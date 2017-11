Ultima ora

13:01Migranti: entro una settimana esame su salme 26 giovani

(ANSA) - SALERNO, 6 NOV - Le 26 salme delle giovanissime ragazze sbarcate ieri dalla nave spagnola Cantabria si trovano ancora nella sala mortuaria del cimitero di Salerno in attesa dei tempi necessari per l'effettuazione dell'autopsia. Sulla nave spagnola i cadaveri erano stati congelati per consentirne la preservazione e la possibilità di effettuare l'autopsia. Il primo passo sarà, annuncia il professor Antonello Crisci, perito della Procura di Salerno che ha avviato un'inchiesta, l'effettuazione di un esame esterno sui corpi. "Poi - spiega Crisci - comunicheremo all'autorità giudiziaria le risultanze e saranno loro a stabilire il da farsi. Nell'arco di una settimana credo che completeremo i primi esami. Poi bisognerà effettuare gli accertamenti istologici, tossicologici e quanto sarà necessario per delineare cosa sia realmente accaduto".

12:38Stupro Roma: indagati restano in carcere

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e restano in carcere i due nomadi accusati dello stupro di due 14enni avvenuto nel maggio scorso a Roma. Le due ragazzine avevano conosciuto uno dei due, Mario Seferovic, 21 anni, su un social network. L'atto istruttorio nel carcere di Regina Coeli è durato pochi minuti. Seferovic resta in cella assieme al complice Maikon Halilovic, 20 anni, che però questa mattina aveva fatto sapere, parlando con il suo avvocato Emanuele Fierimonte, di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda. "Non ero lì - ha detto - io sono innocente".

12:29Arabia Saudita:corruzione,congelati conti principi arrestati

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Le autorità dell'Arabia Saudita congeleranno i conti delle persone arrestate con l'accusa di corruzione. La notizia viene riportata dal network saudita Al Arabiya. Il Centro Saudita per le Comunicazioni Internazionali fa sapere che le somme di denaro che si riveleranno legate a casi di corruzione saranno rimborsate al Tesoro Generale dell'Arabia Saudita. Il Comitato anti-corruzione presieduto dal principe ereditario, Mohammed bin Salman, ha portato all'arresto di numerosi principi e ministri del governo saudita.

12:26Sud Sudan: Onu, 1,2 milioni soffrono fame, cifra raddoppiata

(ANSA) - JUBA (SUD SUDAN), 6 NOV - Un milione e 250mila persone soffrono la fame in Sud Sudan, il doppio rispetto all'anno scorso. Lo rendono noto l'Onu ed il governo locale, avvertendo che c'è il rischio di nuova carestia l'anno prossimo. L'Onu denuncia che il perdurare della guerra civile, che ha già provocato oltre 50mila morti in cinque anni, sta impedendo l'arrivo degli aiuti, incluse le derrate alimentari. In generale, la difficoltà nell'accesso al cibo riguarda oltre sei milioni di persone, più della metà dell'intera popolazione del giovane Paese africano, nato nel 2011.

12:14Taekwondo: Europei juniores, oro Dell’Aquila

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Vito Dell'Aquila vince per la seconda volta consecutiva la medaglia d'oro ai Campionati Europei Juniores di taekwondo nella categoria -55 kg maschile. Nella finale di Cipro la giovane promessa azzurra ha sconfitto il russo Viacheslav Bovkun per 16-5. Il successo si aggiunge all'oro conquistato i Campionati Europei Under 21 e al bronzo ai Campionati Mondiali Senior. La medaglia di Dell'Aquila va ad aggiungersi all'oro di Alessio Simone nella categoria -73 kg maschile e al bronzo di Dalila D'Ambra nella categoria -59 kg femminile.

12:13Terremoto: Gdf Camerino scopre furbetti Cas

(ANSA) - MACERATA, 6 NOV - Controlli a tappeto della guardia di finanza di Camerino sui contributi ai terremotati per l'autonoma sistemazione. Centinaia i casi sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle e i primi dati sono preoccupanti: sono stati accertati già oltre 60.000 euro di contributi indebitamente percepiti da 25 persone finite nella rete dei controlli, tutte denunciate per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; a cinque sono stati sequestrati oltre 20.000 euro. Il Cas è un sussidio economico destinato ai cittadini che avevano la dimora abituale e continuativa in uno dei Comuni del cratere sismico, con l'abitazione lesionata in tutto o in parte, o sgomberata in seguito al terremoto, e che avevano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo. Ma molte sono le irregolarità emerse. I finanzieri hanno accertato, ad esempio, che diversi richiedenti il contributo per via della formale residenza in uno dei Comuni colpiti dal sisma in realtà vivevano tranquillamente in altre località. Altri, che avevano dichiarato di avere nel 'cratere' la dimora abituale e continuativa, in realtà svolgevano la propria attività lavorativa in altri luoghi, con orario di lavoro determinato su base settimanale.

12:06Torino: p.za San Carlo, notificati primi avvisi

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - E' cominciata a Torino la notifica dei provvedimenti giudiziari nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. La prima destinataria è, secondo quanto si apprende, una funzionaria del Comune che si occupò della serata del 3 giugno. A procedere è la Procura di Torino. (ANSA).