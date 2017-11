Ultima ora

17:02Romania: migliaia in piazza contro le riforme del governo

(ANSA) - BUCAREST, 6 NOV - Migliaia di persone sono tornate a manifestare ieri sera a Bucarest e in altre città della Romania per protestare contro una serie di provvedimenti in materia di fisco e giustizia annunciati dal governo socialdemocratico del premier Mihai Tudose, ritenuti demagogici e suscettibili di vanificare la lotta alla dilagante corruzione. "La democrazia è sotto assedio", "Il Partito socialdemocratico è la nuova peste", "Vogliamo una giustizia indipendente", "Nuove elezioni subito", "No a una nuova dittatura": questi alcuni slogan scanditi dai dimostranti e scritti su cartelli e striscioni. A Bucarest il corteo di protesta ha percorso le vie del centro passando davanti alle sedi del governo e del parlamento.

16:56Parigi: protesta giostrai contro stop a mercatino Natale

(ANSA) - PARIGI, 6 NOV - Protesta dei giostrai parigini contro l'annullamento del mercatino natalizio sulla celebre avenue des Champs-Elysées e di altri eventi da parte del comune di Parigi. Questa mattina, i cosiddetti 'forains' hanno bloccato tre grandi arterie d'accesso alla capitale di Francia, suscitando disagi alla circolazione con 'operazioni lumaca' a bordo dei loro grossi automezzi. Furioso il 're' delle fiere parigine, Marcel Campion. Quest'anno, la sindaca Anne Hidalgo e la giunta comunale hanno deciso di vietare il mercatino di Natale giustificandolo con la qualità "mediocre" delle animazioni e dei prodotti venduti. Secondo un documento rivelato lo scorso luglio da Bfm Paris, l'obiettivo è sostituirlo con eventi più "attrattivi", soprattutto che offrano una "dimensione culturale ed estetica", all'altezza di una città come Parigi. Secondo Le Parisien, il taglio colpisce 240 commercianti e 2.000 posti di lavoro.

16:54Liberia: stop ballottaggio presidenziali

(ANSA) - MONROVIA, 6 NOV - La Corte Suprema della Liberia ha rinviato a tempo indeterminato il ballottaggio per le elezioni presidenziali che era in programma per domani. Lo ha reso noto il responsabile della Giustizia, Francis Saye Korkpor. Il rinvio è stato determinato, secondo la fonte, dalla necessità di indagare, da parte della Commissione Elettorale Nazionale, sulle irregolarità e i brogli che sarebbero stati compiunti durante il primo turno elettorale lo scorso ottobre. Al ballottaggio sono andati l'ex campione milanista George Weah e il vice presidente uscente Joseph Boakai. Le accuse di irregolarità e quindi il ricorso sono state fatte dal Partito della Libertà, il cui candidato Charles Brumskine è arrivato terzo.

16:41Calcio: Ventura, Jorginho e Zaza qui per meriti

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Da Jorginho a Zaza, è un'Italia di ritorni quella che da oggi si prepara a Coverciano per i play off mondiali contro la Svezia. "Jorginho è qui perché se lo merita, non c'è niente di politico - ha spiegato il ct azzurro Gian Piero Ventura -. Prima non veniva chiamato perché ci schieravamo con un modulo in cui non c'era un ruolo per lui. Ma ora ci aspetta questa doppia sfida importantissima, in 72 ore ci giochiamo una qualificazione mondiale, potrà servire fare delle scelte diverse al di là del modo in cui giocheremo". Poi su Zaza, a segno in 6 delle ultime 7 partite giocate con la maglia del Valencia: "All'inizio lo chiamai per stimolarlo dopo che era finito ai margini, ora è qui per meriti. Rispetto agli Europei è molto migliorato e maturato".

16:39Yemen: Riad impone blocco spazio aereo su tutto il Paese

(ANSA) - BEIRUT, 6 NOV - La Coalizione araba a guida saudita che combatte l'insurrezione Houthi in Yemen ha ordinato la chiusura "temporanea" dello spazio aereo yemenita, causando anche la chiusura degli unici due aeroporti ancora funzionanti, quello di Aden e Sayun, dopo che lo scalo internazionale della capitale Sanaa è chiuso da più di un anno. In un comunicato ufficiale, la compagnia di bandiera yemenita, la Yemenia, ha reso noto la cancellazione dei voli su Aden e Sayun a seguito del rifiuto dei permessi di volo, decollo e atterraggio da parte della Coalizione militare a guida saudita. La decisione di Riad è arrivata dopo che sabato sera i miliziani Houthi, considerati vicini all'Iran, hanno sparato per la prima volta un missile balistico di lunga gittata verso l'aeroporto di Riad. Il missile è stato intercettato e distrutto dalla contraerea saudita, ma l'attacco ha scatenato la reazione di Riad che ha imposto quello che i media regionali descrivono come un "blocco aereo temporaneo" su tutto lo Yemen.

16:33Calcio: Ventura, andremo ai Mondiali

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - "E' un momento importante per me, per la mia storia, per i giocatori: andando o no ai Mondiali possono chiudere un ciclo o iniziarlo. Io non prendo neppure in considerazione l'idea di non qualificarci perché in Russia ci andremo di sicuro". Così Gian Piero Ventura aspettando il doppio decisivo spareggio con la Svezia che vale l'approdo ai Mondiali 2018. "L'unica priorità adesso è qualificarci, riuscirci è importante per tutti noi. Non è tempo di sognare aggiunge il ct azzurro - dobbiamo essere semplicemente l'Italia e fidarci del nostro lavoro".

16:31Maltempo: anticipo d’inverno sulle Dolomiti

(ANSA) - BOLZANO, 6 NOV - Vaste zone del Trentino Alto Adige oggi si presentano in bianco. Sulle Dolomiti, come anche sulle montagne tra la val d'Ultimo e il Brennero, sono caduti fino a 60 centimetri di neve, che fanno ben sperare agli appassionati dello sci in vista dell'avvio della stagione il 25 novembre. La neve è scesa fino ai 700 metri di quota, a Corvara si registrano attualmente 28 cm, a Selva di val Gardena 18 cm e a Nova Ponente 15 cm. A Monguelfo alcuni alberi sradicati hanno causato un blackout di alcune ore, che ha interessato anche il riscaldamento della scuola che è rimasta chiusa. Domani, spiega il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin, sono attesi altri 10 centimetri di neve.