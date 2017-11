Ultima ora

12:01Calcio: Cina, Tianjin annuncia ingaggio di Sousa

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Trova lavoro in Cina il tecnico portoghese Paulo Sousa. Il Tianjin Quanjian ha annunciato sul proprio sito ufficiale l'ingaggio del 47enne ex allenatore della Fiorentina. Prenderà il posto di Fabio Cannavaro, che ha lasciato la panchina dopo una stagione e mezza, ottenendo l'anno scorso la promozione in prima divisione e in questa stagione la conquista di un posto nella Champions League asiatica. Il nome di Sousa era stato accostato negli ultimi tempi al Milan come possibile sostituto di Vincenzo Montella in caso di esonero anticipato dalla panchina rossonera, ma la firma del contratto porta lontano dall'Italia l'immediato futuro del portoghese, mentre la vittoria sul Sassuolo ha puntellato la posizione dell' ex Aeroplanino. Quanto a Cannavaro, è probabile un suo ritorno al Guangzhou Evergrande, dove aveva già lavorato nel 2015 prima di un prematuro esonero.

12:00Libano: tv, Hariri ricevuto a Riad da Re Salman

(ANSA) - BEIRUT, 6 NOV - Il premier libanese dimissionario Saad Hariri è stato ricevuto stamani a Riad dal re saudita Salman. Si tratta del primo incontro ufficiale tra Hariri e le autorità saudite da quando venerdì sera è stato convocato d'urgenza a Riad e il giorno dopo ha presentato le sue dimissioni a sorpresa. Lo riferisce la tv panarabo-saudita al Arabiya. L'emittente mostra immagini dell'incontro tra Hariri e Re Salman.

12:00Nba: Harden imita Lebron, 56 centri contro i Jazz

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - LeBron James ne aveva fatti 57 giovedì, ieri alla stella di Cleveland ha risposto James Harden, mettendo a referto 56 punti nella vittoria degli Houston Rockets sugli Utah Jazz (137-110). E' il record assoluto per il giocatore di Los Angeles, ottenuto grazie ad un impressionante 19-25 su azione. Sugli altri campi, proprio i Cavs di James sono usciti sconfitti 117-115 dalla sfida con gli Atlanta Hawks, sul cui tabellino non compare alla casella 'punti' il nome di Marco Belinelli. Sotto i riflettori anche il lettone Porzingis, che ha segnato 40 punti nel successo di New York su Indiana (108-101), mentre si è fermato per infortunio Danilo Gallinari, uscendo nel secondo tempo della partita tra i suoi Clippers e i Heat, vinta di un soffio da Miami (104-101). L'azzurro soffre per i postumi di una forte botta all'anca sinistra. Negli altri incontri, Orlando-Boston 88-104, Toronto-Washington 96-107, San Antonio-Phoenix 112-95, Minnesota-Charlotte 112-94, Portland-Oklahoma City 103-99, L.A. Lakers-Memphis 107-102.

11:58Catalogna: Puigdemont, sono libero e senza cauzione

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Libero e senza cauzione. Il nostro pensiero va ai colleghi ingiustamente incarcerati da uno Stato lontano dalla pratica democratica": lo scrive in catalano questa mattina, in un messaggio su Twitter, il presidente destituito della Generalitat Carles Puigdemont.

11:58Uccisa e chiusa nel frigo, Canò condannato a 18 anni

(ANSA) - MODENA, 6 NOV - Armando Canò, 50enne che nel giugno del 2016 ha strangolato la convivente Bernardetta Fella, 55enne, nascondendo poi il cadavere in un grosso frigorifero in cantina, è stato condannato a 18 anni di carcere, con il rito abbreviato. Questa la decisione del giudice del tribunale di Modena in merito al delitto avvenuto in strada Nazionale per Carpi, a Modena. Una perizia psichiatrica aveva stabilito che l'uomo era sì ubriaco nei momenti del delitto, ma comunque capace di intendere e di volere. Il pubblico ministero Katia Marino nella precedente udienza aveva chiesto per il 50enne una condanna a 17 anni. (ANSA).

11:32Sicilia: Piepoli, vittoria Musumeci molto probabile

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "E' una proiezione equilibrata. Sono 72 punti di campionamento rappresentativi di tutto il territorio siciliano. Fino a questo punto, e con le proiezioni siamo al 10%, la vittoria di Musumeci è territoriale e quindi è molto probabile". Così il sondaggista Nicola Piepoli ai microfoni di Rai Radio 1 nello speciale dedicato alle Elezioni siciliane condotto dal direttore Gerardo Greco. La quarta proiezione Piepoli per la Rai - su una copertura del 18% - vede il candidato del centrodestra Nello Musumeci in testa con il 36% delle preferenze e la coalizione al 38,6%. Seguono l'esponente del M5S Giancarlo Cancelleri al 34% (27,2% la coalizione, Fabrizio Micari con il 19,5% (25,9%) e Claudio Fava che si conferma al 9% (7,3% la coalizione).

11:10Trump in Giappone: massacro Texas, gesto di squilibrato

(ANSA) - TOKYO, 6 NOV - "La sparatoria in Texas è stata compiuta da un individuo che aveva enormi problemi mentali, semplicemente uno squilibrato", lo ha detto il presidente Usa Donald Trump rispondendo alla domanda di un giornalista americano nel corso della conferenza congiunta, al termine dell'incontro con il premier Shinzo Abe a Tokyo.