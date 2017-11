Ultima ora

21:38Calcio: serie C, Modena escluso dal campionato

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Il Modena è stato escluso dal campionato di Serie C, in cui faceva parte del girone B. Lo ha deciso il giudice sportivo della Lega Pro, Pasquale Marino, a seguito delle quattro rinunce della squadra emiliana a disputare partite. L'ultimo forfait è stato quello di ieri, contro il Santarcangelo. Nel comunicato del giudice sportivo si evidenzia che "la società Modena risulta essere rinunciataria già in altre tre precedenti occasioni" e da qui il provvedimento di esclusione. "Le partite disputate ad oggi vengono annullate ai fini della classifica del Girone B del campionato di Serie C 2017/2018, che verrà pertanto riformulata senza tener conto dei relativi risultati", conclude il comunicato.

21:34Calcio: Juventus, nessuna lesione per Mandzukic

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Sospiro di sollievo in casa Juventus, nessuna lesione per Mario Mandzukic. L'attaccante croato, in ritiro con la nazionale in vista dei playoff per i Mondiali contro la Grecia, è stato sottoposto a esami medici in seguito al fastidio al flessore della coscia destra accusato al termine della sfida con il Benevento. "L'ecografia - si legge nel tweet della Federazione croata - non ha evidenziato lesioni strutturali". Le condizioni di Mandzukic saranno monitorate di giorno in giorno, l'attaccante resta con la nazionale.

21:33Donna investita su strisce spinge carrozzina e salva figlio

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - Travolta sulle strisce pedonali da un' Apecar condotta da un ottantenne mentre spingeva la carrozzina con il figlio di sei mesi, una quarantenne è riuscita a salvare il piccolo allontanandolo con una spinta ma è rimasta ferita in modo grave. L'incidente è avvenuto in via Annuti a Casarza Ligure, comune a pochi chilometri da Sestri Levante: la mamma è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova, il figlio è incolume. Preso in consegna dai passanti, è stato affidato ai familiari della donna. Il conducente dei veicolo è stato denunciato per lesioni colpose gravi per avere travolto la donna sulle strisce. L'uomo è risultato negativo all'alcoltest dei carabinieri che conducono le indagini. La ferita è Michela Figone, 41 anni: ha riportato un trauma cranico e ferite in più parti del corpo. Soccorsa prima dai volontari del soccorso di Sestri Levante, è stata intubata e trasferita con l'elicottero dei pompieri al pronto soccorso del San Martino di Genova in codice rosso.

20:53Berlusconi, FI ha reso possibile vittoria centrodestra

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Dopo il fallimento definitivo dell'amministrazione della sinistra la Sicilia era di fronte ad un bivio: la nostra rivoluzione positiva o la rabbia inconcludente dei cinque stelle. Il grande risultato di FI che ha reso possibile la vittoria del centrodestra unito significa che la Sicilia ha scelto la rivoluzione del fare, la rivoluzione liberale, noi abbiamo impedito che la Sicilia cadesse in mano al M5S, a chi non ha mai realizzato nulla, non ha mai amministrato nemmeno un condominio, gente che non ha mai lavorato. A Musumeci i miei complimenti e auguri ha le capacità è le forze per potercela fare, noi gli saremo vicini". Lo afferma Silvio Berlusconi in un messaggio su facebook sulle elezioni siciliane.

20:37Calcio: West Ham esonera Bilic, “me lo aspettavo”

(ANSA) - LONDRA, 6 NOV - Il Weat Ham ha esonerato Slaven Bilic. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta casalinga di sabato con il Liverpool (1-4) che ha fatto scivolare la formazione londinese in piena zona retrocessione. In un comunicato il club ha ringraziato l'allenatore per il lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo alla guida degli Hammers. "Sono deluso, ma non dalla società. Me lo aspettavo - ha commentato Bilic - E' una scelta logica". L'ex manager del Manchester United David Moyes è il più probabile sostituto. Moyes era stato a sua volta licenziato dal Sunderland dopo la retrocessione al termine della scorsa stagione. Il West Ham ha vinto solo due partite dopo 11 turni in Premier League ed è terz'ultimo in classifica.

20:37Sicilia: Musumeci, verso vittoria presidenza Regione

(ANSA) - CATANIA, 6 NOV - Quando sono state scrutinate 4466 sezioni su 5.300 Nello Musumeci, candidato del centrodestra, si avvia alla conquista della presidenza della Regione siciliana col 39,7 % delle preferenze. Lo segue il candidato del M5s Giancarlo Cancelleri col 34,7%. Poi Fabrizio Micari con il 18,5%, Claudio Fava con il 6,1 e Salvo La Rosa, con lo 0,72 %. (ANSA).

20:32Di Maio, da Sicilia parte l’onda che ci porterà al governo

(ANSA) - CALTANISSETTA, 6 NOV - "Noi siamo molto soddisfatti, il voto non ci porta alla presidenza, ma da qui parte un'onda che tra 4 mesi ci può portare al 40%. Noi abbiamo un voto libero, consapevole". Lo afferma Luigi Di Maio parlando al Comitato elettorale M5S. "Noi dobbiamo comunicare questo voto a chi si è astenuto, molti astenuti credo che si pentiranno fra 2-3 mesi, quando vedranno quelli che hanno speculato finora di nuovo all'opera", sottolinea Di Maio che si dice "convinto" che, dopo le politiche, il M5S "potrà chiedere l'incarico di governo al Colle".