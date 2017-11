Ultima ora

16:12Fidanzati uccisi: concluse udienze,Corte in camera consiglio

(ANSA) - UDINE, 6 NOV - "Credo fermamente che Giosuè Ruotolo sia un detenuto innocente per un fatto che non ha commesso": lo ha detto l'avv.Giuseppe Esposito, uno dei legali dell'unico imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Udine per il duplice omicidio della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone la sera del 17 marzo 2015, concludendo nel pomeriggio le repliche della difesa. "Se sono qui a reclamare una sentenza di assoluzione - ha aggiunto Esposito, difensore di Ruotolo insieme all'avv. Roberto Rigoni Stern - non è perché devo recitare un ruolo. Credo veramente è fermamente in quello che vi ho detto in queste lunghe ore di discussione". Al termine delle repliche i giudici si sono ritirati in camera di consiglio presso una caserma. Il verdetto è atteso non prima di domani sera.

16:05Inchiesta petrolio: a Potenza via al processo, 57 imputati

(ANSA) - POTENZA, 6 NOV - E' cominciato oggi, a Potenza, il processo che vede imputate 47 persone e dieci società (tra le quali l'Eni) nell'ambito dell'inchiesta della Procura del capoluogo lucano sulle estrazioni petrolifere in Basilicata: dopo l'appello e la verifica delle parti civili e delle parti lese (circa 500 in totale, comprese le nuove richieste di costituzione) l'udienza è stata rinviata al prossimo 6 dicembre. All'esterno del Tribunale i rappresentanti di alcune associazioni ambientaliste e del M5s hanno organizzato un presidio per chiedere "verità e giustizia sulla vicenda petrolio in Basilicata".

16:02Paradise Papers: Corbyn, la regina chieda scusa

(ANSA) - LONDRA, 6 NOV - La regina Elisabetta dovrebbe chiedere scusa per il suo coinvolgimento nelle rivelazioni dei Panama Papers, ora Paradise Papers. Lo lascia intendere il leader laburista Jeremy Corbyn rispondendo alle domande di un giornalista al termine della conferenza annuale della Cbi, la Confindustria britannica, a Londra. Il capo dell'opposizione ha detto che tutti coloro che utilizzano per i loro interessi i paradisi fiscali non solo devono chiedere scusa ma riconoscere il danno che provocano ai servizi pubblici nel Regno Unito e quindi alla società.

15:57Indagini su denuncia 17enne, ‘violentata in un vagone’

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - Ha raccontato di essersi svegliata seminuda, dopo essere stata stuprata in un vagone della stazione di Bologna e rapinata. La denuncia, su cui ha avviato indagini la Polizia, è di una ragazza italiana che compirà a breve 18 anni e che il 3 novembre si è presentata all'ospedale Maggiore. La minore ha riferito di aver passato la serata nella zona di piazza Verdi con alcuni amici e di aver bevuto molti alcolici. Ad un certo punto si è accorta di non aver più il telefonino e un giovane magrebino si sarebbe offerto di aiutarla, dicendole di seguirlo. I due sarebbero quindi arrivati in stazione, dove la ragazza sostiene di aver subito la violenza sessuale. Si sarebbe svegliata solo la mattina dopo, svestita e senza più la borsa con sé. Accertamenti sempre della Polizia sono in corso su una denuncia di un'altra 17enne, aggredita e pesantemente palpeggiata qualche giorno prima al rientro da scuola, in zona Bolognina. (ANSA).

15:45Nuoto: Pellegrini al trofeo Sapio

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - Federica Pellegrini torna a Genova per il trofeo Sapio, in programma da venerdì a domenica prossimi, dove nei 100 e 200 dorso e nei 100 sl sfiderà avversarie come le statunitensi Baker e Kennedy e l' olandese Busch. E' la prima volta che la campionessa veneta torna al Sapio dal 2008, quando si fermò per una crisi d'ansia. Il trofeo segna l'apertura ufficiale della stagione internazionale del nuoto italiano e, soprattutto, avrà valore quale prova di selezione per i campionati Europei in vasca corta che si disputeranno a dicembre a Copenaghen. La presenza di Federica Pellegrini ha già portato al tutto esaurito con pochissimi posti ormai disponibili. Saranno tre giorni di gare intense sin dal mattino, con le batterie, e con i big in vasca per le finali di venerdì e sabato a partire dalla 16.

15:42Erdogan lunedì in Russia, incontro con Putin sulla Siria

(ANSA) - ISTANBUL, 6 NOV - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà in visita lunedì prossimo in Russia, dove incontrerà il suo omologo Vladimir Putin. Lo riferisce l'ufficio del capo dello stato di Ankara, dopo che lo stesso Erdogan aveva parlato nei giorni scorsi di un incontro imminente con il leader di Mosca. Tra i temi previsti in primo piano, la situazione in Siria, la lotta al terrorismo e i rapporti bilaterali. In particolare, i due leder dovrebbero discutere del Congresso per il dialogo nazionale siriano, sponsorizzato da Mosca, in cui Ankara non accetta tra gli invitati i curdi siriani del Pyd, che considera "terroristi". Il giorno dopo la visita in Russia, Erdogan si recherà in Kuwait per un altro appuntamento strategico sulla crisi del Qatar e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente e Arabia Saudita.

15:31Calcio: serie A, sempre oltre 24mila media spettatori stadi

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - L'effetto San Siro si sente anche sulla 12/a giornata. Grazie agli oltre 71mila accorsi allo stadio per Inter-Torino, informa la Lega serie A, anche il turno di campionato di ieri ha superato i 27mila spettatori di media a incontro. Il match tra nerazzurri e granata, disputato alle 12.30, è stato il più visto anche in tv, registrando il miglior dato tra sabato e domenica in termini di audience (1.646.199 telespettatori) e share 9,06%. Oltre alla sfida del Meazza, hanno contribuito a tenere alta la soglia di spettatori allo stadio anche la gara casalinga della Juve (quasi 40mila) e il derby di Genova (32.288). Il totale presenze si avvicina dopo 12 turni ai 3 milioni totali, e nel conto mancano le sfide tra Sampdoria e Roma del 3/o turno e quella di ieri tra Lazio e Udinese, entrambe rinviate per il maltempo. La media di questa stagione si attesta a 24.658 a gara, in notevole aumento rispetto allo stesso periodo degli ultimi 3 anni (21.139 nella stagione 2016/2017, 22.671 nel 2015/2016, 21.980 nel 2014/2015).