Ultima ora

16:41Calcio: Ventura, Jorginho e Zaza qui per meriti

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Da Jorginho a Zaza, è un'Italia di ritorni quella che da oggi si prepara a Coverciano per i play off mondiali contro la Svezia. "Jorginho è qui perché se lo merita, non c'è niente di politico - ha spiegato il ct azzurro Gian Piero Ventura -. Prima non veniva chiamato perché ci schieravamo con un modulo in cui non c'era un ruolo per lui. Ma ora ci aspetta questa doppia sfida importantissima, in 72 ore ci giochiamo una qualificazione mondiale, potrà servire fare delle scelte diverse al di là del modo in cui giocheremo". Poi su Zaza, a segno in 6 delle ultime 7 partite giocate con la maglia del Valencia: "All'inizio lo chiamai per stimolarlo dopo che era finito ai margini, ora è qui per meriti. Rispetto agli Europei è molto migliorato e maturato".

16:39Yemen: Riad impone blocco spazio aereo su tutto il Paese

(ANSA) - BEIRUT, 6 NOV - La Coalizione araba a guida saudita che combatte l'insurrezione Houthi in Yemen ha ordinato la chiusura "temporanea" dello spazio aereo yemenita, causando anche la chiusura degli unici due aeroporti ancora funzionanti, quello di Aden e Sayun, dopo che lo scalo internazionale della capitale Sanaa è chiuso da più di un anno. In un comunicato ufficiale, la compagnia di bandiera yemenita, la Yemenia, ha reso noto la cancellazione dei voli su Aden e Sayun a seguito del rifiuto dei permessi di volo, decollo e atterraggio da parte della Coalizione militare a guida saudita. La decisione di Riad è arrivata dopo che sabato sera i miliziani Houthi, considerati vicini all'Iran, hanno sparato per la prima volta un missile balistico di lunga gittata verso l'aeroporto di Riad. Il missile è stato intercettato e distrutto dalla contraerea saudita, ma l'attacco ha scatenato la reazione di Riad che ha imposto quello che i media regionali descrivono come un "blocco aereo temporaneo" su tutto lo Yemen.

16:33Calcio: Ventura, andremo ai Mondiali

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - "E' un momento importante per me, per la mia storia, per i giocatori: andando o no ai Mondiali possono chiudere un ciclo o iniziarlo. Io non prendo neppure in considerazione l'idea di non qualificarci perché in Russia ci andremo di sicuro". Così Gian Piero Ventura aspettando il doppio decisivo spareggio con la Svezia che vale l'approdo ai Mondiali 2018. "L'unica priorità adesso è qualificarci, riuscirci è importante per tutti noi. Non è tempo di sognare aggiunge il ct azzurro - dobbiamo essere semplicemente l'Italia e fidarci del nostro lavoro".

16:31Maltempo: anticipo d’inverno sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Vaste zone del Trentino Alto Adige oggi si presentano in bianco. Sulle Dolomiti, come anche sulle montagne tra la val d'Ultimo e il Brennero, sono caduti fino a 60 centimetri di neve, che fanno ben sperare agli appassionati dello sci in vista dell'avvio della stagione il 25 novembre. La neve è scesa fino ai 700 metri di quota, a Corvara si registrano attualmente 28 cm, a Selva di val Gardena 18 cm e a Nova Ponente 15 cm. A Monguelfo alcuni alberi sradicati hanno causato un blackout di alcune ore, che ha interessato anche il riscaldamento della scuola che è rimasta chiusa. Domani, spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, sono attesi altri 10 centimetri di neve.

16:31Mense scuola nel Fiorentino: 6 avvisi chiusura indagini

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - Notificati sei avvisi di conclusione indagini nell'ambito dell'inchiesta della procura di Firenze sulla 'Qualità e servizi spa', la società partecipata dai Comuni di Signa, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio che gestisce le mense scolastiche negli stessi territori distribuendo giornalmente circa 6.800 pasti. Indagati l'amministratore unico e la direttrice generale della società, per i reati di abuso d'ufficio, peculato e concussione, e quattro imprenditori. Le presunte irregolarità emerse nel corso delle indagini, condotte dalla guardia di finanza e coordinate dai pm Luca Turco e Leopoldo De Gregorio, sarebbero state commesse a partire dal 2007 fino al 2017.

16:29Incendi boschivi nel Torinese, tre inchieste in procura

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Tre fascicoli di indagine sono stati aperti dalla procura di Torino in merito agli incendi che nelle scorse settimane hanno devastato la Valle di Susa e altre località del circondario subalpino. Per il momento si procede a carico di ignoti. L'ipotesi investigativa è quella del dolo. L'iniziativa della procura di Torino fa seguito alla trasmissione di una serie di rapporti di carabinieri e vigili del fuoco. Il reato ipotizzato è l'incendio boschivo, che prevede, in caso di dolo, condanne dai 4 ai 10 anni che possono aumentare della metà se dal rogo deriva un danno "grave, esteso e persistente all'ambiente". I roghi hanno incenerito migliaia di ettari, impegnando per molti giorni le squadre di soccorritori a terra e su elicotteri e Canadair. (ANSA).

16:12Fidanzati uccisi: concluse udienze,Corte in camera consiglio

(ANSA) - UDINE, 6 NOV - "Credo fermamente che Giosuè Ruotolo sia un detenuto innocente per un fatto che non ha commesso": lo ha detto l'avv.Giuseppe Esposito, uno dei legali dell'unico imputato nel processo davanti alla Corte di Assise di Udine per il duplice omicidio della coppia di fidanzati Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone la sera del 17 marzo 2015, concludendo nel pomeriggio le repliche della difesa. "Se sono qui a reclamare una sentenza di assoluzione - ha aggiunto Esposito, difensore di Ruotolo insieme all'avv. Roberto Rigoni Stern - non è perché devo recitare un ruolo. Credo veramente è fermamente in quello che vi ho detto in queste lunghe ore di discussione". Al termine delle repliche i giudici si sono ritirati in camera di consiglio presso una caserma. Il verdetto è atteso non prima di domani sera.