 8 di domani mattina quando comincerà lo spoglio ma la posta in gioco a livello regionale e anche nazionale e' reale. Secondo gli exit poll, il candidato di centrodestra Nello Musumeci vince con una forbice tra il 36 e il 40%, seguito dal 5 stelle Giancarlo Cancelleri con il 33,5-37%. Chiarissima e pesante e' la sconfitta di Fabrizio Micari, candidato del Pd e di Ap, che sta tra il 16 e il 20 mentre la neonata sinistra unita si conta per la prima volta con Claudio Fava e raggiunge un risultato tra il 6 e l'10. A vincere però è anche il partito del 'non voto. Solo il 46,76% ha votato per l'elezione del presidente della Regione e dell'Assemblea, mentre il 53,23% ha disertato le urne. Rispetto al 2012 quando aveva votato il 47,41%, il dato dell'affluenza e' in calo dello 0,65%.

01:25Calcio:Montella,contento per risultato,in parte prestazione

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Siamo partiti con grande impegno, provando a pressare alto. Poi, dopo un'occasione concessa al Sassuolo, abbiamo perso sicurezza: in quel frangente non mi è piaciuta la squadra, ma col passare del tempo abbiamo ricominciato a giocare e penso che alla fine la vittoria sia meritata". E' un Vincenzo Montella rasserenato quello che commenta il successo del Milan sul Sassuolo. "Per quanto riguarda la fase difensiva - dice ancora -, abbiamo concesso davvero poco, e questo mi fa piacere: diciamo che sono contento del risultato e, in parte, anche della prestazione". Poi il tecnico dei rossoneri sottolinea che "abbiamo il record di tiri in porta in serie A, e questo è sintomo che qualcosa di buono facciamo. Anche se dobbiamo ancora migliorare molto per avvicinarci alle squadre che ci precedono: dal punto di vista del gioco negli scontri diretti con le big non si è vista tanta differenza, ma abbiamo perso quindi significa che sotto alcuni aspetti dobbiamo ancora crescere. E sono convinto che lo faremo".