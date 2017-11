Ultima ora

12:14Taekwondo: Europei juniores, oro Dell’Aquila

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Vito Dell'Aquila vince per la seconda volta consecutiva la medaglia d'oro ai Campionati Europei Juniores di taekwondo nella categoria -55 kg maschile. Nella finale di Cipro la giovane promessa azzurra ha sconfitto il russo Viacheslav Bovkun per 16-5. Il successo si aggiunge all'oro conquistato i Campionati Europei Under 21 e al bronzo ai Campionati Mondiali Senior. La medaglia di Dell'Aquila va ad aggiungersi all'oro di Alessio Simone nella categoria -73 kg maschile e al bronzo di Dalila D'Ambra nella categoria -59 kg femminile.

12:13Terremoto: Gdf Camerino scopre furbetti Cas

(ANSA) - MACERATA, 6 NOV - Controlli a tappeto della guardia di finanza di Camerino sui contributi ai terremotati per l'autonoma sistemazione. Centinaia i casi sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle e i primi dati sono preoccupanti: sono stati accertati già oltre 60.000 euro di contributi indebitamente percepiti da 25 persone finite nella rete dei controlli, tutte denunciate per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; a cinque sono stati sequestrati oltre 20.000 euro. Il Cas è un sussidio economico destinato ai cittadini che avevano la dimora abituale e continuativa in uno dei Comuni del cratere sismico, con l'abitazione lesionata in tutto o in parte, o sgomberata in seguito al terremoto, e che avevano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo. Ma molte sono le irregolarità emerse. I finanzieri hanno accertato, ad esempio, che diversi richiedenti il contributo per via della formale residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma in realtà vivevano tranquillamente in altre località. Altri, che avevano dichiarato di avere nel 'cratere' la dimora abituale e continuativa, in realtà svolgevano la propria attività lavorativa in altri luoghi, con orario di lavoro determinato su base settimanale.

12:06Torino: p.za San Carlo, notificati primi avvisi

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - E' cominciata a Torino la notifica dei provvedimenti giudiziari nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. La prima destinataria è, secondo quanto si apprende, una funzionaria del Comune che si occupò della serata del 3 giugno. A procedere è la Procura di Torino. (ANSA).

12:04Migranti:a Crotone nave Proactiva con 378 persone a bordo

(ANSA) - CROTONE, 6 NOV - Ha attraccato nel porto di Crotone la nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms, con a bordo 378 migranti, in gran parte provenienti dall'Eritrea ma anche dal Pakistan. I profughi, al momento dell'approdo, sotto la pioggia, hanno intonato un canto di preghiera e si sono fatti il segno della croce. Le difficili condizioni meteo hanno un po' ritardato l'arrivo della nave e la pioggia battente sta caratterizzando lo sbarco. Sessanta migranti resteranno in Calabria mentre gli altri saranno trasferiti, come da piano di riparto del Ministero dell'Interno, in Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana, Puglia, Liguria, Marche e Molise. La Prefettura di Crotone sta coordinando le operazioni di sbarco. Del dispositivo di accoglienza fanno parte la Capitaneria di Porto di Crotone, la Questura di Crotone, con il supporto delle altre forze di polizia, l'Azienda sanitaria Provinciale di Crotone - Suem 118 ed i servizi sociali.(ANSA).

12:01Calcio: Cina, Tianjin annuncia ingaggio di Sousa

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Trova lavoro in Cina il tecnico portoghese Paulo Sousa. Il Tianjin Quanjian ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'ingaggio del 47enne ex allenatore della Fiorentina. Prenderà il posto di Fabio Cannavaro, che ha lasciato la panchina dopo una stagione e mezza, ottenendo l'anno scorso la promozione in prima divisione e in questa stagione la conquista di un posto nella Champions League asiatica. Il nome di Sousa era stato accostato negli ultimi tempi al Milan come possibile sostituto di Vincenzo Montella in caso di esonero anticipato dalla panchina rossonera, ma la firma del contratto porta lontano dall'Italia l'immediato futuro del portoghese, mentre la vittoria sul Sassuolo ha puntellato la posizione dell' ex Aeroplanino. Quanto a Cannavaro, è probabile un suo ritorno al Guangzhou Evergrande, dove aveva già lavorato nel 2015 prima di un prematuro esonero.

12:00Libano: tv, Hariri ricevuto a Riad da Re Salman

(ANSA) - BEIRUT, 6 NOV - Il premier libanese dimissionario Saad Hariri è stato ricevuto stamani a Riad dal re saudita Salman. Si tratta del primo incontro ufficiale tra Hariri e le autorità saudite da quando venerdì sera è stato convocato d'urgenza a Riad e il giorno dopo ha presentato le sue dimissioni a sorpresa. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya. L'emittente mostra immagini dell'incontro tra Hariri e Re Salman.

12:00Nba: Harden imita Lebron, 56 centri contro i Jazz

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - LeBron James ne aveva fatti 57 giovedì, ieri alla stella di Cleveland ha risposto James Harden, mettendo a referto 56 punti nella vittoria degli Houston Rockets sugli Utah Jazz (137-110). E' il record assoluto per il giocatore di Los Angeles, ottenuto grazie ad un impressionante 19-25 su azione. Sugli altri campi, proprio i Cavs di James sono usciti sconfitti 117-115 dalla sfida con gli Atlanta Hawks, sul cui tabellino non compare alla casella 'punti' il nome di Marco Belinelli. Sotto i riflettori anche il lettone Porzingis, che ha segnato 40 punti nel successo di New York su Indiana (108-101), mentre si è fermato per infortunio Danilo Gallinari, uscendo nel secondo tempo della partita tra i suoi Clippers e i Heat, vinta di un soffio da Miami (104-101). L'azzurro soffre per i postumi di una forte botta all'anca sinistra. Negli altri incontri, Orlando-Boston 88-104, Toronto-Washington 96-107, San Antonio-Phoenix 112-95, Minnesota-Charlotte 112-94, Portland-Oklahoma City 103-99, L.A. Lakers-Memphis 107-102.