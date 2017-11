Ultima ora

20:53Berlusconi, FI ha reso possibile vittoria centrodestra

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Dopo il fallimento definitivo dell'amministrazione della sinistra la Sicilia era di fronte ad un bivio: la nostra rivoluzione positiva o la rabbia inconcludente dei cinque stelle. Il grande risultato di FI che ha reso possibile la vittoria del centrodestra unito significa che la Sicilia ha scelto la rivoluzione del fare, la rivoluzione liberale, noi abbiamo impedito che la Sicilia cadesse in mano al M5S, a chi non ha mai realizzato nulla, non ha mai amministrato nemmeno un condominio, gente che non ha mai lavorato. A Musumeci i miei complimenti e auguri ha le capacità è le forze per potercela fare, noi gli saremo vicini". Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio su facebook sulle elezioni siciliane.

20:37Calcio: West Ham esonera Bilic, “me lo aspettavo”

(ANSA) - LONDRA, 6 NOV - Il Weat Ham ha esonerato Slaven Bilic. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta casalinga di sabato con il Liverpool (1-4) che ha fatto scivolare la formazione londinese in piena zona retrocessione. In un comunicato il club ha ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo alla guida degli Hammers. "Sono deluso, ma non dalla società. Me lo aspettavo - ha commentato Bilic - E' una scelta logica". L'ex manager del Manchester United David Moyes è il più probabile sostituto. Moyes era stato a sua volta licenziato dal Sunderland dopo la retrocessione al termine della scorsa stagione. Il West Ham ha vinto solo due partite dopo 11 turni in Premier League ed è terz'ultimo in classifica.

20:37Sicilia: Musumeci, verso vittoria presidenza Regione

(ANSA) - CATANIA, 6 NOV - Quando sono state scrutinate 4466 sezioni su 5.300 Nello Musumeci, candidato del centrodestra, si avvia alla conquista della presidenza della Regione siciliana col 39,7 % delle preferenze. Lo segue il candidato del M5s Giancarlo Cancelleri col 34,7%. Poi Fabrizio Micari con il 18,5%, Claudio Fava con il 6,1 e Salvo La Rosa, con lo 0,72 %. (ANSA).

20:32Di Maio, da Sicilia parte l’onda che ci porterà al governo

(ANSA) - CALTANISSETTA, 6 NOV - "Noi siamo molto soddisfatti, il voto non ci porta alla presidenza, ma da qui parte un'onda che tra 4 mesi ci può portare al 40%. Noi abbiamo un voto libero, consapevole". Lo afferma Luigi Di Maio parlando al Comitato elettorale M5S. "Noi dobbiamo comunicare questo voto a chi si è astenuto, molti astenuti credo che si pentiranno fra 2-3 mesi, quando vedranno quelli che hanno speculato finora di nuovo all'opera", sottolinea Di Maio che si dice "convinto" che, dopo le politiche, il M5S "potrà chiedere l'incarico di governo al Colle".

20:25Maltempo: stop collegamenti tra Sardegna e Corsica

(ANSA) - OLBIA, 6 NOV - Sardegna e Corsica nuovamente lontane. Bloccato da ieri mattina il collegamento fra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Stavolta, però, la causa è il maltempo. Il traghetto Bastia, entrato proprio ieri in servizio al posto del Giraglia - ritirato dalla Moby dopo un guasto ai generatori - aveva appena iniziato ad operare il collegamento fra le due isole quando, a causa del vento, si è fermato a Santa Teresa dove resterà fino a quando le condizioni del tempo non miglioreranno. Il blocco dei collegamenti ha causato forti disagi per passeggeri e per il transito delle merci. La compagnia Moby, dal canto suo, fa sapere che "il collegamento Santa Teresa-Bonifacio non sarà ripristinato fino a quando non sarà garantita la massima sicurezza della navigazione e l'incolumità dei passeggeri. E su questo tema è sempre il comandante della nave ad avere l'ultima parola". Nel comunicato diffuso in serata Moby conferma "il suo totale impegno a garantire i collegamenti per tutto l'anno tra la Sardegna e la Corsica, consapevole dell'importanza che riveste per l'economia delle due Isole, nonostante la Compagnia non percepisca alcuna sovvenzione per l'esercizio di questa linea nel periodo invernale notoriamente in perdita". A seguito dei lavori di manutenzione ordinaria ai quali il traghetto Giraglia è stato sottoposto, non rientrerà in linea prima del 15 marzo 2018.(ANSA).

20:24Torino: Appendino indagata,risponderò a domande magistratura

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - "Non ho nulla da aggiungere, sono a disposizione della magistratura, risponderò alle domande che mi verranno poste. L'obiettivo è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde ai giornalisti sull'inchiesta per i fatti di piazza San Carlo al suo arrivo in Regione, dove partecipa alla assemblea dei soci della Fondazione per il libro, l'ente promotore del Salone del Libro di Torino. Nel rendere noto di avere ricevuto l'avviso di garanzia, Appendino ha ricordato che "è interesse di tutta la cittadinanza che vengano ricostruiti i fatti e definite le responsabilità di ognuno".(ANSA).

20:24Calcio: ranking Uefa, la Juve è quinta e il Napoli 12/o

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Le squadre italiane impegnate in Champions League, Juventus, Napoli e Roma, hanno mantenuto rispettivamente la 5/a, 12/a e 26/a posizione, così come la Lazio, stabile al 41/o posto, dopo il successo sul Nizza in Europa League. Milan e Atalanta, invece, sono salite rispettivamente di quattro e due posizioni, arrivando ad occupare il 50/o e il 96/o posto. Questa nuova situazione del ranking Uefa, dopo la disputa delle partite della settimana scorsa. 1. Real Madrid 158.085. 2. Atletico Madrid 138.085. 3. Barcellona 137.085. 4. Bayern Monaco 129.228. 5. Juventus 125.483. 6. Sevilla 120.085. 7. Paris Saint-Germain 112.216. 8. Manchester City 103.835. 9. Borussia Dortmund 98.228. 10. Arsenal 92.835. 12. Napoli 87.483. 27. Roma 62.483. 38. Lazio 45.483. 50. Milan 35.483. 96. Atalanta 19.483.