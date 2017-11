Ultima ora

20:24Torino: Appendino indagata,risponderò a domande magistratura

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - "Non ho nulla da aggiungere, sono a disposizione della magistratura, risponderò alle domande che mi verranno poste. L'obiettivo è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde ai giornalisti sull'inchiesta per i fatti di piazza San Carlo al suo arrivo in Regione, dove partecipa alla assemblea dei soci della Fondazione per il libro, l'ente promotore del Salone del Libro di Torino. Nel rendere noto di avere ricevuto l'avviso di garanzia, Appendino ha ricordato che "è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno".(ANSA).

20:13Alfano, voto Sicilia negativo ma fatta scelta giusta

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Il risultato siciliano è negativo". Lo afferma il leader di Ap, Angelino Alfano commentando il voto alle regionali siciliane. "Ma anche se non abbiamo ottenuto i risultati sperati - aggiunge Alfano - non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto la scelta giusta".

20:02Calcio: Ballardini a Pegli, contento di rivedervi

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - "Sono contento di rivedervi" ha detto ai giornalisti che lo attendevano a Pegli Davide Ballardini, nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Ivan Juric. E' la terza volta che Ballardini viene chiamato in rossoblù. Il tecnico, che firma in queste ore un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di salvezza, era sorridente all'arrivo da Ravenna in auto. "La missione è fare bene il lavoro per il bene della società e della gente che vuole bene al Genoa" ha detto prima di varcare i cancelli del centro sportivo insieme con il suo lo storico collaboratore tecnico Carlo Regno. "Avevo altre offerte - ha risposto l'allenatore a una domanda - ma ho scelto il Genoa per l'ambiente, la squadra e i tifosi". Sulla salvezza ha detto: "la squadra ha dei valori. Forza Genoa".

19:38Calcio: Nesta saluta l’amico Pirlo, “un altro genio lascia”

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Un altro genio del calcio ha appeso le scarpe al chiodo. Grande giocatore, grande uomo, grande amico. In bocca al lupo, Andrew". Anche Alessandro Nesta si unisce al coro dei campioni mondiali che hanno voluto augurare il meglio ad Andrea Pirlo, che ha giocato la sua ultima partita di calcio. Gennaro Gattuso, attuale allenatore delle giovanili del Milan, ha salutato l'ex compagno di nazionale: "Congratulazioni per una carriera straordinaria! - scrive 'Ringhio', su Instagram -. Era un onore giocare a fianco a te".

19:34Francesco Rocca capo Federazione internazionale Croce Rossa

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Francesco Rocca è il nuovo presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il network globale umanitario più grande del mondo. Eletto ad Antalya, in Turchia, al primo turno con la maggioranza assoluta dei voti (98 su 190 votanti), Rocca è il primo italiano a ricoprire la prestigiosa carica internazionale. "Dedico questa importante vittoria ai volontari della Croce Rossa Italiana - ha detto Rocca - di cui sono orgoglioso. Ringrazio tutte le Società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ora dobbiamo seguire il faro dei nostri principi e, allo stesso tempo, fornire risposte pragmatiche in tutto il mondo alle numerose sfide umanitarie". Fondata nel 1919, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa raggiunge 150 milioni di persone in 190 Paesi nel mondo, attraverso l'operato di oltre 17 milioni di volontari.

19:34Pisapia a Palazzo Giustiniani, incontro con Grasso

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Il leader di campo Progressista Giuliano Pisapia è stato visto entrare a Palazzo Giustiniani intorno alle 14. E ne è uscito circa un'ora dopo. Secondo quanto si apprende si sarebbe incontrato con il presidente del Senato Pietro Grasso. Sull'incontro però da parte della presidenza, al momento, non arriva alcuna conferma.

19:34Strage Texas: ad autore fu negata licenza armi

(ANSA) - WASHINGTON, 6 NOV - L'autore della strage nella chiesa in Texas si vide negata la licenza necessaria per possedere armi nello Stato. Lo rende noto il governatore Greg Abbott.