14:53Uccide a coltellate madre malata terminale di cancro

(ANSA) - VENEZIA, 6 NOV - Una donna di 49 anni è stata trovata morta la notte scorsa in un appartamento a Rovigo. Si tratta di Tatiana Halapciug, di origine romena, malata terminale di cancro. E' stata accoltellata dal figlio Stefan Halapciug, 22 anni, che è stato arrestato per omicidio e si trova ora nella casa circondariale del capoluogo polesano.

14:50Gentiloni, velocizzare gare appalto post sisma

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA) 6 NOV - "Nonostante la generosità dei volontari, della Protezione civile di tutte le istituzioni dello Stato il lavoro delle accelerare per fare ulteriori passi avanti. Lo faremo nella velocizzazione delle procedure delle gare di appalto: in troppi casi abbiamo risorse disponibili ma strozzature burocratiche che ne rendono difficile un impiego rapido". Così il premier Paolo Gentiloni parlando a Camerino all'inaugurazione dell'anno accademico di Unicam. E in particolare nelle Marche ci sono forti ritardi nella consegna delle 1.857 casette richieste nei comuni più colpiti dal terremoto. Ad oggi sono poco più di 200 le Sae assegnate agli sfollati, e di queste soltanto una decina fra Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. In segno di protesta oggi il sindaco di Visso ha disertato la cerimonia, mentre anche altri sindaci, compreso quello di Castelsantangelo sul Nera e di Monte Cavallo, non erano presenti nell'aula magna di Unicam.

14:45Calcio: Suso, ora il Milan è più squadra

(ANSA) - MILANO, 6 NOV - "Il peggio è alle spalle". Suso vede come una svolta per il Milan il successo di ieri in casa del Sassuolo. "25 marzo 2015/5 novembre 2017. In quello stadio mi ero messo in testa per la prima volta di voler diventare 'un giocatore' del Milan. Ed in quello stesso stadio ieri ho fatto festa", ha scritto su Instagram l'attaccante, autore del 2-0 e che due anni fa brillò in rossonero con una doppietta contro la Reggiana."Penso che il peggio sia alle spalle: oggi siamo più squadra, più compatti. Dobbiamo continuare a lavorare per la squadra, per la società e l'allenatore. E' solo l'inizio, ora è il nostro momento di dimostrare che abbiamo appena cominciato - ha aggiunto Suso, convocato dalla Spagna per le amichevoli con Costa Rica e Russia -. Felice per la gente del Milan, per me, per chi mi sta a fianco, per i miei compagni e per il mister. Ma la strada è ancora lunga. Tra qualche giorno penseremo al Napoli. Adesso nazionale, con orgoglio, con la mia Spagna".

14:44Mo: presidente Abu Mazen a Riad per incontrare re Salman

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 NOV - Il presidente palestinese Abu Mazen è in arrivo in visita ufficiale in Arabia Saudita dove incontrerà re Salman bin Abdul-Aziz e il principe della corona Mohammad bin Salman. Lo riferisce l'agenzia Wafa che cita l'ambasciatore palestinese a Riad Bassam al-Agha. Abu Mazen discuterà con il sovrano saudita di relazioni bilaterali e degli ultimi sviluppi sulla questione palestinese. La visita giunge un po' a sorpresa, visto che ieri i media palestinesi annunciavano l'arrivo di Abu Mazen al Cairo per un incontro con il presidente Abdel Fattah al Sisi: il primo dopo la riconciliazione palestinese firmata nelle settimane scorse tra Fatah e Hamas su mediazione egiziana.

14:29Pd: Renzi, primarie e non le correnti decidono leader

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Chi è il leader del Pd lo decidono le primarie, cioè la democrazia interna. Non lo decidono le correnti, non lo decide il software di un'azienda privata, non lo decide Di Maio". Così Matteo Renzi replicando, su fb, al forfait di Luigi Di Maio al confronto tv.

14:28Renzi, Di Maio ha paura, scuse ridicole, io ci sarò

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Oggi Di Maio scappa. Mi spiace per i miei figli pensare che gli italiani rischino di essere guidati da un leader che è senza coraggio. Che ha paura di confrontarsi. Che inventa scuse ridicole". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Se un leader che vuole governare l'Italia con queste sfide ha paura di uno studio televisivo, semplicemente non è un leader. A domani, alle 21.30, su La7: se Di Maio ha un sussulto di dignità lo aspettiamo in studio. Altrimenti faremo con i giornalisti", conclude.

14:27M5S, Di Battista farà “confronto indiretto” con Renzi

(ANSA) - CALTANISSETTA, 6 NOV - Sarà Alessandro Di Battista, a quanto si apprende da fonti M5S, ad andare in tv a diMartedì al posto di Luigi Di Maio che, domani sera, avrebbe dovuto confrontarsi con Matteo Renzi. Le stesse fonti sottolineano come quello tra Di Battista e Renzi non sarà un faccia a faccia ma un un "confronto indiretto" in cui i due saranno intervistati separatamente e in due momenti diversi.