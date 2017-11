Ultima ora

19:05Maltempo:ancora temporali e forti venti su gran parte Italia

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Ancora maltempo su gran parte dell'Italia. Dalla serata di oggi - indica una nuova allerta meteo della Protezione civile - ci saranno precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio forte, su Emilia-Romagna, Marche e Umbria, nonché venti forti con rinforzi di burrasca su Emilia Romagna e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte. Previste inoltre, dalle prime ore di domani, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, specie sui settori costieri meridionali e il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria. Venti forti fino a burrasca, dai quadranti occidentali, sulla Sicilia e sulla Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

18:40Terrorismo: espulso tunisino salafita, rintracciato a Milano

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Un cittadino tunisino 25enne è stato espulso oggi dal territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale. Lo fa sapere il Viminale spiegando che, a seguito di accertamenti investigativi, il giovane è risultato incluso in una lista di salafiti che le autorità tunisine ritenevano potessero essersi allontanati recentemente dalla Tunisia per raggiungere l'Europa. Lo straniero è stato quindi rintracciato a Milano il 25 ottobre scorso da un equipaggio della Polizia di Stato nel corso di una mirata attività di controllo del territorio e trattenuto nel Centro per rimpatri di Torino. E' stato rimpatriato oggi con un volo diretto a Tunisi. Con questa, sono 91 le espulsioni eseguite con accompagnamento nel proprio paese, nel corso del 2017 e 223 quelle eseguite dall'1 gennaio 2015 ad oggi, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso.

18:34Sport: Enti promozione, no a provvedimenti spezzatino’

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - I 15 enti di promozione sportiva uniti chiedono a Governo, Parlamento e Coni "di aprire una stagione per una vera e propria riforma di sistema dello sport italiano, auspicata ancora una volta non solo da noi ma dallo stesso presidente del Coni Giovanni Malagò in occasione dell'ultimo Consiglio Nazionale". E' l'appello alle istituzioni degli Enti di promozione che respingono la nuova figura di società sportiva dilettantistica lucrativa prefigurata nel "pacchetto sport" inserito nella Legge di Stabilità. Questa nuova figura, sostengono gli Enti, minerebbe il volontariato sportivo e produrrebbe un ulteriore effetto spiazzamento rispetto alla recente normativa sul terzo settore. Le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva rischierebbero di "non poter beneficiare della qualifica di associazioni di promozione sociale, dovendo avere tra i propri affiliati soggetti che non avrebbero condizioni vantaggiose (a livello fiscale, ndr) dall'iscrizione nel registro unico del terzo settore".

18:30Carceri: Antigone,cresce ancora sovraffollamento, 114,7%

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Cresce ancora l'affollamento nelle carceri con un tasso, secondo gli ultimi dati riferiti al 31 ottobre scorso, che ha raggiunto il 114,7%. I picchi in Puglia(145%) e Lombardia(135%). Lo rileva l'Osservatorio sulla detenzione dell'associazione Antigone, che si batte per i diritti in carcere. I cinque istituti penitenziari più affollati risultano essere: Latina(196,1%), Larino(195,3%), Como(192,6%), Lodi(188,9%) e Grosseto(186,7%). Il tasso di detenuti stranieri è del 34,3% sull'intera popolazione carceraria. I cinque istituti con più stranieri sono: Lode Mamone(76,4%), Arbus 'Is Arenas'(74,1%), Trento 'Spini di Gardolo'(71,7%), Bolzano(71,1%), Rovigo(68,9%). Anche nel mese di ottobre, conclude Antigone, sono stati 60 i bambini con meno di tre anni reclusi con le loro 52 madri nelle carceri italiane.

18:24Yemen: appello Onu, rispettare obblighi diritto umanitario

(ANSA) - NEW YORK, 6 NOV - L'Onu lancia un appello alle parti in guerra nello Yemen affinché rispettino gli obblighi stabiliti dal diritto internazionale. "Chiedo loro di rispettare il principio della distinzione tra civili e combattenti, e di astenersi dal compiere attacchi contro i civili e le infrastrutture civili", ha detto Jamie McGoldrick, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per il paese. "E ribadisco il mio appello agli stati che hanno influenza sulle parti ad aumentare il loro impegno per arrivare ad una soluzione politica della crisi", ha concluso.

18:18Maltempo: prima neve in Sardegna, Bruncuspina imbiancato

(ANSA) - NUORO, 6 NOV - Arriva la prima neve della stagione a Fonni (Nuoro) che stamattina si è svegliata con le vette del Bruncuspina imbiancate. I primi fiocchi di neve sono caduti anche in paese ma si sono sciolti quasi subito. Le temperature non sono ancora di quelle che favoriscono le gelate: la colonnina di mercurio a Fonni intorno alle 13 segnava 4 gradi ma è destinata a scendere di qualche punto in serata. "L'inverno è iniziato - ha detto all'ANSA la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che ha pubblicato su Facebook le foto della nevicata - Quello che è importante adesso è che i bacini si approvvigionino di acqua: neve e pioggia per noi che abbiamo l'acqua razionata sono vitali". "Per quanto riguarda la stagione turistica invernale - ha proseguito la prima cittadina di Fonni - i visitatori e gli appassionati della neve dovranno pazientare prima di avere il nuovo impianto sciistico che sarà pronto per il prossimo inverno. I lavori, grazie a un vecchio finanziamento che prevede la spendita di 5 milioni di euro, sono iniziati a settembre e in questi giorni l'impresa sta montando la seggiovia. Per la prossima stagione invernale speriamo di avere un impianto all'altezza delle aspettative". (ANSA).

18:17Doping: Russia, Mutko ‘faremo causa’

(ANSA) - MOSCA, 6 NOV - La Russia reagisce dopo che il Cio ha squalificato due suoi atleti, uno dei quali oro a Sochi 2014, non dopo test antidoping rifatti con nuovi metodi, ma in base al rapporto McLaren sul 'doping di Stato'. Il Vicepremier Vitaly Mutko, ex ministro dello Sport e tuttora 'grande capo' del comitato dei Mondiali di calcio del 2018, minaccia infatti di portare tutti in tribunale, presso la magistratura ordinaria, se queste decisioni non verranno annullate. Si tratta degli stop decretati nei confronti degli specialisti dello sci nordico Alexander Legkov ed Evgeniy Belov. Al primo dei due sono anche state tolte le medaglie olimpiche, un oro e un argento, che aveva conquistato a Sochi. In più era stato vietato loro di prendere eventualmente parte a future edizioni dei Giochi. Mutko, negando che ci sia stato 'doping di Stato' ha precisato che "difenderemo questi nostri atleti in ogni sede. E se questa storia continuerà andremo presso i tribunali della giustizia civile e ordinaria".