18:34Sport: Enti promozione, no a provvedimenti spezzatino’

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - I 15 enti di promozione sportiva uniti chiedono a Governo, Parlamento e Coni "di aprire una stagione per una vera e propria riforma di sistema dello sport italiano, auspicata ancora una volta non solo da noi ma dallo stesso presidente del Coni Giovanni Malagò in occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale". E' l'appello alle istituzioni degli Enti di promozione che respingono la nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa prefigurata nel "pacchetto sport" inserito nella Legge di Stabilità. Questa nuova figura, sostengono gli Enti, minerebbe il volontariato sportivo e produrrebbe un ulteriore effetto spiazzamento rispetto alla recente normativa sul terzo settore. Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva rischierebbero di "non poter beneficiare della qualifica di associazioni di promozione sociale, dovendo avere tra i propri affiliati soggetti che non avrebbero condizioni vantaggiose (a livello fiscale, ndr) dall'iscrizione nel registro unico del terzo settore".

18:30Carceri: Antigone,cresce ancora sovraffollamento, 114,7%

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Cresce ancora l'affollamento nelle carceri con un tasso, secondo gli ultimi dati riferiti al 31 ottobre scorso, che ha raggiunto il 114,7%. I picchi in Puglia(145%) e Lombardia(135%). Lo rileva l'Osservatorio sulla detenzione dell'associazione Antigone, che si batte per i diritti in carcere. I cinque istituti penitenziari più affollati risultano essere: Latina(196,1%), Larino(195,3%), Como(192,6%), Lodi(188,9%) e Grosseto(186,7%). Il tasso di detenuti stranieri è del 34,3% sull'intera popolazione carceraria. I cinque istituti con più stranieri sono: Lode Mamone(76,4%), Arbus 'Is Arenas'(74,1%), Trento 'Spini di Gardolo'(71,7%), Bolzano(71,1%), Rovigo(68,9%). Anche nel mese di ottobre, conclude Antigone, sono stati 60 i bambini con meno di tre anni reclusi con le loro 52 madri nelle carceri italiane.

18:24Yemen: appello Onu, rispettare obblighi diritto umanitario

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - L'Onu lancia un appello alle parti in guerra nello Yemen affinché rispettino gli obblighi stabiliti dal diritto internazionale. "Chiedo loro di rispettare il principio della distinzione tra civili e combattenti, e di astenersi dal compiere attacchi contro i civili e le infrastrutture civili", ha detto Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il paese. "E ribadisco il mio appello agli stati che hanno influenza sulle parti ad aumentare il loro impegno per arrivare ad una soluzione politica della crisi", ha concluso.

18:18Maltempo: prima neve in Sardegna, Bruncuspina imbiancato

(ANSA) - NUORO, 6 NOV - Arriva la prima neve della stagione a Fonni (Nuoro) che stamattina si è svegliata con le vette del Bruncuspina imbiancate. I primi fiocchi di neve sono caduti anche in paese ma si sono sciolti quasi subito. Le temperature non sono ancora di quelle che favoriscono le gelate: la colonnina di mercurio a Fonni intorno alle 13 segnava 4 gradi ma è destinata a scendere di qualche punto in serata. "L'inverno è iniziato - ha detto all'ANSA la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che ha pubblicato su Facebook le foto della nevicata - Quello che è importante adesso è che i bacini si approvvigionino di acqua: neve e pioggia per noi che abbiamo l'acqua razionata sono vitali". "Per quanto riguarda la stagione turistica invernale - ha proseguito la prima cittadina di Fonni - i visitatori e gli appassionati della neve dovranno pazientare prima di avere il nuovo impianto sciistico che sarà pronto per il prossimo inverno. I lavori, grazie a un vecchio finanziamento che prevede la spendita di 5 milioni di euro, sono iniziati a settembre e in questi giorni l'impresa sta montando la seggiovia. Per la prossima stagione invernale speriamo di avere un impianto all'altezza delle aspettative". (ANSA).

18:17Doping: Russia, Mutko ‘faremo causa’

(ANSA) - MOSCA, 6 NOV - La Russia reagisce dopo che il Cio ha squalificato due suoi atleti, uno dei quali oro a Sochi 2014, non dopo test antidoping rifatti con nuovi metodi, ma in base al rapporto McLaren sul 'doping di Stato'. Il Vicepremier Vitaly Mutko, ex ministro dello Sport e tuttora 'grande capo' del comitato dei Mondiali di calcio del 2018, minaccia infatti di portare tutti in tribunale, presso la magistratura ordinaria, se queste decisioni non verranno annullate. Si tratta degli stop decretati nei confronti degli specialisti dello sci nordico Alexander Legkov ed Evgeniy Belov. Al primo dei due sono anche state tolte le medaglie olimpiche, un oro e un argento, che aveva conquistato a Sochi. In più era stato vietato loro di prendere eventualmente parte a future edizioni dei Giochi. Mutko, negando che ci sia stato 'doping di Stato' ha precisato che "difenderemo questi nostri atleti in ogni sede. E se questa storia continuerà andremo presso i tribunali della giustizia civile e ordinaria".

18:02Belpietro a giudice, ‘bastardi islamici’ sono i terroristi

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - "Quando abbiamo fatto quel titolo 'Bastardi islamici' per noi era scontato che ci si riferisse ai terroristi, perché 'islamici' era aggettivo relazionale del sostantivo 'bastardi' e serviva a definire la matrice islamica degli attentati e non ho scritto, infatti, 'bastardi musulmani'". Così il direttore, ora a La Verità, Maurizio Belpietro ha spiegato il titolo che comparve su Libero, quotidiano all'epoca da lui diretto, il 13 novembre 2015 dopo la strage di Parigi, che lo ha portato a processo a Milano con l'accusa di "offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone", aggravate dalla finalità di odio razziale. "La lingua italiana è chiara - ha spiegato Belpietro rispondendo al pm Piero Basilone davanti al giudice Anna Calabi - basta andare su google e digitare 'islamico' e si può leggere 'aggettivo'". Il titolo scatenò polemiche "strumentali - ha aggiunto - perché si cerca di far sparire il fatto che c'è qualcuno che ammazza in nome dell'Islam".

17:58Calcio: Pirlo ufficializza ritiro ‘grazie a tutti’

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Con un lungo tweet Andrea Pirlo ha ufficializzato il proprio ritiro dal calcio giocato. La semifinale di Eastern Conference della Mls, fra il 'suo' New York City e il Columbus Crew, è stata quindi la sua ultima partita. "Il mio ultimo match in MLS. E, visto che il mio tempo nel NYFC è finito - scrive Pirlo - vorrei dire qualche parola. Vorrei ringraziare ognuno di voi per l'appoggio che mi avete dato e la gentilezza con cui mi avete trattato in questa incredibile città. Non finisce solo la mia avventura a NY, ma anche il mio viaggio nel mondo del calcio come giocatore, quindi vorrei avere l'opportunità di dire grazie alla mia famiglia e ai miei bambini per il sostegno e l'amore che mi hanno sempre dato e tutte le squadre e i compagni con cui ho avuto l'onore di giocare. Grazie a tutti coloro che hanno reso così incredibile la mia carriera e a ogni tifoso che, nel mondo, mi ha dato il proprio supporto. Sarete sempre dalla mia parte, e nel mio cuore".