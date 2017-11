Ultima ora

14:29Pd: Renzi, primarie e non le correnti decidono leader

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Chi è il leader del Pd lo decidono le primarie, cioè la democrazia interna. Non lo decidono le correnti, non lo decide il software di un'azienda privata, non lo decide Di Maio". Così Matteo Renzi replicando, su fb, al forfait di Luigi Di Maio al confronto tv.

14:28Renzi, Di Maio ha paura, scuse ridicole, io ci sarò

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Oggi Di Maio scappa. Mi spiace per i miei figli pensare che gli italiani rischino di essere guidati da un leader che è senza coraggio. Che ha paura di confrontarsi. Che inventa scuse ridicole". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. "Se un leader che vuole governare l'Italia con queste sfide ha paura di uno studio televisivo, semplicemente non è un leader. A domani, alle 21.30, su La7: se Di Maio ha un sussulto di dignità lo aspettiamo in studio. Altrimenti faremo con i giornalisti", conclude.

14:27M5S, Di Battista farà “confronto indiretto” con Renzi

(ANSA) - CALTANISSETTA, 6 NOV - Sarà Alessandro Di Battista, a quanto si apprende da fonti M5S, ad andare in tv a diMartedì al posto di Luigi Di Maio che, domani sera, avrebbe dovuto confrontarsi con Matteo Renzi. Le stesse fonti sottolineano come quello tra Di Battista e Renzi non sarà un faccia a faccia ma un un "confronto indiretto" in cui i due saranno intervistati separatamente e in due momenti diversi.

14:23Amianto:morti Officine ferrovie Bologna,assolti ex dirigenti

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Assoluzione a Bologna per due ex dirigenti delle Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie, accusati dell'omicidio colposo di alcuni lavoratori morti per malattie conseguenti all'amianto. Il giudice Roberto Giovanni Mazza ha assolto perché il fatto non sussiste, con la formula dubitativa della vecchia insufficienza di prove, Franco Cataoli, responsabile Ogr dal maggio 1975 al febbraio 1976, e Eduardo Cardini, dirigente del servizio di materiale trazione tra il 1980 e il 1987. Entrambi ultranovantenni, erano difesi dall'avvocato Armando D'Apote. Erano accusati, tra l'altro, di non aver adottato le misure necessarie per contenere l'esposizione dei dipendenti alle fibre nocive. Gli eredi dei lavoratori morti sono stati risarciti; unica parte civile era la Filt-Cgil, assistita dall'avvocato Donatella Ianelli. La Procura aveva chiesto la condanna solo per uno dei due imputati. Su altri fatti simili, che riguardano diverse persone offese, è in corso a Bologna almeno un altro processo. (ANSA).

14:18Migranti: fermati 2 presunti scafisti naufragio donne

(ANSA) - SALERNO, 06 NOV - Un libico e un egiziano sono stati fermati in queste ore dopo che la nave spagnola Cantabria è sbarcata al molo 3 gennaio, a Salerno con a bordo 400 migranti e le salme di 26 donne tra i 14 e i 18 anni. I due giovani, di trenta e ventidue anni, sarebbero due presunti scafisti. Al momento si attendono maggiori dettagli dalla Procura di Salerno.

14:04Francia: Charlie Hebdo sporge denuncia per minacce di morte

(ANSA) - PARIGI, 6 NOV - Il settimanale satirico francese, Charlie Hebdo, ha deciso di sporgere denuncia dopo le minacce di morte seguite all'ultima discussa copertina sull'islamologo svizzero Tariq Ramadan: è quanto annunciato dal direttore Riss. Parlando ai microfoni di radio Europe 1, Riss ha denunciato un clima "pesante" affermando che le minacce di morte si stanno progressivamente "banalizzando". "Sapere se sono minacce serie o meno è sempre difficile - ha continuato -, ma per principio le prendiamo sul serio e sporgiamo denuncia". Nell'ultima copertina di Charlie Hebdo, in edicola da mercoledì, si vede una vignetta in cui Tariq Ramadan, - controverso studioso dell'Islam recentemente oggetto di una duplice accusa di stupro sull'onda dello scandalo Weinstein - ritratto in erezione, afferma di essere "il sesto pilastro dell'Islam". Il titolo scelto dal settimanale è: "Stupro, la difesa di Tariq Ramadan".

13:56Piazza San Carlo, avviso di garanzia a sindaca Appendino

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. Lo ha annunciato la stessa prima cittadina, che assicura "come sempre massima collaborazione agli inquirenti". "E' interesse di tutta la cittadinanza - sottolinea - che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno". Tra i destinatari dei provvedimenti, secondo quanto si apprende, ci sarebbero anche due alti dirigenti della Questura di Torino, e alcuni funzionari comunali. L'inchiesta dei pm Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo, coordinata dal procuratore Armando Spataro, punta a ricostruire cosa determinò l'improvviso panico che la sera del 3 giugno assalì la folla davanti al maxischermo allestito per la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. I magistrati vogliono individuare cosa è andato storto nell'organizzazione e nella gestione della serata. Tutti gli enti che hanno avuto un ruolo sono stati investiti dagli accertamenti.(ANSA).