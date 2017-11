Ultima ora

20:25Maltempo: stop collegamenti tra Sardegna e Corsica

(ANSA) - OLBIA, 6 NOV - Sardegna e Corsica nuovamente lontane. Bloccato da ieri mattina il collegamento fra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Stavolta, però, la causa è il maltempo. Il traghetto Bastia, entrato proprio ieri in servizio al posto del Giraglia - ritirato dalla Moby dopo un guasto ai generatori - aveva appena iniziato ad operare il collegamento fra le due isole quando, a causa del vento, si è fermato a Santa Teresa dove resterà fino a quando le condizioni del tempo non miglioreranno. Il blocco dei collegamenti ha causato forti disagi per passeggeri e per il transito delle merci. La compagnia Moby, dal canto suo, fa sapere che "il collegamento Santa Teresa-Bonifacio non sarà ripristinato fino a quando non sarà garantita la massima sicurezza della navigazione e l'incolumità dei passeggeri. E su questo tema è sempre il comandante della nave ad avere l'ultima parola". Nel comunicato diffuso in serata Moby conferma "il suo totale impegno a garantire i collegamenti per tutto l'anno tra la Sardegna e la Corsica, consapevole dell'importanza che riveste per l'economia delle due Isole, nonostante la Compagnia non percepisca alcuna sovvenzione per l'esercizio di questa linea nel periodo invernale notoriamente in perdita". A seguito dei lavori di manutenzione ordinaria ai quali il traghetto Giraglia è stato sottoposto, non rientrerà in linea prima del 15 marzo 2018.(ANSA).

20:24Torino: Appendino indagata,risponderò a domande magistratura

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - "Non ho nulla da aggiungere, sono a disposizione della magistratura, risponderò alle domande che mi verranno poste. L'obiettivo è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde ai giornalisti sull'inchiesta per i fatti di piazza San Carlo al suo arrivo in Regione, dove partecipa alla assemblea dei soci della Fondazione per il libro, l'ente promotore del Salone del Libro di Torino. Nel rendere noto di avere ricevuto l'avviso di garanzia, Appendino ha ricordato che "è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno".(ANSA).

20:24Calcio: ranking Uefa, la Juve è quinta e il Napoli 12/o

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Le squadre italiane impegnate in Champions League, Juventus, Napoli e Roma, hanno mantenuto rispettivamente la 5/a, 12/a e 26/a posizione, così come la Lazio, stabile al 41/o posto, dopo il successo sul Nizza in Europa League. Milan e Atalanta, invece, sono salite rispettivamente di quattro e due posizioni, arrivando ad occupare il 50/o e il 96/o posto. Questa nuova situazione del ranking Uefa, dopo la disputa delle partite della settimana scorsa. 1. Real Madrid 158.085. 2. Atletico Madrid 138.085. 3. Barcellona 137.085. 4. Bayern Monaco 129.228. 5. Juventus 125.483. 6. Sevilla 120.085. 7. Paris Saint-Germain 112.216. 8. Manchester City 103.835. 9. Borussia Dortmund 98.228. 10. Arsenal 92.835. 12. Napoli 87.483. 27. Roma 62.483. 38. Lazio 45.483. 50. Milan 35.483. 96. Atalanta 19.483.

20:13Alfano, voto Sicilia negativo ma fatta scelta giusta

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Il risultato siciliano è negativo". Lo afferma il leader di Ap, Angelino Alfano commentando il voto alle regionali siciliane. "Ma anche se non abbiamo ottenuto i risultati sperati - aggiunge Alfano - non abbiamo rimpianti perché abbiamo fatto la scelta giusta".

20:02Calcio: Ballardini a Pegli, contento di rivedervi

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - "Sono contento di rivedervi" ha detto ai giornalisti che lo attendevano a Pegli Davide Ballardini, nuovo allenatore del Genoa dopo l'esonero di Ivan Juric. E' la terza volta che Ballardini viene chiamato in rossoblù. Il tecnico, che firma in queste ore un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di salvezza, era sorridente all'arrivo da Ravenna in auto. "La missione è fare bene il lavoro per il bene della società e della gente che vuole bene al Genoa" ha detto prima di varcare i cancelli del centro sportivo insieme con il suo lo storico collaboratore tecnico Carlo Regno. "Avevo altre offerte - ha risposto l'allenatore a una domanda - ma ho scelto il Genoa per l'ambiente, la squadra e i tifosi". Sulla salvezza ha detto: "la squadra ha dei valori. Forza Genoa".

19:38Calcio: Nesta saluta l’amico Pirlo, “un altro genio lascia”

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Un altro genio del calcio ha appeso le scarpe al chiodo. Grande giocatore, grande uomo, grande amico. In bocca al lupo, Andrew". Anche Alessandro Nesta si unisce al coro dei campioni mondiali che hanno voluto augurare il meglio ad Andrea Pirlo, che ha giocato la sua ultima partita di calcio. Gennaro Gattuso, attuale allenatore delle giovanili del Milan, ha salutato l'ex compagno di nazionale: "Congratulazioni per una carriera straordinaria! - scrive 'Ringhio', su Instagram -. Era un onore giocare a fianco a te".

19:34Francesco Rocca capo Federazione internazionale Croce Rossa

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Francesco Rocca è il nuovo presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il network globale umanitario più grande del mondo. Eletto ad Antalya, in Turchia, al primo turno con la maggioranza assoluta dei voti (98 su 190 votanti), Rocca è il primo italiano a ricoprire la prestigiosa carica internazionale. "Dedico questa importante vittoria ai volontari della Croce Rossa Italiana - ha detto Rocca - di cui sono orgoglioso. Ringrazio tutte le Società nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Ora dobbiamo seguire il faro dei nostri principi e, allo stesso tempo, fornire risposte pragmatiche in tutto il mondo alle numerose sfide umanitarie". Fondata nel 1919, la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa raggiunge 150 milioni di persone in 190 Paesi nel mondo, attraverso l'operato di oltre 17 milioni di volontari.