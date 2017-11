Pubblicato il 06 novembre 2017 da redazione

CARACAS. – La persecuzione politica continua. Freddy Guevara, Vice Presidente dell’An è stato accolto dai cileni. E l’opinione del Presidente dell’An, Julio Borges, è che la sospensione dell’immunità parlamentare di Guevara è una mossa del governo per rendere sempre più debole l’assemblea.

Dopo la sospensione dell’immunità probabilmente ci sarebbe stata anche la detenzione per Guevara. Perciò il deputato ha scelto di rifugiarsi in territorio straniero ed è stato accolto dai cileni. L’ambasciata cilena in Caracas ha fatto sapere che Guevara è stato ricevuto in conformità con la tradizione umanitaria, i principi di politica estera e la coerenza stabilita da decisioni prese per altri casi, in simili circostanze.

Dopo la sentenza del Tsj, Guevara avrebbe sostenuto che la sua integrità e sicurezza personali sarebbero state in pericolo.

Il partito di Freddy Guevara, Vp, ha ringraziato l’ambasciatore cileno per avere accolto il deputato. E ha smentito il Tsj perché l’unico delitto di Guevara è quello di non piegarsi a convalidare il regime dittatoriale di Maduro.

Intanto Diosdado Cabello ha criticato aspramente la decisione di Guevara. Cabello lo definisce come un tipo arrogante e codardo, un codardo che non ha fatto altro che spingere ragazzi alla violenza, al terrorismo e alla morte e “ora fugge.”

Persecuzione politica

Secondo Borges, la decisione presa dal Tsj riguardo il Vice presidente dell’Anè chiara persecuzione politica. Sarebbe una decisione politica ed arbitraria con l’obiettivo di rendere il parlamento sempre più debole.

Borges crede che questa giocata sia una delle tante che ha tentato il governo negli ultimi tempi proprio per annullare il potere dell’assemblea.

Il governo ha cercato di distruggere l’assemblea – ha ribadito Borges – ricordiamoci che dopo soltanto 15 giorni dalla nostra vittoria, ci toglievano tre deputati – ha aggiunto – proprio quelli che mancavano per raggiungere la maggioranza qualificata.

Quindi, sembra ci sia sempre un modo per attaccare il parlamento. I tempi delle sentenze del Tsj possono essere lunghissimi, come nel caso dei tre deputati per lo Stato Amazonas, per i quali il tribunale non si è ancora espresso. Ma può essere sveltissimo per decisioni come quella per Guevara, che significa un deputato meno; proprio il Vice Presidente, guarda caso.

Borges crede che è politica del governo annullare il parlamento. Il dirigente pone l’accento sul fatto che il governo organizza alla svelta i comizi che gli interessano, come le regionali ed ora le amministrative. Ma non ha ancora organizzato la rielezione dei tre deputati per Amazonas che mancano all’appello dal 2015.

L’ Assemblea Nazionale: unico organismo legislativo legittimo

Il presidente del parlamento non smette di dichiarare che l’An è l’unico ente legislativo venezuelano riconosciuto internazionalmente. Ben 120 parlamenti appoggiano la sua legittimità data dal voto di 14 milioni di venezuelani. Ed insiste che continueranno a lavorare perché il paese ritorni ad essere uno stato democratico.

La verità, però, a distanza di quasi due anni dalla sua elezione, è che il parlamento venezuelano ha avuto le mani legati. Legiferare in pace è stato impossibile perché il governo non ha lasciato alcun spazio all’opposizione, e il Tsj si è incaricato di seguire il mandato dell’esecutivo.